Irán lanza una nueva ola de bombardeos sobre Israel y países del Golfo con bases de EE UU

Una columna de humo sobre el aeropuerto Jebel Ali en Dubái tras la interceptación de un misil iraní.

Varios gobiernos mantienen cerrado su espacio aéreo y se registran retrasos en 19.000 vuelos. Teherán añade Omán, país mediador, a su lista de objetivos golpeados

La República Islámica de Irán mantiene este domingo su ofensiva sobre los países árabes que acogen bases militares de Estados Unidos. Es el segundo día de bombardeos desde que los gobiernos de EE UU e Israel declararon el sábado la guerra a Irán con el objetivo público de derribar al régimen iraní, y el primero desde que Teherán confirmó el asesinato de Alí Jameneí, líder supremo de Irán desde 1989. Las fuerzas iraníes siguen atacando países del Golfo a los que agredieron el día anterior, como Qatar, Baréin y Emiratos, y han añadido a la lista de objetivos a Omán, que había desempeñado un papel central durante las negociaciones nucleares con Washington en Ginebra.

En la orilla de ese sultanato se ha registrado también este domingo el primer ataque directo sobre un barco petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, después de que el sábado Teherán considerara “peligroso” el tráfico por esa vía sin decretar oficialmente su cierre. El incidente, que pone en vilo el canal marítimo por donde circula el 20% del crudo mundial, ha sucedido a cinco millas náuticas del puerto omaní de Khasab, y ha herido a cuatro de los veinte tripulantes de una nave con bandera de Palaos.

El factor impredecible de la nueva guerra que sacude Oriente Próximo restringe también los movimientos en el cielo. Irán, Israel, Jordania e Irak, además de monarquías del Golfo como Emiratos o Qatar que enlazan vuelos entre Europa y Asia, mantienen este domingo su espacio aéreo cerrado. Esto sucede después de que proyectiles iraníes golpearan el sábado los aeropuertos de Kuwait o el de Dubái, que es el que controla más tráfico del mundo. Todo ello ha llevado a la cancelación de 1.800 vuelos y al retraso de otros 19.000 a nivel global, según datos de la compañía analítica de aviación Cirium y del sitio de seguimiento FlightAware, citados por Euronews.

Teherán sugiere que la repercusión sobre el tráfico aéreo se alargará en el tiempo. Este domingo, en un discurso televisado, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, ha asegurado que el asesinato del líder supremo y de otros dirigentes políticos y militares es “una línea roja” por la que EE UU e Israel “pagarán”. “Les daremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a rogar”, ha anticipado.

Una columna de humo tras un ataque con drones iraníes en la zona portuaria de Dubái, el domingo 1 de marzo de 2026. Fatima Shbair (AP)

Mientras se emitían sus advertencias, las tropas israelíes han confirmado este domingo una nueva oleada de bombardeos “contra objetivos del régimen terrorista” sobre la capital iraní, donde se han visto columnas de humo en zonas que concentran instituciones y ministerios. El día anterior, la ofensiva occidental sobre Irán dejó al menos 200 víctimas mortales, según la Media Luna Roja, muchas de ellas a raíz de un ataque contra una escuela en el sur del país. La agencia iraní Tasnim cifra en 148 las víctimas en este centro educativo, “la mayoría estudiantes”.

Los bombardeos de Irán han activado el sonido de las sirenas antiaéreas en varias ciudades de Israel. Al menos ocho personas han muerto en el Estado judío desde el inicio de la ofensiva iraní. Las autoridades israelíes piden a los ciudadanos que sigan las instrucciones de seguridad y que tengan identificados refugios antiaéreos cercanos.

La respuesta militar iraní ha seguido provocando este domingo “explosiones fuertes”, según testigos citados en distintos medios árabes, en ciudades importantes del Golfo. Dubái (Emiratos), Manama (capital de Baréin) o Doha (capital de Qatar) son algunos de los municipios golpeados. La Guardia Revolucionaria afirma en un comunicado haber bombardeado con “éxito” bases militares en el Golfo, sin detallar cuáles, como parte de una ofensiva contra 27 objetivos en la región. El alcance de estas últimas agresiones, así como el balance de daños y víctimas, se desconoce, pero sí que van saliendo a la luz las consecuencias de la ofensiva iraní del sábado, cuando atacó a siete países árabes además de a Israel.

