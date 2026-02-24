Ion Aramendi se une a ‘Supervivientes’ y Telecinco deja fuera del equipo a Carlos Sobera

Mientras Supervivientes va configurando su vida en Honduras, con la nueva María Lamela, el reality show más importante de Telecinco renueva su equipo en Madrid. Este lunes, Mediaset anunció que habrá cambios en su alineación de presentadores: Ion Aramendi sustituirá a Carlos Sobera en las galas Tierra de nadie, uniéndose a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda.

Aramendi, que ahora presenta el debate de GH Dúo, no es un desconocido del programa, dado que ya presentó en 2022 y 2023 Conexión Honduras los domingos (donde ahora está Barneda). Las galas de las últimas horas de los martes, sin embargo, las presentaba Sobera desde 2019. El de Barakaldo tiene ahora, sin embargo, otros dos compromisos en Telecinco: el concurso El precio justo y el dating show First Dates, al que no sabemos cómo afectará la llegada de Supervivientes y su multiplicación en el prime time de la cadena.

La edición, además, está preparada para cuando acabe Gran Hermano, con 11 concursantes confirmados: la expareja de Bertín Osborne, Gabriela Guillén; los participantes liados en La isla de las tentaciones, Claudia Chacón y Gerard Arias; la exmujer del hijo de Carmen Borrego, Paola Olmedo; el atleta paralímpico Alberto Ávila; la actriz Alex de la Croix; las influencers Alba Paul e Ingrid Betancourt; la modelo Marisa Jara; la presentadora Ivonne Reyes y la concursante de GH Maica Benedicto. Además, se rumorea la participación del polémico cantante José Manuel Soto, que ya estuvo en La selva de los famosos de Antena 3.

En una época de vacas flacas para Telecinco, Supervivientes sigue siendo su puntal más brillantes, y la cadena está deseando acelerar Gran Hermano Dúo para que llegue una nueva edición del reality de aventuras con famosos. Aunque ya sea difícil ver los tres millones de antaño, la última edición regular hizo de media 1.469.000 espectadores y obtuvo un 20,2% de cuota de pantalla (a años luz del 8,5% mensual que marcó la cadena en enero), mientras que la edición All Stars de ese mismo 2025 llegó a 1.473.000 y un share de 21,7%.