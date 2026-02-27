Bryan Adams, Rick Astley, Luz Casal, Amaia, 31 FAM o Taburete actuarán este verano en Cap Roig

Cuando asoma la primavera, no solo se desperezan los animales que hibernan, también los anuncios de festivales de verano. Y Cap Roig ha sido de los primeros en dar a conocer su cartel. El cantante canadiense Bryan Adams, el británico Rick Astley, el artista británico-libanés Mika y los españoles Luz Casal y Miguel Ríos, además de Amaia, 31 FAM, Miki Nuñez o Taburete, representantes de otra generación, son algunos de los músicos que actuarán en el Cap Roig Festival 2026.

El festival ofrece uno de los escenarios más impresionantes del verano, al aire libre y con capacidad para más de 2.400 espectadores, por donde pasan artistas de reputación internacional, en la mayoría de ocasiones estrellas capaces de reunir a distintas generaciones a través de la música. 17 hectáreas de verde frente al mar en un jardín botánico que pertenece al castillo de Cap Roig, que el año pasado disfrutaron 50.000 asistentes.

Gestionado por CaixaBank y Grupo Clipper’s, este viernes se ha presentado el programa de este verano, que contará con otros artistas como Víctor Manuel, Antonio Orozco, Juan Diego Flórez, Valeria Castro, Lax’n’Busto, Anastacia, Hauser, Rosario y Malú. “Es una experiencia que se tiene que vivir en todas sus facetas, ya que acoge estilos musicales eclécticos y diferentes”, valoró la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau.

Este verano serán en total 23 actuaciones. Inaugurará el festival Bryan Adams el 3 de julio con su gira Bare Bones, al que seguirá, Víctor Manuel presentando Solo a solas conmigo el 10 de julio. Anastacia actuará el día 11 con sus grandes himnos pop, mientras que Amaia debutará en el festival para presentar Si abro los ojos no es real el 17 de julio. Rick Astley, que triunfó en los ochenta con su Never Gonna Give You Up también pasará por Calella de Palafrugell el 18 de julio, y Diana Krall llevará su inconfundible voz a los jardines que ya han vibrado antes con su jazz contemporáneo.

Aunque los nombres más internacionales suelen ser clásicos de la música, para el elenco local recurren a generaciones también más jóvenes. Así, el popular Miki Núñez subirá al escenario el 1 de agosto, mientras que 31 FAM, representantes de la música urbana en catalán, se estrenarán en el festival el 14 de agosto. En las antípodas, mostrando más que nunca un programa ecléctico, Taburete participará el 2 de agosto y Valeria Castro el 5 del mismo mes. También habrá tiempo el 6 de agosto para celebraciones con Lax’n’Busto, una banda que celebra 40 años en los escenarios. Además, la música clásica tendrá presencia con el violoncelista Hauser el 16 de agosto.

Espectáculo familiar

Si el año pasado fue El Pot Petit quién reunió a familias con ganas de bailar y cantar en el jardín, este verano la propuesta para todos los públicos es el espectáculo El fil invisinble, que ahora puede verse en el Teatro Goya. Se trata de un musical basado en el libro original de Miriam Tirado, que ayuda a los más pequeños a entender los vínculos familiares y de amistad de una forma sana y empática.