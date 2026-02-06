Telecinco roba a Atresmedia la nueva presentadora de ‘Supervivientes’: María Lamela sustituirá a Laura Madrueño en Honduras

Desde la edición de 2026, y tras tres años sin movimientos, el exitoso ‘reality’ tendrá nueva enviada para las conexiones de Cayos Cochinos

Telecinco necesita el éxito de Supervivientes como respirar, y para mantener el reality vivo acaba de hacer un cambio en su equipo de presentadores con el que, además, roba un rostro a Atresmedia. A partir de la edición de 2026, Laura Madrueño será sustituida en Honduras por María Lamela (Villalba, Lugo, 1991), cara conocida por aparecer como reportera y presentadora sustituta en Más vale tarde en La Sexta y con experiencia en la telerrealidad al haber presentado el programa de aventuras Salvaxe en la Televisión de Galicia (TVG), que también la acercaba a la naturaleza.

Madrueño se despedirá así fuera de antena tras habitar Cayos Cochinos desde 2023, habiendo conducido tres ediciones regulares del concurso y dos All-Stars. El año pasado, la presentadora tuvo que vivir más de cinco meses en Honduras, mientras que Jorge Javier Vázquez presentaba el programa desde Madrid.

Lamela, que también ha conducido el magacín Hora galega en TVG, se une a una larga lista de presentadores de las conexiones remotas de Supervivientes en sus 26 años de historia, divididos en Telecinco y Antena 3. El primero fue Juanma López Iturriaga, en el 2000, y le siguieron Paula Vázquez, José María Íñigo, Mario Picazo, Óscar Martínez, Eva González, Raquel Sánchez Silva, Lara Álvarez y Laura Madrueño.

En una época de vacas flacas para Telecinco, Supervivientes sigue siendo su puntal más brillantes, y la cadena está deseando acelerar Gran Hermano Dúo para que llegue una nueva edición del reality de aventuras con famosos. Aunque ya sea difícil ver los tres millones de antaño, la última edición regular hizo de media 1.469.000 espectadores y obtuvo un 20,2% de cuota de pantalla (a años luz del 8,5% mensual que marcó la cadena en enero), mientras que la edición All Stars de ese mismo 2025 llegó a 1.473.000 y un share de 21,7%.

La estrategia de fichajes sigue un curso movido en la televisión española, después de que Telecinco robara a Juanra Bonet a Antena 3, que La 1 se quedara con Jesús Vázquez tras décadas en Mediaset y que Atresmedia prometiera a Marc Giró el mismo programa que tiene en La 1 pero ahora en La Sexta. Lamela no es un rostro tan conocido, pero que sí que marcará las audiencias de este 2026.