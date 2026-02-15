Antony, de pasar 40 días viviendo en un hotel a soñar con jugar su segundo Mundial con Brasil

El pasado dos de febrero se cumplió un año del estreno de Antony dos Santos (Sâo Paulo, 25 años) como jugador del Betis. El equipo verdiblanco logró su cesión desde el Manchester United en 2025 y este verano dio un paso más al hacerse con el delantero en propiedad a cambio de 25 millones de euros. Una importante inversión para un club como el andaluz, que ha conseguido una gran estabilidad deportiva en los últimos años al encadenar cinco clasificaciones europeas de manera consecutiva de la mano de Manuel Pellegrini. En este año, Antony ha logrado 19 goles y 13 asistencias en 54 partidos. Se ha convertido en una de las estrellas de la Liga y su valor en el mercado alcanza ya los 36 millones de euros.

“Lo de esta temporada está siendo muy meritorio. Antony estuvo al borde de tirar la toalla durante el verano”, afirman desde el club verdiblanco, muy satisfechos con el grado de implicación de un futbolista que parece un canterano de la entidad. Las conversaciones entre el Betis y el Manchester United fueron muy duras para la llegada del brasileño a Sevilla. El club inglés no permitió a Antony entrenar con sus compañeros mientras se resolvía su futuro. Estuvo durante 40 días en un hotel en Mánchester, sin su familia, entrenando en solitario y sin saber lo que iba a pasar con su futuro. Fueron muchas las noches en las que Antony lloró antes de que el último día de mercado se desbloqueara su situación para poder regresar al Betis. “Venir al Betis ha sido la mejor decisión de mi vida”, suele recalcar el propio futbolista cada vez que se le pregunta por su llegada a Andalucía.

Recibido como un ídolo por la hinchada, Antony ha entrado en la categoría de héroes de la afición del Betis. Un club muy selecto donde brillan con letras de oro mitos del club como Rafael Gordillo, Joaquín, Denilson, Finidi o Alfonso. “Nos llamó mucho la atención que al segundo día se sabía el nombre de todos los que trabajamos en el club cerca de la primera plantilla. Muy educado, ha caído de pie y es un deportista muy competitivo. Quiere jugar siempre y ganar a pesar de que juega con dolor”, añaden las mismas fuentes sobre Antony.

Precisamente ese carácter tan competitivo resalta en unos momentos en los que unas molestias de pubis, las mismas de Lamine Yamal o Nico Williams, asomaron el pasado mes de diciembre después del partido de liga ante el Getafe. Antony está jugando con mucho dolor y se está sacrificando con dos objetivos esenciales: buscar con el Betis una nueva final europea tras la de la Conference del curso pasado y disputar su segundo Mundial con Brasil.

Son ya 10 los goles que lleva Antony, más ocho asistencias. El último fue ante el Atlético de Madrid el pasado domingo, que le dio el triunfo a su equipo. A pesar de sus molestias, el brasileño ha participado en 28 partidos. Desde que aparecieron tras el duelo con el Getafe el pasado 21 de diciembre, Antony ha disputado seis partidos de Liga (dos goles), dos de Copa y otro de la Liga Europa (1 gol). El extremo desea jugar a pesar del dolor, que intenta mitigar con un tratamiento específico en el gimnasio y el terreno de juego. Un trabajo que debe completar todas las tardes en su domicilio, donde lleva a cabo una serie de ejercicios de unas tres horas de duración con su fisioterapeuta personal.

Entre el gimnasio, el terreno de juego y los partidos, la vida de Antony se mueve en busca de su otro gran sueño, que es disputar su segundo Mundial con Brasil. Antony fue convocado para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y disputó cuatro partidos frente a Serbia, Suiza, Camerún y Croacia. Los brasileños cayeron en los cuartos de final en los penaltis ante los croatas. No juega con Brasil desde el 25 de marzo de 2023 en un amistoso ante Marruecos. Su deseo es convencer a Carlo Ancelotti, el seleccionador nacional brasileño.

No lo tiene fácil. No acudió a las dos últimas convocatorias del italiano al no haber hecho pretemporada. Pero sus números son bastante buenos cumplido el ecuador de la temporada si se comparan con sus grandes rivales en la selección brasileña. Por ejemplo, con sus 10 goles lleva más tantos anotados que Vinicius (8), Rodrigo (3), Estevao (6) y Luiz Henrique (2). Martinelli, el extremo del Arsenal, lleva también 10, mientras que el bético sí es superado por Raphinha. El jugador del Barcelona lleva anotadas 13 dianas. Eso sí, si Antony ha dado asistencias, Raphinha ha logrado hasta el momento tres pases de gol. El Betis, quinto, visita a un Mallorca que se encuentra en una 16ª posición muy delicada en esta 24ª jornada. El partido será este domingo a las 21.00 horas.