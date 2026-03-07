Gabriel Boric se despide de sus partidarios: “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”

El presidente, a cuatro días de concluir su mandato, pide a sus seguidores organizarse para “volver a ser mayoría” política. “El miércoles dejamos La Moneda, pero seguiremos luchando por un Chile más justo”, dijo

El presidente Gabriel Boric se ha despedido este sábado, a cuatro días de concluir su mandato (el 11 de marzo), de más de cuatro mil seguidores, congregados en la plaza Constitución, frente al Palacio de La Moneda, en el centro de Santiago de Chile. “Les prometo desde el fondo de mi corazón que hago lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad y poder decir con tranquilidad y convicción que me doy con la frente en alto y con las manos limpias”, dijo en un discurso leído desde un balcón de la sede presidencial.

El mandatario de 40 años ha invitado a sus partidarios a organizarse porque “tenemos que volver a ser mayoría” política. Su popularidad estaría en torno a un 31%, frente a una desaprobación del 56,6%, según una reciente edición de la encuesta Pulso Ciudadano.

A la postre, el fin del Gobierno de Boric trascurre en medio de tensiones con quien será su sucesor en la Presidencia, José Antonio Kast, que ha decidido esta semana romper con el proceso de traspaso de mando después de las diferentes versiones, entre uno y otro, respecto del proyecto de cable submarino chino por el que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a dos de sus asesores; acusándolos de poner en riesgo la seguridad de la región.

Gabriel Boric en Santiago, esta mañana. Cristóbal Venegas

En paralelo a su despedida, Kast ha estrechado lazos con Donald Trump en la cumbre de Escudo de las Américas en Florida, una alianza de 13 países, cuyos gobiernos son de derecha, para enfrentar al crimen organizado y a la migración irregular, dos de las grandes promesas por las que el republicano ganó las elecciones a mediados de diciembre. La visita sucede una semana después de que Estados Unidos e Israel han atacado a Irán.

Sin hacer alusión a este conflicto, sino al de Palestina e Israel; Boric ha recordado el apoyo que le ha dado a la comunidad palestina, que en Chile es numerosa. “Veo banderas de Palestina, cuyo derecho a existir y a terminar con el genocidio, hemos defendido firme y con convicción desde el Gobierno. ¡No a la guerra!“, clamó. Mientras sus adherentes gritaban ‘no a la guerra’, el presidente dijo: “Chile no elige entre potencias. Chile defiende su autonomía y su soberanía. Chile no es servil, ni se subordina a ninguna potencia extranjera”.

Simpatizantes de Gabriel Boric en la Plaza de la Ciudadania. Cristóbal Venegas

Boric dio su discurso acompañado de algunos alcaldes de la izquierda, como el de Maipú, Tomás Vodanovic; y varios de sus ministros, como la comunista Camila Vallejo, portavoz del Gobierno; y el socialista Alvaro Elizalde, titular de Interior. Agradeció a algunas de las formaciones políticas de la izquierda y la centroizquierda con las que gobernó durante estos últimos cuatro años, como el Frente Amplio (FA) y los partidos Socialista y Comunista. “El miércoles dejamos La Moneda, pero seguiremos luchando por un Chile más justo, igualitario, digno y mejor”, dijo.

Si bien no ha explicitado sus intenciones de retornar a La Moneda, en el ambiente sobrevuela la sensación de que Boric pudiera, en unos años, aspirar a un segundo mandato, como lo consiguieron en el pasado los expresidentes Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022). “¡Volveremos!”, gritaban algunos de sus seguidores, como Felipe Reyes, un trabajador social de 33 años. “Hay que ver qué tanto de sus promesas cumplirá Kast, pues su campaña estuvo sumida en mucha desinformación y miedo, y ahora es que se verá realmente qué hará o no. Creo que de eso dependerá si Boric vuelve más pronto o, tal vez, más tarde”, dijo. Muchos de los que se despedían del mandatario ondeaban banderas que se usaron durante su campaña presidencial de 2021.

Gabriel Boric Font, junto su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta en el Palacio de la Moneda. Cristóbal Venegas

A la plaza Constitución, franqueada por estatuas de expresidentes chilenos, han llegado más de 4.000 personas para despedir al frenteamplista, según estimaciones de Carabineros. La convocatoria fue realizada por un colectivo ciudadano, llamado Unidos por Boric, y se han plegado distintos partidos y movimientos oficialistas, indicaron desde el FA. Haydée Jiménez, una jubilada de 75 años, dijo que ha asistido para decirle “hasta pronto” a Boric, puesto que está convencida de que el frenteamplista volverá al poder en pocos años, y al que además considera “el mejor presidente de Chile después de Salvador Allende: “Él es muy joven, tiene toda la energía para volver a ser presidente, y yo espero que eso ocurra pronto para darle mi voto nuevamente, porque él ayudó a los adultos mayores, al mejorar las pensiones”.