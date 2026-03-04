Rubén Blades se suma al cartel del Barts Festival, que reconfigura el panorama de festivales de verano de Barcelona

Tomando ya posesión de su sede en el Poble Espanyol, el Barts festival, que celebrará allí su primera edición entre el 28 de junio y 24 de julio, anunció ayer en rueda de prensa la incorporación de Rubén Blades a su cartel, al que acompañarán artistas como los de Gipsy Kings, Babasónicos, Charlie Puth o Shinova. El festival, que en palabras de Tito Ramoneda, director de TheProject que junto a SFMusic organizan el ciclo, “quiere ser intergeneracional y abierto a muchos públicos”, compone en consonancia un cartel en el que figuran Los Manolos, en doble programa con Blades, y los ya anunciados con antelación Joan Dausà, Lax’n’Busto, Belle & Sebastian, ZZ Top, Biffy Clyro, M Clan o Elvis Crespo, componiendo un programa muy en la línea del resto de festivales formato boutique (ciclos en entornos singulares) que se celebran en verano.

Como corresponde, el festival completará su oferta con un “village” en el que antes de los conciertos principales, que tendrán lugar en la plaza central del recinto, habrá espacio para la restauración y actuaciones en un escenario más pequeño de artistas emergentes cuyos nombres aún no se han anunciado. Para reducir las molestias a los vecinos y generar una “experiencia” añadida, la entrada del público se realizará por la parte trasera del Poble Espanyol, por donde se realizaba en las últimas ediciones en el festival Alma, al que ahora sustituye el Barts. El primer concierto será el de Beat, supergrupo con dos ex-componentes de King Crimson (Adrian Belew y Toni Lewin) que junto a Steve Vai y Danny Carey interpretarán el repertorio de la banda de Robert Fripp de los años ochenta.

La rueda de prensa estuvo marcada por el aire ilusionado de quien estrena un nuevo ciclo, y Ramoneda no pudo por menos que sentir nostalgia de aquellos primeros conciertos que hace unos treinta años organizó junto a Julio Martí (director de SFMusic) en el Poble Espanyol con artistas como Miles Davis, Ray Charles o Celia Cruz entre otros. También destacó la vinculación del recinto, que en tres años cumplirá 100, con la música y ponderó sus virtudes como espacio singular y de innegable comodidad en las noches veraniegas. El ciclo, que tendrá varios programas dobles como el de Babasónicos con Silvestre y La Naranja o LP con Judith Hill, pondrá a la venta 96.000 entradas de las que se comunicó ya se habían vendido 20.000, y tiene un contrato de cuatro años con el recinto que Ramoneda aclaró “tiene voluntad de prolongarse en el tiempo”.

Preguntado por el nombre del festival, que es el mismo de la sala ahora denominada Paral·lel 62 y que bajo el nombre de Barts The Project explotó durante 10 años, Ramoneda manifestó que “tiene toda la intención del mundo porque queremos reivindicar un legado que no es solo de nuestra empresa, sino de la ciudad”, y dejó entrever que “sería estupendo contar con un festival y una sala con el mismo nombre”. El presupuesto de esta primera edición del Barts Festival asciende a 3,6 millones de euros. La presentación del ciclo se cerró con una breve actuación de Los Manolos.

Con este movimiento se reconfigura el cambiante panorama de los festivales boutique de verano, que cada día se parece más al juego de las sillas. En este cambio constante de responsables de organizarlos, el Alma Festival queda como único sin nueva ubicación, ya que Concert Studio, su empresa promotora, se encuentra en proceso de concurso de acreedores. Sus problemas probablemente comenzaron cuando perdió la concesión del festival de Pedralbes en 2.023 a manos de Clipper’s, que lo rebautizó como Les Nits de Barcelona y que aún lo explota. Fue entonces cuando Concert Studio creó el Alma Festival como una réplica de su trabajo en los años de gestión de Pedralbes. Tras tres ediciones en el Poble Espanyol, el futuro del Alma Festival en Barcelona parece bastante comprometido y de momento no hay noticias sobre si este año tendrá lugar en otro recinto. Lo que de momento se mantiene en el calendario es su réplica en Madrid, donde el Alma Festival tendrá lugar entre 23 de junio y 8 de julio, aunque de momento sólo ha anunciado un artista, Miss Cafeina. Su lugar en el Poble Espanyol lo ha ocupado el recién presentado Barts Festival, gestionado por TheProject, que a su vez había llevado la sala Barts, reconvertida tras un concurso público en 2.022 en Paral·lel 62. Se da la circunstancia que TheProject también cesa de organizar un festival, en este caso el de la Porta Ferrada, bajo su manto desde 2.014, y que este año y por tres ediciones, pasa a manos de los organizadores del Cruilla, Events Musicals, gestores también del Molino. En el concurso de adjudicación del Festival de Porta Ferrada también participaron entre otros TheProject y Clipper’s, que finalmente retiraron sus propuestas.