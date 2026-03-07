Antonia Orellana: “Las mujeres chilenas viven ahora mejor que en 2022, cuando llegó Boric”

La ministra de la Mujer del Gobierno de izquierda, que deja el poder el miércoles, se refiere al “silencio estratégico” de Kast sobre los temas de género, los riesgos de retrocesos y su gestión. “La cesantía femenina ha sido un dolor de cabeza los últimos 20 años”, dice

Del Gabinete original del presidente Gabriel Boric solo continúan seis de los 24 ministros. Una de ellas es la periodista Antonia Orellana (36 años, Santiago), feminista y militante del Frente Amplio, que lidera la cartera de la Mujer y Equidad de Género. Durante estos cuatro años ha sido parte del Comité Político —el primer anillo de poder del mandatario—, que por primera vez integró al ministerio de la Mujer. Atiende esta entrevista en la víspera del 8M y de dejar su cargo el próximo miércoles 11 de marzo, día en que asume el presidente electo José Antonio Kast, de la derecha dura. Su sucesora en el cargo es uno de los nombramientos que más ruido generó en la futura oposición: Judith Mari, de 30 años, profesora ultraconservadora y activista contra el aborto.

Orellana se va con la amargura de no haber sacado la Ley de sala cuna universal, aunque defiende que el debate sobre el tema ha mejorado, y la satisfacción de los resultados de la Ley de responsabilidad parental, para que los deudores —en general, hombres— paguen la pensión de alimentos de sus hijos tras una separación. “Habla mucho de nuestra idiosincrasia y de cómo va cambiando, aunque no nos demos cuenta. Antes, Papito corazón era una palabra chistosa, ahora es algo inaceptable”, sostiene este miércoles desde Cambridge, donde participó de un programa al que fue invitada por el World Economic Forum. Mientras aprendía sobre liderazgo, Kast dio por finalizado el proceso de traspaso de mando por desconfianzas hacia la información que le estaba entregando la Administración de Boric, en el marco del proyecto del cable subamrino chino de fibra óptica, pero también en otras áreas sensibles. Pese a eso, Orellana asegura: “El traspaso de mando no ha quedado roto”.

La ministra de la mujer, Antonia Orellana, en Santiago. SOFIA YANJARI

P. ¿Minimiza la señal que da el que un presidente electo abandone una reunión con el presidente saliente?

R. No lo minimizo, lo lamento, pero estamos disponibles para retomar el diálogo.

P. Vamos a su área. Kast ganó entre las mujeres de 34 a 54 años. Logró conquistar ese voto que le había sido esquivo. ¿Por qué cree que sucedió?

R. Ha habido bastante análisis respecto a lo que significa el silencio estratégico en cuanto a temas de género. El 17 de diciembre de 2023 [Kast] perdió su proyecto de Constitución precisamente porque uno de los temas gravitantes fue su intento por establecer la objeción de conciencia institucional, retroceder en las tres causales de aborto y establecer un régimen legal conservador respecto a los derechos de las mujeres a nivel constitucional. Ahora su campaña no tuvo ese foco, que fue el foco de su trabajo político por décadas. Esa ha sido la estrategia. ¿Significa eso una señal de gestión para el próximo Gobierno? No lo sabemos, porque la visita a figuras como Viktor Orbán da una señal contradictoria.

P. ¿Y el nombrar a una ministra de la Mujer que ha sido activista antiaborto es una señal?

R. Depende mucho también de la gestión que haga la ministra. En la bilateral estuvimos conversando principalmente sobre los desafíos de gestión del ministerio. Tenemos por delante implementar la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que no es una opción.

P. Echarla a andar depende un poco del Ejecutivo, ¿no?

R. Por supuesto. Ahora, el cumplimiento de la ley no es una opción para el Ejecutivo, es el desde. Las velocidades están determinadas por los transitorios. Chile tienen una meta al 2029 de que todos los actores de la atención a la violencia contra las mujeres sean parte del sistema integrado de gestión de casos sobre violencia de género.

P. ¿Puede haber retroceso en determinados avances, como el aborto en tres causales, vía administrativa y no legislativa?

R. Si se desea hacer un cambio por la vía administrativa se debe tomar razón en Contraloría. Efectivamente hay herramientas y, como bien lo muestra la experiencia de la implementación de las tres causales, la omisión de capacitar, la omisión de instruir bien al equipo asistencial, debilita la implementación de una ley como esa.

P. ¿Ve algún riesgo de retroceso?

R. Ese riesgo está siempre. En estos cuatro años tuvimos continuas presentaciones de proyectos de ley respecto a la alienación parental, para limitar o eliminar las tres causales, intentos por intimidar desde la Cámara de Diputados y Diputadas —ocupando la libertad que da la sala—, a las personas trans o al movimiento feminista. Incluso con apoyo legislativo hemos tenido una idea muy nociva como la de confundir el que haya prescripción de delitos sexuales con el concepto de falsas denuncias, que no es lo mismo. Todo eso en un Gobierno progresista, con minoría legislativa. Nunca los debates políticos están predeterminados en democracia por uno u otro Gobierno. Hay que prepararse para darlos de todas formas.

