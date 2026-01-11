José Yélamo: “Como periodista, te voy a contar algo desde mi subjetividad, pero te garantizo que voy a ser honesto contigo”

José Yelamo, presentador de ‘laSexta Xplica’ y concursante de 'El desafío', fotografiado en la sede de Atresmedia, en Madrid.

El presentador de ‘laSexta Xplica’, que se ha disparado en audiencia en las últimas semanas, es uno de los concursantes de la nueva temporada de ‘El desafío’

Desde hace tres años, José Yélamo (Cádiz, 41 años) se asoma cada sábado por la noche en laSexta Xplica para moderar en directo debates ciudadanos y contar la actualidad de la semana junto a un grupo de expertos. Justo cuando el programa se encuentra en máximos históricos de audiencia, el periodista sorprende siendo uno de los participantes de El desafío en Antena 3, compitiendo en pruebas extremas con personajes del mundo del corazón, actores y estrellas de redes sociales. Amigo íntimo del presentador del espacio, Roberto Leal, asegura haberse enamorado del formato antes de convertirse en concursante.

Pregunta. Jorge Salvador, productor de El desafío, cuenta que todos los participantes de esta edición se han lesionado y han llorado. ¿A usted qué le ha pasado?

Respuesta. Yo me he roto una costilla y me he quemado un pie.

P. ¿Pensaba que iba a ser para tanto el concurso?

R. Me di cuenta después de terminar la temporada de que yo no sabía muy bien a lo que iba, porque tampoco sabía muy bien de qué era capaz yo mismo. Ahora sé que soy... no me gusta decir competitivo, diría autoexigente. Esto me ha pillado en un momento estable, en un buen estado físico y mental, y lo he dado absolutamente todo.

P. También alaban de usted que haya estado los viernes grabando El desafío y al día siguiente entrevistando a políticos como si nada.

R. No ha sido fácil. Estuve durante más de cuatro meses entrenando como un jabato de lunes a jueves, los viernes rodando el programa, y a la vez manteniéndome conectado, haciendo llamadas para generar contenido, buscar entrevistas y llegar el sábado con toda la actualidad lista. Y todo ello, obviamente compatibilizándolo con ser padre de familia y marido.

P. En las últimas semanas, laSexta Xplica está en todo lo alto en cuestión de audiencias.

R. Estoy muy feliz, no solo por el programa, sino por la cadena. Creo que desde la cobertura de la tragedia de la dana de Valencia conectamos muy bien con la gente que quería saber lo que estaba pasando. Ese es nuestro ADN. A partir de ahí, más espectadores saben que el sábado por la noche, si pasa algo, pueden acudir a La Sexta.

P. De hecho, la crisis en Venezuela les dejó sin uno de sus pocos sábados de vacaciones.

R. Ese sábado había programada una película. Pero tuvimos la capacidad de montar un directo de cuatro horas y media en tiempo récord, con mucha gente de vacaciones y un equipo que se ofreció rápidamente a volver a Madrid. Cuando la audiencia responde y la gente lo valora es una satisfacción enorme.

P. El suyo es de los pocos espacios de actualidad que aterriza el debate político poniéndole rostro, uniendo a una persona que no puede pagar el alquiler con otra que posee decenas de pisos.

R. Nuestra razón de ser es convertirnos en la plaza del pueblo y poner nombre y apellidos a las realidades de las que estamos oyendo hablar continuamente en los telediarios, en los programas informativos, pero que, como bien dices, quedan sin aterrizar. Hay un trabajo impresionante de la Redacción para encontrar perfiles de todo tipo. Y eso lo contrastamos con un panel de verdaderos expertos, porque creo que también el espectador necesita respuestas de gente acreditada y no de todólogos.

P. ¿De qué se siente más orgulloso de su programa?

R. En especial de algo que hicimos ya desde finales del 2022, y es entender la vivienda como principal problema de nuestro país. Fuimos los primeros en llevar a jóvenes y no tan jóvenes que no pueden pagarse el alquiler. Y en poner en prime time una situación que entonces ya existía, pero que no era primera plana en los medios. Intentamos ser el altavoz que llegue a esa gente que nunca se ha planteado que hay un problema muy grave con la vivienda porque tiene su vida solucionada, para que se mentalice y se sensibilice.

P. ¿Cree que estos debates a pie de calle neutralizan en cierto modo la polarización política española?

R. Lo neutraliza un poco. También lo intentamos con nuestra mesa de analistas, que sea lo más plural posible, con posturas muy enfrentadas. Es difícil encontrar mesas plurales en los programas de radio y en las tertulias de televisión.