Los servicios de emergencia trabajan en una zona que ha sido alcanzada por un misil iraní, este domingo en Beit Shemesh (Israel). Itay Cohen (REUTERS) Un niño observa los restos de un misil iraní que cayó en un kibutz, este domingo en el norte de Israel. Gil Eliyahu (REUTERS) Los servicios de emergencia trabajan en una zona que ha sido alcanzada por un misil iraní, este domingo en Beit Shemesh (Israel). Ammar Awad (REUTERS) Varias columnas de humo se elevan sobre los tejados de Teherán esta mañana. Majid Asgaripour (via REUTERS) Imagen tomada con un dron de una zona en la que un misil iraní impacto, este domingo en Tel Aviv. Roei Kastro (REUTERS) Varias personas en la puerta fronteriza de Kapikoy tras cruzar de Irán a Turquía, este domingo. Ismet Mikailogullari (REUTERS) Varias mujeres lloran por la muerte de Jameneí, este domingo en Teherán. Majid Saeedi (Getty Images) Iraníes residentes en Japón celebran el ataque de Estados Unidos e Israel, este domingo en Tokio. Kim Kyung-Hoon (REUTERS) Un edificio afectado por el impacto de un misil, este domingo en Tel Aviv (Israel). Alexi J. Rosenfeld (Getty Images) Simpatizantes del Gobierno iraní se reúnen en señal de duelo después de que la televisión estatal anunciara oficialmente la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, este domingo en Teherán. Vahid Salemi (AP) Un edificio dañado por un ataque con drones iraní, este domingo en Seef (Baréin). Hamad I Mohammed (REUTERS) Miembros de los servicios de seguridad y rescate israelíes trabajan en el lugar donde un misil balístico lanzado desde Irán impactó y causó daños en Tel Aviv, este domingo. XINHUA vía Europa Press (XINHUA vía Europa Press) Aviones de Emirates estacionados en el Aeropuerto Internacional de Dubái tras su cierre por las tensiones causadas por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Altaf Qadri (AP) Iraníes residentes en Armenia se concentran frente a la Embajada de Irán de Ereván para manifestarse en apoyo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, este domingo. Anthony Pizzoferrato (AP) Una persona observa una columna de humo tras el impacto de un misil israelí en Teherán, este domingo. Majid Asgaripour (via REUTERS) Restos de un misil caen después de que los sistemas de defensa aérea israelíes lanzaran misiles interceptores sobre Tel Aviv. XINHUA vía Europa Press (XINHUA vía Europa Press) Una columna de humo se eleva tras un ataque con drones iraní en la zona portuaria de Dubái, este domingo. Fatima Shbair (AP) Protesta en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jameneí, este domingo. Muhammad Farooq (AP) Teherán ha sufrido esta mañana un nuevo bombardeo por parte de la aviación israelí. Majid Asgaripour (via REUTERS)

Según el ministerio de Defensa de los Emiratos, Irán disparó en pocas horas 137 misiles y 209 aviones no tripulados sobre su territorio nacional, causando tres víctimas mortales y 58 heridos, además de daños materiales en Dubái. Qatar, por su parte, ha denunciado el lanzamiento de 65 misiles y 12 drones sobre el país. Aunque la mayoría fueron interceptados, las autoridades registran 16 heridos. En Jordania, dos misiles accedieron al espacio aéreo de Amán, la capital, y en el Kurdistán iraquí, según el medio catarí Al Jazeera, un misil impactó cerca de un aeropuerto internacional.

Omán, el único país del Consejo de Cooperación del Golfo que se libró de la ofensiva durante el sábado, ha engrosado este domingo la lista de objetivos iraníes. La agencia de noticias estatal asegura que dos drones iraníes han atacado el puerto comercial ubicado en la ciudad de Duqm, según declara un funcionario bajo condición de anonimato. Uno de ellos ha causado un herido al impactar contra viviendas móviles destinadas a los trabajadores inmigrantes del puerto, y otro ha caído cerca de unos almacenes de combustible sin provocar consecuencias.

El incidente ha llevado a la embajada de EE UU en Omán a pedir a sus ciudadanos que busquen un lugar seguro, y ha provocado que el Gobierno omaní, que el sábado pidió el fin de la ofensiva sobre Irán, vuelva a usar el tono acusatorio contra Teherán, “condenando” el ataque y confirmando “medidas” para abordar cualquier acción que ponga en peligro el territorio.

Un segundo ataque que el gobierno omaní ha evitado vincular a Irán ha llegado poco después. Una pequeña embarcación tripulada por indios e iraníes con bandera de Palaos, una república en Oceanía, ha recibido un impacto cerca de las orillas de Omán, en uno de los extremos del Estrecho de Hormuz. Aunque existen dos naves con el mismo nombre, todo parece indicar que se trata de una embarcación que el Tesoro de EE UU incluyó en diciembre en su lista de sanciones por “facilitar” las exportaciones petroleras iraníes “en coordinación” con el ministerio de Defensa de Teherán, algo que levanta sospechas sobre el origen y la intencionalidad del ataque.

Petrolero alcanzado frente a la península de Musandam, en Omán, en una imagen tomada de un vídeo obtenido por Reuters el 1 de marzo de 2026. VIDEO OBTAINED BY REUTERS (via REUTERS)

Esta vía de agua, que separa Irán de las monarquías del Golfo, vivió el sábado una reducción de su tráfico ante el estallido de la guerra regional y las advertencias iraníes. Según varias embarcaciones informaron el sábado, las autoridades iraníes advirtieron por radio que la navegación estaba prohibida, algo que no han anunciado de manera oficial. Amenazar con el bloqueo de ese paso está entre las cartas geopolíticas de Teherán. Por el estrecho circularon casi 17 millones de barriles de crudo al día durante 2025, según datos recopilados por Bloomberg, y su corte afectaría de manera clave las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait y de Emiratos, además de las de Irán.

Este domingo, varios de los máximos dirigentes del Golfo, entre ellos el príncipe saudí Mohamed Bin Salmán y sus homólogos en Qatar y en Kuwait, han estado en contacto telefónico, según la agencia de noticias estatal saudí. El anuncio de estas llamadas supone una demostración de coordinación, de firmeza y de solidaridad entre los países atacados, que han evitado llamar a la respuesta militar contra Irán.