P. Cuando asumió su Gobierno se autodefinió como el primero feminista, una etiqueta que a usted no le gustaba, ¿por qué?

R. Porque estuve a cargo de la estrategia para el voto femenino en la campaña del presidente Boric, y el cómo ganamos las elecciones no fue aludiendo al feminismo, sino a los principios y logros que ha tenido. Gracias al movimiento feminista las mujeres en Chile viven de una forma completamente distinta de sus abuelas. El punto a rescatar es ese, no la bandera o el pañuelo. En segundo lugar, hay que revisar el programa de Gobierno. Nuestra prioridad era la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres: está promulgada y fortalecida. El derecho al aborto, presentamos el proyecto de ley con plazo. La educación no sexista, soluciones habitacionales para víctimas de violencia intrafamiliar. En 2023 habíamos recuperado la tasa de inserción laboral femenina, que fue la gran depresión en la pandemia. Tenemos que enfrentar todavía la cuestión de la tasa de informalidad y cesantía.

P. La oposición ha remarcado que uno de los puntos negros del legado de este Gobierno es la tasa de cesantía de las mujeres.

R. La cesantía femenina ha sido un dolor de cabeza los últimos 20 años, y deberían hacer la autocrítica de cómo nos la entregaron. En la pandemia no hubo medidas que consideraran la realidad de las mujeres hasta muy adelante, cuando se lanzó el Subsidio Protege. En los primeros cuatro meses de la pandemia la inserción laboral femenina cayó a los niveles de 2010, de eso nos tuvimos que recuperar. ¿Es suficiente? No, pero hay problemas estructurales del mercado laboral como la ley de sala cuna.

Antonia Orellana en las oficinas del Ministerio de la Mujer en Santiago. SOFIA YANJARI

P. Y cuatro años después, ¿fue un Gobierno feminista?

R. Depende mucho de qué se entiende por feminismo. Para mí es una posición política, como dice Diana Maffia, que tiene que ver con la plena humanidad de las mujeres y, por lo tanto, su pleno derecho. En ese sentido, sí llevamos la mirada de la diferencia que tienen las mujeres, en sus condiciones reales, no en una cuestión filosófica. Poner eso en el centro nos permitió decir no más retiros [de fondos de pensiones], pero sí Ley Papito Corazón. Reforma de pensiones, por supuesto, pero con condiciones diferentes para las mujeres. La ley de cuidados con una mirada de protección social. Para mí el feminismo no se mide como un estilo de vida, sino más bien en resultados, y en resultados creo que hoy las mujeres chilenas viven mejor que en 2022, cuando llegó Boric.

P. ¿Qué camino comienza para la izquierda a partir del 11 de marzo?

R. Ha habido un debate muy artificial de qué tipo de oposición vamos a ser. Como si los términos de una oposición se definieran por lo que quiere El Mercurio, la sociedad empresarial o el Gobierno electo. Hay un problema que yo veo en la derecha: su incapacidad de diálogo con actores distintos a ellos, viven dentro de una elite muy cerrada. Este año vamos a cumplir de nuevo la meta de ser el país con más mujeres en minería del mundo. Como ministra de la Mujer, no podría haber logrado eso si me hubiera sentado solo con las feministas.

P. ¿Y hacia dónde va la izquierda?

R. Yo veo al menos tres polos en la izquierda y no voy a estar de acuerdo con quien diga que el Frente Amplio y el Partido Comunista son lo mismo. La experiencia de la Convención Constitucional muestra que tuvimos estrategias bien distintas. Los hechos están ahí. Veo la identidad del Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio. No me estoy refiriendo al centro. Y creo que son las tres necesarias y deberíamos trabajar juntos.

P. ¿Como una coalición?

R. Hemos sido una coalición de Gobierno. Creo que tenemos la oportunidad ahora de discutir en términos más estratégicos. Son discusiones profundas que hay que tener respecto al futuro del país. A las personas no creo que les importe en cuántas siglas nos juntamos, sino más bien qué opinamos respecto de su presente y futuro, y en eso hay que afinar la unidad.

P. Usted ha dicho que su momento más negro en el Gobierno fue el caso Monsalve [el exsubsecretario del Interior acusado de violación por una subordinada del Gobierno]. Incluso presentó su renuncia. ¿Sigue siendo esa su respuesta?

R. Yo no di esa respuesta en específico. Habitualmente suele venir verseada como hipótesis de quienes me entrevistan. Diría que políticamente el momento en que tuvo que haber mayor disciplina de resignación fue cuando se perdió la reforma tributaria, porque eso significaba ajustar muchísimo lo que pretendíamos, por ejemplo, para la Ley de cuidados o la mejora de condiciones de los trabajadores del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que han mejorado, pero siguen siendo un tremendo deber.

P. Pero el caso Monsalve me imagino que fue más en el plano personal. No presentó su renuncia cuando se perdió la reforma tributaria.

R. Lo que estoy diciendo es que la afirmación de que fue el punto más negro no ha sido mía.

P. ¿Y en el plano personal no fue el caso?

R. Creo que el mayor ajuste de expectativas tuvo que ser ahí [en la pérdida del proyecto de reforma tributaria]. Afortunadamente de eso no me echaron la culpa, pero eso ya es otra cosa.