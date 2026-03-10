Ir al contenido
Televisión
CANTANTES

Bertín Osborne ficha por Antena 3 para presentar un programa con su hija Eugenia

El cantante se pondrá al frente de la adaptación del formato ‘Parent’s Evening’ acompañado por su hija Eugenia Ortiz Domecq

Pablo Motos y Bertín Osborne, en el arranque de la 20ª temporada de 'El hormiguero'.Carlos Lopez Alvarez
El País
El País
Madrid -
Bertín Osborne regresa a la televisión nacional como presentador. Atresmedia ha fichado al cantante para conducir en Antena 3 la adaptación del formato británico Parent’s Evening. En esta ocasión, además, estará acompañado por su hija Eugenia Ortiz Domecq, como ha adelantado El Confi TV y ha confirmado EL PAÍS.

Este será el regreso de Bertín Osborne como presentador a Antena 3 más de 20 años después de su último programa en la cadena. Ya en 2025 hubo un acercamiento entre el canal y el presentador cuando participó como concursante de Tu cara me suena.

El programa, que aún no tiene título en castellano, lo adaptará ITV Studios Iberia, responsable también de formatos como Pasapalabra o La Voz. En él, varios famosos tienen que enfrentarse a unas preguntas de cultura general relacionadas con las vidas de sus hijos, poniendo a prueba lo que saben realmente los padres de sus vástagos. El formato original también está conducido por una pareja, en ese caso el humorista Romesh Ranganathan y su madre Shanthi.

El regreso de Bertín Osborne a Antena 3 se produce tras más de dos décadas fuera de la cadena, donde estuvo desde 1994 hasta 2002, cuando condujo su último formato en el canal, Verano noche, con Mar Saura. Antes, se puso al frente del concurso musical Lluvia de estrellas y su versión infantil, Menudas estrellas, además de formatos como Scavengers, Genio y figura, Esos locos bajitos o el concurso Trato hecho. En la actualidad, Osborne presenta en Canal Sur y Telemadrid El show de Bertín, en antena desde 2020.

