El responsable de ‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’ hace balance de 2025: “No queremos la sobreexplotación”

La productora Cuarzo tiene dos buenos motivos para despedir el año con alegría: La isla de las tentaciones y Supervivientes. Son dos de los formatos que todavía logran atraer grandes audiencias en Telecinco, lo que no solo tiene el mérito de mantener el público en la televisión tradicional en plena era de las plataformas, sino que lo hace en un canal que atraviesa “uno de sus peores momentos”, en palabras de Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo.

En un encuentro con la prensa para hacer balance de 2025, Gonzalo reflexionó sobre el riesgo de quemar estos dos formatos. La isla de las tentaciones ha emitido en 2025 dos ediciones, una a principios de año (la del famoso vídeo viral de Montoya) y otra en emisión ahora. Supervivientes también ha tenido dos entregas, una emitida, como es habitual, en primavera y otra en otoño de la versión All Stars, con antiguos participantes. “No queremos la sobreexplotación, y cuando veamos desgaste, querremos frenar. Es lógico que, si tienen algo que funciona, quieran tenerlo. Pero todos queremos cuidarlo y que no se queme”, reflexiona el director general de la productora.

De momento, tanto La isla de las tentaciones como Supervivientes tienen su futuro inmediato asegurado. El primero comenzará en enero la grabación de su 10ª entrega en Telecinco, y Supervivientes 2026 ya está en proceso de casting. Sobre los participantes de este último, Gonzalo reconoce las dificultades para sorprender a estas alturas y que el multiplicar la competencia en otros programas con famosos les ha puesto las cosas más complicadas. “Ofrecen cachés muy altos y Supervivientes tiene el presupuesto que tiene. Y no es lo mismo decirles que se van tres meses a pasarlo mal que ofrecerles un programa en el que duermes en tu casa. Pero también hay mucha gente que quiere ir por vivir la experiencia”, dice Gonzalo.

Un contendiente inesperado en la lucha por los famosos para los programas de entretenimiento ha sido La 1. “Es bueno que TVE esté produciendo y que produzca grandes formatos, es bueno para el sector. A nosotros nos dificulta el casting, pero también es bueno porque nos obliga a mejorar”, reflexiona el productor.

En la cartera de la compañía ahora está un nuevo formato internacional, Extracted. Se trata de un programa que estrenó la estadounidense Fox a principios de año y que ya ha sido renovado. En España todavía no tiene hogar, aunque la productora ya ha comenzado los contactos con las cadenas y operadoras, que han mostrado interés por él. Gonzalo lo describe como un “reality de aventuras diferente”, en el que un grupo de 12 personas compiten en condiciones extremas de supervivencia, mientras que miembros de su familia siguen su evolución desde un centro de control. Los familiares serán quienes decidan si los participantes siguen adelante o deben ser extraídos. El programa original se graba con concursantes desconocidos, pero Cuarzo también plantea la posibilidad de hacerlo con famosos. Ahora están buscando posibles localizaciones montañosas para su grabación.