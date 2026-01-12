Quién es Ceciarmy, el polémico creador de los Army Awards en los que Vito Quiles coreó “Pedro Sánchez, hijo de puta”

Los Army Awards se autodenominan los antipremios otorgados a personalidades de las redes sociales. Están creador por Ceciarmy, un controvertido personaje de redes sociales que oculta su identidad. La tercera edición de los galardones, celebrada este sábado en un repleto Madrid Arena y presentada por Santiago Segura, ha generado polémica al otorgar un galardón al agitador ultraderechista Vito Quiles, que invitó a la audiencia a corear “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Ya en su primera edición, en enero de 2024, los Army Awards, que siempre han sido conducidos por Segura, se eligió a “la influencer más infiel” y uno de sus premiados gritó “Viva el Caudillo”. Varios invitados decidieron abandonar el recinto este sábado antes de que acabara el evento patrocinado por Revolut, Jameson, Fini, Trident y JD Sports, entre otras marcas cuyos logos aparecían en la alfombra negra previa a los premios, por las críticas que estaban recibiendo desde las redes sociales.

Algunos de los que se marcharon a modo de protesta fueron varios de los concursantes de Operación Triunfo 2025 como Lucía Casani, que se sintió incómoda ante un comentario de Segura sobre su físico, así como Laura Muñoz y Cristina Lora (ganadora del concurso). Dos de los participantes que también abandonaron, Salma de Diego y el finalista Tinho, aseguraron esa misma noche en una emisión en directo en redes sociales no estar de acuerdo con los mensajes que se estaban lanzando desde el escenario. “Sabíamos que veníamos a unos premios raros, pero no a unos premios que están blanqueando el fascismo”, ha comentado De Diego.

Otro rostro televisivo reconvertido en influencer de redes sociales y asistente a los premios, Naomi Asensi, comentó que el evento había “dejado de ser divertido” cuando ha comenzado a dar voz a discursos de ultraderecha. Y otra como Shaniss califica de “error” haber acudido a los Army Awards en el pasado y haber decidido no hacerlo en esta edición.

El propio Santiago Segura decidió defenderse al día siguiente en redes sociales de los comentarios negativos que estaba recibiendo por involucrarse con estos galardones. “Llevo tres años co-presentando estos premios. Por supuesto no tengo nada que ver con la selección de los premiados (por votación popular) ni con sus discursos de aceptación. Así que el hecho que tú decidas sentirte “decepcionado” creo que poco tiene que ver conmigo o con el inminente estreno de mi película. Saludos“, respondía el cineasta a uno de los usuarios de Twitter (ahora X).

Ceciarmy es una polémica estrella de las redes sociales. Primero se hizo popular compartiendo contenidos de otros creadores hasta lograr millones de seguidores en Instagram, donde acumula más de 4 millones de seguidores. Una vez convertido en influencer, pasó a aparecer en cámara, siempre con pasamontañas, para lanzar discursos de contenido social y político y relacionarse con figuras polémicas como el cantante Omar Montes, expulsado de Gran Hermano VIP en 2018 por alentar el acoso sexual contra una de sus compañeras y el boxeador Ilia Topuria, quien acaba de ser citado a declarar por un juzgado de violencia contra la mujer tras la denuncia de su esposa.

Aunque en principio Ceciarmy rechazaba el acoso escolar y la epidemia de soledad en sus publicaciones, pronto comenzó a combinar vídeos emotivos de animales y familias con otros en los que lanza bulos contra la comunidad LGTBI+ y el Gobierno. En uno de ellos, durante las Olimpiadas de 2024, aseguró falsamente junto a otras figuras de la extrema derecha que la boxeadora argelina Imane Khelif era una mujer trans y que sus contrincantes estaban “luchando contra un hombre”, algo desmentido por el Comité Olímpico Internacional (COI). Poco despúes, fue una de las estrellas invitadas en El hormiguero de Pablo Motos.

Según el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), la empresa que gestiona todas sus actividades, Ceciarmy Sociedad Limitada se creó el 24 de septiembre de 2020 en Granada con un socio único que es también administrador único: Jorge Sáez Jiménez-Casquet. En 2024, ya con su nuevo nombre, GlobalGoldMarket S.L., la empresa cambió su domicilio a Madrid, según la sección empresarial del BOE.