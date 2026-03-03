Kast justifica el quiebre con Boric: “Hay falta de transparencia”

El presidente electo José Antonio Kast, que asumirá como jefe de Estado el próximo 11 de marzo, ha anunciado este martes el inédito quiebre del proceso de traspaso de mando con el Gobierno de Gabriel Boric. La decisión la ha comunicado después del fallido encuentro de 22 minutos con el mandatario chileno en La Moneda, donde se abordó el proyecto del cable submarino de fibra óptica de la empresa China Mobile, para conectar la región de Valparaíso con Hong Kong, que Estados Unidos rechaza. Las diferencias en las versiones sobre cuánta información le entregó la Administración saliente a la entrante acerca de este asunto provocaron que Kast pusiera abruptamente fin al encuentro y suspendiera las reuniones bilaterales entre los ministros y futuros ministros de varias carteras, que se hallaban en el Palacio de Gobierno. Sumado a esto, el republicano acusa que existe “falta de transparencia” en distintos ministerios de la Administración de izquierdas.

En una rueda de prensa desde su oficina, el futuro presidente de Chile argumentó su decisión de poner fin al proceso de transición. Apuntó que, a diferencia de lo que dijo Boric este lunes en una entrevista al canal de televisión Mega, el mandatario no le informó sobre el proyecto del cable chino, sino que el 18 de febrero, en una llamada telefónica, le “esbozó”, entre otros temas, una “situación compleja” respecto del proyecto y de la posición contraria del Gobierno de Estados Unidos sobre éste. Esa llamada ocurrió dos días antes de que Washington, el día 20, sancionara a tres funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, acusados de “socavar la seguridad regional en nuestro hemisferio”. El ministro del Interior entrante, Claudio Alvarado, aseguró este lunes que el presidente electo “nunca fue informado, ni tuvo conocimiento de esta situación”, en relación al cable. Por esto, la retórica de Kast esta mañana ha sido remarcar la diferencia entre “informar” y “enunciar” o “esbozar”, aunque reconoció el llamado telefónico entre ambos antes de que estallara públicamente la polémica el 20 de febrero.

Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, este martes. Ailen Díaz (EFE)

El cambio de escenario

Las declaraciones de Boric en la entrevista televisiva de este lunes generaron malestar en el Gobierno entrante. El mandatario chileno señaló que le había comunicado a Kast que quería hablar del cable y la postura del Gobierno de Donald Trump respecto a éste “semanas antes” -en realidad fueron dos días, según lo conocido este martes- de las sanciones impuestas por EE UU. “¿Él tenía pensado dar una entrevista como la que dio el día de ayer, decir las cosas que dijo el día de ayer?”, planteó Kast esta mañana. “Bueno, uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice y hace, y en el momento en que las hace. Si se estaba desarrollando un proceso de bilaterales y de traspaso ordenado y responsable, y el superior del Estado decide plantear algunas situaciones que afectan al otro superior que viene después de él, claramente hay un cambio en el escenario, y una acción tiene una reacción”, añadió.

Kast, sin embargo, defendió que la suspensión de la reunión de esta mañana no se debió solo a la negativa de Boric de “aclarar” lo que dijo en la entrevista, sino que “es una respuesta a un proceso de traspaso” que arrancó “de la mejor manera”, pero que en el camino se ha encontrado que falta información. “Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información; a nuestro juicio hay falta de transparencia, y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios, en distintas reparticiones”, acusó el republicano, que anunció “una fuerza de trabajo administrativa” liderada por el futuro ministro Alvarado para recopilar toda la información existente, no solamente en los ministerios, sino también a través del Consejo para la Transparencia y la Contraloría. El objetivo, dijo Kast, apunta a tener “la mayor cantidad de información y poder contrastarla con los datos” que les entreguen cuando asuman el Gobierno.

José Antonio Kast durante una conferencia esta mañana. Ailen Díaz (EFE)

En su rueda de prensa, el presidente electo también señaló que ya había sostenido tres encuentros previos con Boric desde que resultó electo el pasado diciembre, -dos formales y uno en el marco del Congreso del Futuro-, pero que no se abordó el cable chino ni la aprobación de la concesión firmada por el ministro Muñoz a finales de enero. Fue anulada dos días después por un error de tipeo, según informó El Mercurio al día siguiente de las sanciones de EE UU, en una información que, hasta el momento, el Gobierno de Boric no había dado a conocer.

Además, Kast criticó que en la reunión bilateral entre el ministro Muñoz y el futuro líder de la cartera, Louis de Grange, a mediados de febrero, no se le informó del tema. “Si existe una materia de interés estratégico, una materia geopolítica relevante que dice relación con un ministerio, lo que habría esperado es que en la información que se le entrega directamente al ministro se le señale que hay una situación que se vuelve a presentar, que ya se había dado en años anteriores [durante el Gobierno de Joe Biden ya habían mostrado su rechazo a la Administración de Piñera], y que había habido una decisión de Estado de cómo enfrentar el tema de la conectividad. Pero nada de eso ocurre”, afirmó Kast.

En la conversación telefónica de 16 minutos entre Kast y Boric el pasado 18 de febrero, el republicano le manifestó su preocupación, además, sobre “la grave situación fiscal” que afecta a Chile. “No hay cifras claras respecto de cómo está el estado de la situación fiscal del país”, acusó en la rueda de prensa desde su oficina. También le pidió que le instruya a sus ministros revisar y chequear las situaciones que buscan “darle continuidad a personas de confianza en cargos de planta”, algo que para ellos “es grave, sobre todo por las instrucciones que había dado el mismo presidente, de que nadie de confianza de su Gobierno debería seguir en la próxima Administración”. Además, en la conversión del día 18 le comentó sobre su preocupación ante el proceso de reconstrucción de viviendas en Viña del Mar y la zona centro sur a afectados de los incendios de 2024. Sobre los temas que le planteó Boric, entre ellos el del cable, el mandatario le comentó que él “podría dar inicio, firmar o no firmar algún decreto que inicie el tema de las concesiones”, según relató Kast. Pero el republicano, según reveló, le dijo: “Usted no debería tomar decisiones relevantes en los días que le quedan, porque eso le corresponde al nuevo Gobierno”.