P. Los políticos no ayudan a suavizar esa polarización.

R. Debemos ser críticos con nuestros políticos, que a veces sean incapaces de analizar la realidad de manera crítica y solo hablen desde la trinchera, pero sin hacer bandera de la antipolítica. Los menores de 25 años desconfían plenamente, ya no de los políticos, sino de la política como sistema para organizarnos. En el momento en que cuestionamos ejes de nuestra convivencia como son los impuestos, las pensiones, los servicios públicos, los partidos democráticos... entramos en un terreno muy peligroso.

P. ¿Y qué tema le gustaría tratar más esta temporada en laSexta Xplica?

R. La sanidad. Está siendo cuestionada por algunas opciones ideológicas. Nos están llevando por un camino en el que parece obligatorio tener un seguro médico privado para estar cubiertos, cuando es una falacia. Si tienes un problema de verdad, pagar 50 euros al mes a una aseguradora privada no te lo va a solucionar. En paralelo, se está desmantelando la sanidad pública. Hay que ponerlo en el centro del foco, hay que hacer pedagogía y que la gente entienda que cuando vas al médico, te trata, te vas a casa y no te cobra por ello, eso es el Estado del bienestar.

P. Comenzó en Diario de Cádiz. ¿No cree que la mejor escuela para un periodista es la prensa local?

R. Sin duda. Es la esencia de nuestra profesión. En Diario de Cádiz, cuando era becario, me iba con una libreta y un bolígrafo a un barrio, tocaba un timbre y se me abría una puerta a una realidad que nunca hubiera conocido de otra forma. Empaparme de esos problemas y preocupaciones para al día siguiente plasmarlos en la página de un periódico y hacer partícipe a toda la sociedad, en este caso de una ciudad, es mágico. Esa experiencia te hace no perder de vista para quién trabajamos y cuál es nuestra función. Los periodistas siempre estamos muy cuestionados, pero sin periodismo tampoco hay democracia.

P. Su padre, Antonio Yélamo, es un decano de la radio. ¿A usted le costó decidirse por el periodismo?

R. Yo no sabía que sí sabía que quería dedicarme a ello. Me decía a mí mismo: “Yo no quiero ser periodista como mi padre o como mi tío; tengo otras inquietudes”. Pero desde pequeño estaba todo el día leyendo el periódico, todo el día escuchando la radio. Era un poco un niño friki que está sobreinformado para su edad. En mi casa había un transistor en cada una de las habitaciones. Mi padre llegaba con la pila de todos los periódicos del día...

P. ¿Y es por su padre por lo que nunca ha hecho radio?

R. Ha sido una decisión consciente, aunque ahora me da un poco de pena. He tratado de evitar la sombra de mi padre. Pensaba que iba a ser el “hijo de”. Los primeros años de mi carrera me persiguió eso. Siempre me ha gustado hablar mucho, como estás comprobando. Mi madre me decía: “Niño, le pones la cabeza como un bombo a la gente, cállate un poquito”. Desde que tengo uso de razón hasta ahora, que tengo 41 años, me duermo con la radio puesta y me levanto con la radio puesta.

P. ¿No cree que todos estos años de trayectoria han disipado ya la sombra de la duda?

R. Sí que lo creo. Si me ofrecen hacer radio, me encantaría hacerlo.

P. De los muchos consejos que le ha dado su padre, ¿cuáles les han servido más hasta ahora?

R. Dos cosas. Lo primero, y es una norma general también para la vida, el de ser honesto. Como periodista, te voy a contar algo desde mi subjetividad, porque no somos objetos, somos sujetos. Lo que sí te garantizo es que voy a ser honesto contigo.

P. ¿Y la segunda?

R. Los hechos ya tienen suficiente gravedad por sí mismos, no hay que añadirles nada ni meterles más carga adjetival dramática, exagerada. Me enseñó a contar los hechos de una manera pulcra, simple y sencilla.

P. ¿Cómo explicaría su conexión con Roberto Leal?

R. Como la del hermano que nunca tuve. De jóvenes teníamos amigos en común, pero coincidimos más en España Directo. La conexión fue instantánea, en cuanto al sentido del humor, a las convicciones, los valores, la familia... Fue como un flechazo. Y lo bonito es que durante todos estos más de 20 años nunca nos hemos soltado de la mano. Para mí es una guía y un maestro. Es capaz de ser él mismo delante de una cámara y eso no es nada fácil.