Antena 3, líder de audiencias en 2025 mientras que La 1 logra su mejor dato en 13 años y Telecinco marca de nuevo mínimo histórico

La cadena de Atresmedia se ha hecho con un 12,8% de la audiencia ante el 11% de cuota media de pantalla de la cadena pública y el 9,5% de la de Mediaset

Antena 3 lidera por cuarta vez consecutiva las audiencias anuales. La cadena de Atresmedia ha subido en 2025 dos décimas, hasta alcanzar el 12,8% de cuota media de pantalla, según el informe que analiza la industria televisiva en estos últimos 12 meses elaborado por Barlovento Comunicación.

La cadena de Atresmedia tiene ya un largo listado de programas veteranos que han seguido funcionando este año, entre ellos Pasapalabra, El hormiguero, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena, además de sus informativos.

La 1 también mejora. En su caso, la cadena pública queda en segundo lugar de entre las cadenas más vistas en 2025, pero sube medio punto. Su 11% es su mejor dato en los últimos 13 años. Ha sido una temporada en la que la cadena pública ha logrado consolidar sus espacios matinales de actualidad y que ha acertado con el estreno de Futuro imperfecto, programa nocturno con Andreu Buenafuente, y el espacio diario Directo al grano a pesar del fracaso de su gran apuesta vespertina, La familia de la tele.

La viajera Kandy García, 'La abuelita mochilera', habla con Andreu Buenafuente en 'Futuro imperfecto'. RTVE

El caso de La 1 es justo el contrario al de Telecinco, que en este año ha marcado un 9,4% (0,4% menos que en 2024), su mínimo anual histórico y otro paso más en una crisis que no parece tocar fondo. Mientras que La isla de las tentaciones y Supervivientes siguen despertando el interés de la audiencia, otros formatos clásicos como Gran Hermano no lo han conseguido.

En la franja de las cadenas secundarias de los tres principales grupos de comunicación, Cuatro se acerca a La Sexta y La 2 sigue su ascenso. Mientras que La Sexta baja ligeramente, tan solo una décima, hasta el 6,3%, Cuatro se eleva cuatro décimas y se queda con un 5,8% en 2025. La 2 también sube, hasta el 3% de cuota media de pantalla, gracias entre otras cosas al éxito diario de Cifras y letras y Malas lenguas, que se suma al ya habitual de Saber y ganar.

David Calle, Aitor Albizua y Elena Herraiz, expertos y presentador de 'Cifras y letras'. Ruben Gamez (RTVE)

La 1 domina por completo el listado de las 30 emisiones más vistas. Aparece en 28 posiciones, gracias a las emisiones futbolísticas, tanto de Copa del Rey, de la Eurocopa femenina, la UEFA Nations League y los partidos clasificatorios para el Mundial. Curiosamente, los dos únicos puestos que ocupa Telecinco en este Top 30 también corresponde a una competición futbolística. Se trata de dos encuentros del Real Madrid en el Mundial de Clubes de este verano.

Los jóvenes prefieren La 1

En el exhaustivo análisis de Barlovento Comunicación se destaca que La 1 es la cadena favorita de los espectadores masculinos, mientras que Antena 3 lo es entre las mujeres. Los niños, espectadores entre 4 y 12 años, consumen principalmente Boing!, canal de TDT que también forma parte de Mediaset España. La anhelada audiencia juvenil, entre 13 y 24 años, se queda principalmente en La 1, pero el resto de franjas de edad, de 25 años en adelante, prefieren Antena 3.

Energy (2,5% de media este año) se convierte en la cadena de TDT más vista, arrebatándole el liderazgo a FDF (2,4%). Ambas pertenecen al grupo Mediaset España.

TV3 (Cataluña) sigue siendo el canal autonómico con mayor share, al lograr en este 2025 un 14,2%. Aragón TV sigue ganando adeptos y logra máximo. Ya se coloca en el 12,2% de cuota media de pantalla. Canal Sur (Andalucía) también recibe buenas noticias al mejorar más que ninguna en estos últimos 12 meses: nueve décimas hasta elevarse a un 9,4% y quedarse en tercera posición del ránking de las autonómicas. La mala noticia es para la TVG (Galicia), que logra mínimo histórico con un 8,4%.

El número de espectadores únicos diarios que han visto la televisión tradicional diariamente, al menos un minuto, durante el año 2025 es de 26,7 millones. Es decir, una cobertura diaria del 56,7% de la población en España siendo así el mínimo histórico, apunta Barlovento Comunicación.