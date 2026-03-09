‘Supervivientes’ repite estrategia en Telecinco y ficha a tres concursantes de ‘La isla de las tentaciones’

Durante mucho tiempo, Telecinco utilizó Gran Hermano y Mujeres y hombres y viceversa para vertebrar sus debates de corazón y también dar carnaza a los concursantes de sus múltiples reality shows de famosos. En ausencia de ambos, hoy sin duda ese programa transversal es La isla de las tentaciones, en el que Mediaset tiene una de sus pocas bazas indiscutibles de audiencia. Este domingo lo volvió a demostrar al incorporar a Supervivientes a uno de los tríos más polémicos de la última edición: el formado por la pareja de 11 años Almudena y Darío y el tentador Borja.

El gancho tiene, sin embargo, trampa, dado que Almudena Porras será de momento la única concursante oficial (la décimonovena), mientras que será ella quien decida el martes, repasaba Ion Aramendi este domingo, si su ex (Darío) o a su actual pareja (Borja) se mantendrán en Honduras más allá de esta semana. De momento, los tres conviven en Playa Destino. “Tendrá una decisión durísima”, avisaba el presentador.

De hecho, el reality no avisó a Almudena de la llegada de los hombres, y todo comenzó con un momento de tensión: el programa le puso el anillo de compromiso en una botella, tras lo que apareció Darío: “Si me dicen que vienes aquí no vengo. Cojo y me voy. No es grato verte”, le decía ella enfadada. “¿Tengo que estar condenado de por vida?“, respondía él, protagonizando una de las broncas por las que se han hecho famosos en el concurso.

El año pasado Supervivientes, que además presenta Sandra Barneda también en los debates del domingo, ya utilizó el trío de José Carlos Montoya/Anita (que acaba de ser finalista en GH Dúo) y Manuel como gancho, pero en esta ocasión contaba ya con la participación de Claudia y su tentador Gerard. Además, el último Gran Hermano Dúo recién finiquitado repetía la misma estrategia, al aprovechar el trío de Sandra, Juanpi y Andrea recién salido de La isla de las tentaciones.

Telecinco, que tiene en ambos programas de Cuarzo su salvavidas, aprovechó esta noche dominical para comenzar a programar los primeros anuncios de la décima edición de La isla de las tentaciones, que se estrenará previsiblemente en abril, cerrando así el círculo de llenar sus pantallas de tentadores. ¿Puede tener tanto del mismo programa llegar a cansar a la audiencia? ·No queremos la sobreexplotación, y cuando veamos desgaste, querremos frenar. Es lógico que, si tienen algo que funciona, quieran tenerlo. Pero todos queremos cuidarlo y que no se queme”, reflexiona el director general de la productora, Juan Ramón Gonzalo, con EL PAÍS el pasado diciembre.