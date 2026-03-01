Ir al contenido
Francia, Alemania y Reino Unido se declaran dispuestas a atacar a Irán para defender sus intereses en la región

Los líderes de los tres países emiten un comunicado conjunto en el que afirman que colaborarán con Estados Unidos y los aliados

El canciller alemán, Friedrich Merz (centro), el presidente francés, Emmanuel Macron (derecha), y el primer ministro británico, Keir Starmer, el 13 de febrero en Múnich. Thomas Kienzle (via REUTERS)
EFE
París -
Francia, Reino Unido y Alemania, han avisado este domingo de que considerarán tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, cuestión en la que colaborarán con Estados Unidos.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen”, indicaron los tres países en una declaración conjunta.

“Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión”, han agregado.

Los líderes de los tres países -el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer- condenaron los ataques “indiscriminados y desproporcionados” con misiles lanzados por Teherán a otros países, “incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

“Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región. Instamos a Irán a que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes”, recalcaron.

Este mensaje llega después de incidentes que han involucrado no solo a naciones aliadas, sino también directamente a los países del E3, como el impacto de uno de los ataques iraníes, realizado con drones contra el puerto de Abu Dabi, en un hangar naval militar francés en Emiratos Árabes Unidos, si bien solo dejó daños materiales limitados.

Por su parte, el Ministerio de defensa británico indicó este domingo que, en una misión conjunta con Qatar, un caza Typhoon neutralizó un dron iraní dirigido a ese país aliado.

Además de Qatar y Emiratos, las represalias iraníes también han afectado a países como Baréin o Kuwait. Israel, que emprendió los ataques originales contra Teherán junto a Estados Unidos, igualmente ha estado en la diana de Irán.

