Marc Giró abandona RTVE por Atresmedia y ya prepara su primer proyecto para La Sexta

El comunicador era una de las estrellas en auge de TVE con su programa ‘Late Xou’, que regresa este martes

Marc Giró, uno de los presentadores estrella de TVE, ha fichado por Atresmedia. Así lo ha anunciado el grupo en una nota en la que avanza que el comunicador ya está preparando un nuevo formato para La Sexta que se estrenará en 2026. El anuncio se ha hecho público un día antes de que Late Xou, el programa de entrevistas y humor que Giró presenta en La 1, regrese del parón navideño este mismo martes a las 23.00 con programas ya grabados. Según el comunicado de Atresmedia, Marc Giró se vincula ahora al grupo audiovisual privado para desarrollar diferentes proyectos.

El anuncio del fichaje ha sido toda una sorpresa. Marc Giró se consideraba uno de los grandes activos de RTVE, donde presentaba desde 2023 Late Xou, un formato de entrevistas y humor de tono irreverente. El programa arrancó como un espacio nocturno en catalán emitido en la desconexión territorial. En octubre de 2023 ya pasó a emitirse en La 2 y finalmente, a principios de 2025 dio el salto al prime time de La 1, desde donde logró que muchos de sus monólogos se volvieran virales. El anuncio de su fichaje por Atresmedia supone que Late Xou terminará cuando se cumpla el contrato que tiene con RTVE.

Sus posicionamientos políticos a través del programa habían provocado la animadversión de la extrema derecha. Manuel Mariscal, diputado de Vox en Toledo, había llegado a amenazar en Twitter con despedir “fulminantemente” al comunicador cuando Vox “llegue a RTVE”. “Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles”, dijo el político.

Marc Giró (Barcelona, 51 años) es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su personalidad en programas como Late Xou (RTVE) o Està Passant (TV3).

En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento. También trabaja en medios como RAC1 y ha escrito en publicaciones como Marie Claire o Diari Ara. En el pasado, también colaboró en diferentes espacios de Atresmedia, como Zapeando, Espejo público o presentando las precampanadas de Feliz Año Neox. Entre otros reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023).

Giró comenzará su nueva etapa profesional dentro de Atresmedia en La Sexta, con un nuevo formato que verá la luz en este 2026 y sobre el que la cadena no ha dado más detalles.