El Betis sueña con la Champions y deja al Mallorca en zona de descenso

El Betis aprovechó a la perfección una jornada de resultados propicios para ganar en Mallorca, asentar su quinta plaza y acercarse a los puestos de Liga de Campeones, a cuatro puntos de la cuarta plaza, ahora en posesión del Atlético. El conjunto andaluz fue el justo vencedor del choque y gozó de más ocasiones para redondear el marcador ante un Mallorca que se queda en zona de descenso. Los de Jagoba Arrasate tuvieron opciones en el segundo tiempo, pero solo encontraron peligro en los balones directos a Muriqi, que anotó su gol número 16 de la temporada. El Betis, que ha mejorado mucho en defensa, está contragolpeando de manera excelente. Manuel Pellegrini, al que se le da muy bien el Mallorca, tiene al Betis cerca de los puestos de Champions al lograr la tercera victoria consecutiva.

MLL Mallorca 1 Leo Román, David López, Johan Mojica (Toni Lato, min. 81), Martin Valjent, Pablo Maffeo, Sergi Darder (Pablo Torre, min. 77), Jan Virgili, Omar Mascarell (Manu Morlanes, min. 45), Mateo Joseph (Zito Luvumbo, min. 45), Samú Costa (Antonio Sánchez, min. 77) y Vedat Muriqi BET Betis 2 Álvaro Valles, Diego Llorente (Marc Bartra, min. 45), Natan, Ricardo Rodríguez, Aitor Ruibal (Ángel Ortiz, min. 66), Pablo Fornals, Marc Roca, Álvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min. 66), Abde Ezzalzouli, Antony y Cédric Bakambu (Nelson Deossa, min. 88) Goles 0-1 min. 17: Abde. 0-2 min. 46: Bakambu. 1-2 min. 65: Muriqi Arbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos

Tarjetas amarillas Llorente (min. 15), Samuel Costa (min. 20), Aitor Ruibal (min. 43), Manu Morlanes (min. 49), Álvaro Vallés (min. 54), Muriqi (min. 58), Maffeo (min. 60)

El Mallorca notó la presión de iniciar su partido ante el Betis en la zona de descenso. El triunfo del Valencia asfixiaba a un equipo que se enfrentaba a otro con las ideas mucho más claras. El Betis está en un buen momento, con dos extremos de enorme calidad, un fichaje como Fidalgo que le da mucho equilibrio y la ventaja de afrontar este encuentro con una semana limpia. A los tres minutos, Roca avisó con un gran disparo desde el centro del campo tras rechace de Leo Román que dio en el palo. El Betis, seguro, apenas sufría con las acometidas primarias de un Mallorca que solo encontraba algo de respiro en las acciones de Virgili.

Justo después de que Valles le cerrara los caminos al veloz extremo del Mallorca, el Betis dibujó un contragolpe estupendo. Antony disparó y Leo rechazó hacia el centro, donde Abde empalmó a la perfección para hacer el 0-1. El Betis fue dominando con oficio el partido y los intentos del Mallorca resultaban muy atropellados. En otro contragolpe de tiralíneas, el Betis asestó un golpe que podía resultar definitivo. De nuevo Antony participó, ahora con un gran pase a Bakambu que el delantero bético convirtió en el segundo gol.

El Betis, seguro con su ventaja, dio un paso atrás para aprovechar los espacios que iba a dejar el Mallorca. Tuvo hasta tres claras ocasiones para sentenciar el partido, en los pies de Fornals, por dos ocasiones, y otra de Antony. Leo Román mantuvo a los suyos con la ilusión de lograr al menos el empate. Pero no llegó y el Betis se llevó tres puntos muy importantes, que lo asientan en la zona más importante de la clasificación. El Mallorca, por su parte, deberá seguir peleando en la zona baja. Los de Jagoba Arrasate lo intentan, pero les falta talento para asaltar a equipos tan fiables como el Betis.

“Valoración muy positiva porque es un rival muy difícil en casa. Los resultados nos permitían alejarnos de nuestros perseguidores y acercarnos a los de arriba. El marcador refleja quién fue el equipo que tuvo más ocasiones. Estoy muy contento porque el equipo no dejó pasar la oportunidad ante un rival muy difícil”, destacó Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis.

“Hemos visto un Betis como el de la semana pasada en el Metropolitano. Estaban muy equilibrados tras pérdida y tienen tres jugadores que al espacio te pueden matar. En el segundo tiempo se entiende porque te vuelcas, pero las del primer tiempo se pueden defender mejor. Ha sido un día duro”, indicó, por su parte, Jagoba Arrasate, el técnico del Mallorca.