La Bolsa Mexicana logra un récord de 111.000 millones de pesos en emisiones de deuda a largo plazo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un arranque histórico en las emisiones de deuda a largo plazo. De acuerdo con el informe del parqué financiero, las colocaciones de largo plazo alcanzaron los 111.025 millones de pesos en el primer bimestre del 2026, alcanzando una cifra récord, desde que se tiene registro. Solo en febrero se realizaron 17 emisiones de deuda de largo plazo por 96.272 millones de pesos, de acuerdo con datos del centro bursátil y, en el caso de la deuda a corto plazo, se concretaron 111 emisiones por un total de 29.773 millones de pesos. La BMV concentró un 95% del monto total emitido en deuda corporativa dentro del mercado de valores, posicionándose como la principal plataforma de financiamiento bursátil.

Las empresas están apostando por el mercado de deuda a largo plazo ante una expectativa de menores costos de financiamiento por la reducción de tasas en el país. En este primer tramo del año, las emisiones de largo plazo en la BMV fueron lideradas por la colocación hecha por Petróleos Mexicanos (Pemex) por 31.500 millones de pesos. Como parte de su estrategia para diversificar su financiamiento y mejorar su perfil de deuda, la petrolera regresó al mercado de deuda por la puerta grande después de una pausa de más de seis años. La colocación forma parte de un programa de Pemex por hasta 100.000 millones de pesos en emisiones de deuda o su equivalente en unidades de inversión, con vigencia de cinco años.

La petrolera paraestatal no fue la única en colocar deuda a largo plazo en este primer bimestre. Grupo Bimbo, Arca Continental, Cemex, Coca Cola, Arca Continental Bebidas, SIGMA Alimentos fueron otras de las empresas en concretar colocaciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores. La recuperación en colocaciones de largo plazo se debió al impulso de participantes cuasi gubernamentales, así como a la participación de sectores como energía, consumo, banca e infraestructura que impacta positivamente en la actividad productiva del país.

Grupo Bimbo, propiedad de Daniel Servitje, colocó a principios de febrero 12.000 millones de pesos en certificados bursátiles. La firma informó de que los recursos de esta emisión serán destinados, principalmente, para el refinanciamiento de deuda existente. “Nos alegra profundamente la respuesta del mercado a esta exitosa colocación, que registró una demanda de alrededor de 19.000 millones de pesos, reflejando una vez más la confianza de los inversionistas en Grupo Bimbo. Esta operación refuerza nuestra flexibilidad financiera, optimizando el perfil de deuda al extender su vida promedio”, declaró en el momento de la emisión Diego Gaxiola, director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo.

En el caso de la embotelladora Coca-Cola Femsa, la emisión de certificados bursátiles fue por 10.000 millones de pesos, en una colocación de dos tramos, recursos que pretende emplear para usos corporativos, incluyendo el refinanciamiento de vencimientos de deuda. La operación de la embotelladora generó una sobresuscripción de 3,84 veces, superando el piso inicial de 5.000 millones de pesos. “La transacción atrajo una amplia participación de inversionistas de grado de inversión, reafirmando la disciplina financiera y el fuerte perfil crediticio de la Compañía”, declararon.

En servicios financieros, destacó la colocación de BBVA en emisiones bancarias por más de 15.000 millones de pesos, a través de tres tramos. Además del arrendamiento automotriz, VW Leasing participó activamente en el mercado con dos colocaciones por 2.500 millones de pesos.

El mercado de bonos corporativos de largo plazo en México perfila un mayor dinamismo debido al recorte de las tasas de interés y las necesidades de refinanciamiento de las empresas. Laura Laris, directora de Ventas Institucionales de Finamex, explica que febrero fue un mes récord gracias a la colocación muy grande por 31.500 millones de pesos de Pemex. “Durante enero y febrero ha habido muchas emisiones, básicamente en consumo porque en este segmento los planes de expansión siguen en pie a pesar del TMEC. Las empresas se esperaron a 2026 porque en sus planes prevén que las tasas ya no bajarán mucho más en este año”, concluye.

A principios de febrero pasado, el Banco de México pausó los recortes de tasa de interés y la dejó en un 7%. La decisión del banco central mexicano obedeció a la necesidad de evaluar la escalada inflacionaria en el país y con ello, detuvo su periodo de flexibilización monetaria. “La Junta de Gobierno juzgó apropiado hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello, en congruencia, con la valoración del actual panorama inflacionario”, indicó por escrito. La institución cerró su ciclo de bajas tras una serie de recortes iniciados en marzo de 2024, cuando los tipos de referencia estaban en 11,25%.