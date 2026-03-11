Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Un barco carguero, alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz
Las autoridades marítimas del Reino Unido han alertado este miércoles de que un proyectil ha causado daños en un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz, a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), el barco ha sufrido daños y la tripulación ha sido evacuada. Esta madrugada, Israel ha atacado un bloque de viviendas en el centro de Beirut, según recogen varios medios libaneses. Mientras, Irán sigue lanzando drones y misiles contra los países del Golfo. Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait han denunciado nuevos ataques. En Irak, una instalación diplomática de EE UU fue atacada por un dron, según informa The Washington Post.
Siguen los ataques contra los países del Golfo. En la madrugada de este miércoles, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait han denunciado nuevos lanzamientos de drones y misiles por parte de Irán. En Irak, una instalación diplomática de EE UU fue atacada por un dron, según informa The Washington Post.
El ejército israelí, por su parte, ha bombardeado un bloque de viviendas del centro de Beirut, según informan medios libaneses. (Agencias)
Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que un proyectil ha causado daños en un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz, a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), el barco ha sufrido daños y la tripulación ha sido evacuada.
UKMTO ha notificado “un incidente” a 25 millas náuticas (46,3 kilómetros) al noroeste de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, después de que “el capitán de un buque portacontenedores haya informado que el buque ha sufrido daños por un supuesto proyectil desconocido”, según el documento difundido por el organismo.
Por ahora, “se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando”, si bien “el capitán también informa que todos los tripulantes se encuentran a salvo”, ha indicado el UKMTO.
En este contexto, el Centro de Operaciones británico “recomienda a los buques que naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO mientras las autoridades continúan investigando el incidente”. (EP)
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este miércoles. En las últimas horas, EE UU asegura haber destruido hasta 16 embarcaciones que iban a colocar minas en el estrecho de Ormuz. También en el mar, un barco carguero ha sido alcanzado por un proyectil y la tripulación ha tenido que ser evacuada del barco. Mientras, Israel ha lanzado nuevos bombardeos sobre Beirut, mientras que Irán ha lanzado misiles hacia Qatar, que han sido interceptados.
