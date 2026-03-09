El G7 debate liberar conjuntamente sus reservas de petróleo ante la escalada de los precios

Los ministros de Finanzas de las siete grandes economías occidentales prevén debatir esta mañana una liberación conjunta de reservas de petróleo para contener la subida de precios derivada de la guerra de Irán, que ha disparado el precio del barril un 50% en poco más de una semana, según ha publicado el diario Financial Times. De acuerdo con el rotativo británico, la medida de emergencia, sin apenas precedentes, se debatirá con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. Estados Unidos y otras dos capitales habrían apoyado el plan. Además de EE UU, el G7 lo forman Canadá, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía, agrupación de los 32 principales consumidores de petróleo, mantienen un sistema de reservas coordinadas para hacer frente a crisis de suministro. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha parado el suministro del 20% del petróleo que se consume en el mundo y, sin posibilidad de exportar, países como Irak o Kuwait ya han tenido que paralizar la extracción de crudo al haber agotado sus almacenes. Según Financial Times, los funcionarios estadounidenses apostarían por liberar unos 300 o 400 millones de barriles, equivalentes a la pérdida de suministro del golfo Pérsico.

La subida vertical de los precios, acelerada este fin de semana al consolidarse las perspectivas de un conflicto de larga duración, está provocando ya subidas de precios en las grandes economías occidentales y, de continuar, puede desatar una crisis económica a mayor escala. La liberación de reservas aspiraría a contener el alza de precios al menos temporalmente. Con todo, la clave sigue estando en la duración del bloqueo del estrecho de Ormuz.