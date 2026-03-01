El Sevilla utiliza sus armas y paraliza al Betis en el derbi

Los de Almeyda igualan un 2-0 en contra gracias a su fe ante un equipo verdiblanco que vivió de dos jugadas y que no supo plasmar su superioridad en la clasificación

El Sevilla salió vivo del derbi de La Cartuja gracias a su fe, la caída de un Betis que no jugó a casi nada y los cambios de Matías Almeyda en el segundo tiempo, que le dieron a su equipo una marcha más después de ir perdiendo 2-0 al descanso. Realmente, el Betis no hizo un buen derbi. Se adelantó en dos acciones puntuales de calidad, pero luego jamás tuvo el control del partido, con una discreta aportación de futbolistas destinados a dirigir el juego, caso de Roca o Fornals. El Sevilla fue mejor en líneas generales y llegó al final del choque con opciones incluso de ganar el derbi. Si bien es cierto que Abde lanzó al palo en el minuto 88, también lo fue que Llorente sacó bajo palos un remate de Akor después de driblar a Valles en el minuto 91. El Betis solo supo plasmar a cuentagotas los 13 puntos de diferencia en la clasificación, con un segundo tiempo bastante flojo. El empate le sabe a gloria al Sevilla. Porque igualó dos goles de ventaja y porque se suponía que este Betis le iba a pasar por encima con el 2-0 al descanso. Además, utilizó muy bien sus escasas armas para llevarse un punto con total merecimiento.

BET Betis 2 Álvaro Valles, Natan, Diego Llorente, Aitor Ruibal, Ricardo Rodríguez, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min. 69), Marc Roca, Antony, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández (Cédric Bakambu, min. 69) SEV Sevilla 2 Odysseas Vlachodimos, Nemanja Gudelj, Kike Salas, César Azpilicueta (Adnan Januzaj, min. 73), José Ángel Carmona (Chidera Ejuke, min. 45), Lucien Agoumé, Gabriel Suazo (Oso, min. 45), Djibril Sow (Batista Mendy, min. 89), Akor Adams, Alexis Sánchez (Isaac Romero, min. 69) y Juanlu Sánchez Goles 1-0 min. 15: Antony. 2-0 min. 36: Álvaro Fidalgo Fernández. 2-1 min. 61: Alexis. 2-2 min. 84: Isaac Romero Arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea

Tarjetas amarillas Suazo (min. 10), Antony (min. 23), Llorente (min. 74), Souza (min. 81), Isaac Romero (min. 84), Juanlu Sanchez (min. 89)

En la chilena de Antony en el minuto 16 que supuso el 1-0 se plasmaron algunas cuestiones. El Betis había llevado al marcador su excelente salida en el derbi, lleno de energía y tensión ante un Sevilla contemplativo. Claro que virtudes como la entrega y la intensidad deben ser acompañadas de calidad y talento para plasmar la superioridad de un equipo sobre otro. En ese vuelo de Antony hubo arrojo y calidad, como en la excelente jugada previa de Abde. El Sevilla respondió bien a la estocada, con una buena organización para responder al juego del Betis, al que llegó a agobiar.

El equipo que dirige Almeyda carece de las gotas de fútbol que sí tiene el Betis. Fue curioso el primer tiempo. Asomaban algunos pitos ante el dominio del Sevilla cuando el equipo verdiblanco dibujó un contragolpe de ensueño. El Cucho, de nuevo titular, combinó con Abde, que se la puso en ventaja a Fidalgo para hacer el 2-0. Fue en el minuto 37. Una explosión de talento que derrumbó a un Sevilla que había avisado con ataques demasiado inocentes, como un disparo de Sow a los 32 minutos a las manos de Valles cuando estaba sin oposición.

Almeyda reaccionó al descanso. Las entradas de Ejuke y Oso en la banda izquierda comenzaron a inquietar a un Betis que entró en una situación de parálisis. Su paso atrás fue inexplicable, así como su falta de control del partido. Alexis acortó distancia con un buen gol de cabeza a pase de Oso. El choque había virado. Seguro en defensa, con Agoumé imponiéndose en el centro del campo, el Sevilla fue ganando terreno. Valles salvó al Betis con un paradón en el minuto 77 y la sensación que se vivía en La Cartuja era que el conjunto de Almeyda estaba cerca del empate mientras los dos cambios de Pellegrini resultaban un fiasco. Así fue, Isaac encontró un balón suelto en el área y le pegó con el alma para hacer el 2-2. El canterano desató la catarsis sevillista al colocar su camiseta en el banderín de córner. Se formó un lío y el derbi entró en un emocionante final.

El Betis dispuso de una gran ocasión en el minuto 88, cuando Abde, en la única acción potable del equipo verdiblanco en la segunda mitad, lanzó al palo. El Sevilla contestó con una gran ocasión de Akor, con Llorente salvando bajo palos. El 2-2 definitivo supo a gloria para el Sevilla, que pasó de estar muerto a colocarse cerca de la victoria. En el derbi le valían dos resultados y se llevó uno, el empate. El Betis, que vivió de un buen inicio y dos ramalazos de calidad, se marchó con cara de perdedor a pesar de la igualada.

“En el primer tiempo ganamos casi todos los duelos, pero todo cambió en el segundo tiempo. Ellos tuvieron centros, remates y también el control del partido. El equipo no funcionó en el segundo tiempo. Intenté cerrar por el centro, pero no hubo resultado. El Sevilla fue mejor que nosotros en el segundo tiempo”, afirmó Manuel Pellegrini. “Nos fuimos demasiado atrás en el segundo tiempo. Lo habíamos hablado. Eran tres puntos importantes y no los conseguimos. Este resultado nos duele”, finalizó.

“La sensación es que hemos recuperado un punto después de ir perdiendo 2-0. El sabor es dulce con este empate”, afirmó Javi Martínez, el entrenador que dirigió al Sevilla en el derbi por la sanción de Almeyda, que no pudo estar en el banquillo en el derbi.