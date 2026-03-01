Muere a los 82 años la artista visual de vanguardia Eugènia Balcells

La artista visual de vanguardia Eugènia Balcells, pionera en el uso de las tecnologías en el ámbito del arte y en el cine experimental, ha fallecido este domingo a los 82 años. Las obras de Balcells, enmarcadas dentro del arte conceptual, se distinguían por su carácter experimental, con la producción de videoinstalaciones y performances donde conectaba los principios de la ciencia, la filosofía o la literatura con la música, el sonido y la imagen.

Una de sus principales obras, la instalación multimedia Des del centre, se exhibió el año pasado en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Se trataba de una adaptación para el museo barcelonés de From the center, obra creada en la ciudad de Nueva York entre los años 1980 y 1982. Con forma de una gran cúpula que simula un gran ojo, la instalación From the center es una obra fundamental tanto en la trayectoria de Eugènia Balcells como en la historia del videoarte, al ser una de las primeras obras multicanal. Se trata de una obra de gran complejidad técnica y riqueza de significados, que evoca los grandes monumentos megalíticos de la antigüedad, una especie de “Stonehenge electrónico”, en palabras de la artista.

Nacida en Barcelona en 1943, Eugènia Balcells se diplomó en arquitectura técnica, aunque el contacto cotidiano con todo tipo de instalaciones ingeniosas relacionadas con la luz, la visión y la matemática la inició en el ámbito artístico. En 1968 se trasladó a Nueva York y prosiguió su formación artística en la Universidad de Iowa, donde obtuvo en 1971 un máster en Arte. Hasta 1979 vivió entre Barcelona y Nueva York, año en el que fijó su residencia en Estados Unidos. A partir de 1988 volvió a residir alternativamente en ambas ciudades.

Balcells inició su actividad artística a mediados de los años 70 en el contexto del arte conceptual, siendo una de las pioneras del cine experimental y del arte audiovisual. Las primeras instalaciones, películas y vídeos que realiza se identifican con las corrientes crítico-sociológicas, tratando temas relacionados con la sociedad de consumo contemporánea y con los efectos de los medios de comunicación sobre la cultura de masas.

A partir de finales de los 70, utiliza el círculo en algunas de sus obras más significativas, por una parte, como descripción física del movimiento de cámara situada en el centro del espacio, y por otra como concepción formal utilizada en el sistema compositivo de la instalación. Esta estrategia es empleada en la película Fuga (1979), en el vídeo Indian Circle (ganador del Grand Prix de la 1ère Manifestation Internationale de Vídeo en Montbeliard, 1982) o en la instalación de vídeo From the Center (premiada en el Visual Studies Workshop, de Rochester, Nueva York, 1983).

Entre 1981 y 1982, a raíz de una serie de contactos con distintos músicos americanos, entre los que destaca Peter Van Riper, y continuando la exploración de la relación entre imágenes y sonidos, ya propuesta en la película 133 (1978-79), realiza un conjunto de trabajos denominados Sound Works.

A través de su exploración de los límites de la percepción visual en las dos instalaciones de vídeo Color Fields, presentada en el I Festival Nacional de Vídeo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (1984) y TV Weave, presentada en el Institute for Art and Urban Resources, Nueva York (1985), consigue una nueva comprensión de la imagen electrónica. Con esta obra participó en la temporada 2006-2007 en la exposición Primera Generación – Arte e Imagen en Movimiento, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Esta exposición se estructuró en torno a diferentes ideas y obras de los primeros artistas que trabajaron con el vídeo alrededor del mundo.

La confrontación del ser humano con su propia existencia y las armonías y disonancias en las relaciones interpersonales son temas centrales de obras como Descansan como en la casa materna I y II, En Trànsit y Sincronías, presentadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid en 1995. La interacción de las funciones complementarias de los dos hemisferios del cerebro son objeto de reflexión en la instalación Traspassar Límits, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 1996.

Un gran número de instalaciones audiovisuales configuran su obra y muchas veces reflexiona explícitamente sobre la luz, uno de los intereses que ha vertebrado su investigación creativa y docente. El interés por los objetos cotidianos ya presente en sus primeros trabajos es la base de la exploración del hábitat humano a través de los objetos de cada espacio y su esencia simbólica y energética. En algunas de sus obras trata la imagen y el papel de la mujer en la cultura y la necesidad de mostrar su herencia histórica, como en Atravesando lenguajes o Álbum portátil, en las que retrata a una mujer en transformación constante.

Su último trabajo realizado para un espacio público fue un jardín luminoso Jardí de llum – Collserola (2003), instalación permanente situada en la estación de metro Ciutat Meridiana en Barcelona. En los últimos años, a la actividad creadora de Eugènia Balcells, se sumaron cursos impartidos por ella en distintos centros y universidades.

En febrero de 2010 le fue concedida por el Rey la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2009 en la categoría de Oro, y en el año 2010, con motivo de su exposición Frecuencias, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts le concedió el Premio Nacional de Artes Visuales de la Generalitat de Cataluña.