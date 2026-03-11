El petróleo retoma las subidas y roza los 90 dólares por barril

La volatilidad vuelve a marcar la evolución del precio de los combustibles. Los analistas apuntan que la liberación de reservas estratégicas realizada en 2022 disparó al Brent hasta el 33% en la siguiente semana

La escalada en Oriente Próximo no da tregua y mantiene la volatilidad en el precio del petróleo. El Brent, el barril de referencia en Europa, vuelve a rozar los 90 dólares. A los mensajes contradictorios dados por la Casa Blanca el miércoles sobre si la armada estadounidense había escoltado a un carguero, negados después, se suman los planes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para poner en marcha la mayor liberación de reservas estratégicas de combustible de la historia que deben aprobar ahora los 32 países que la integran.

El barril de Brent se olvida de las caídas registradas este martes y avanza un 2%, subida que le lleva a cotizar de nuevo sobre los 90 dólares, pero aún muy lejos de los 120 dólares que llegó a tocar el lunes. Similares avances registra el West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, que suma otro 2%.

La AIE habría propuesto, según informaciones de Wall Street Journal, la mayor liberación de reservas estratégicas realizada hasta ahora en un intento de frenar la volatilidad del mercado. Hasta la fecha, la asociación ha liberado reservas en cinco ocasiones, de las cuales la de mayor volumen se produjo en 2022 con motivo del estallido de la guerra en Ucrania cuando se sacaron al mercado 182 millones de barriles. Ahora, se busca liberar más del doble. Los 32 países miembros de la AIE cuentan actualmente con más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones en manos privadas.

Los jefes de Estado del G-7 se reunirán hoy miércoles para estudiar una posible liberación de las reservas. El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, ha reconocido en una entrevista que “obviamente, estas reservas no son infinitas, por lo que debe hacerse con moderación y, sobre todo, de forma coordinada, para enviar un mensaje de cooperación dentro del G-7 y más ampliamente”.

La liberación de las reservas estratégicas es una herramienta puntual que debe ser realizada en coordinación y que no siempre logra el objetivo deseado de moderar los precios de los combustibles. Según datos de Bloomberg, la decisión de sacar al mercado en 2022 unos 182 millones de barriles provocó que los precios del petróleo se dispararan hasta un 33% durante la semana siguiente.

Por el momento, España y Japón ya han anunciado su decisión de sumarse a la liberación de una parte de sus reservas estratégicas. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido que España aportará el equivalente a 12 días. Por su parte, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi ha mostrado su disposición a liberar reservas en manos privadas equivalentes a 15 días y hasta un mes de las reservas estatales.

El precio del Brent vivió este martes una nueva jornada de fuertes vaivenes, aunque finalizó con una caída del 11,3%. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, publicó en la red social X que la armada estadounidense había logrado escoltar con éxito un barco cargado con petróleo por el estrecho de Ormuz. Una información que minutos después desmintió Irán y que la propia Casa Blanca acabó negando que hubiera sucedido.

En las últimas horas al menos tres buques han sido atacados y alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz, enclave marítimo estratégico por el que circula el 20% de los combustibles mundiales. Dos embarcaciones que transportan grano y un portacontenedores han sido atacados por proyectiles “desconocidos”, esto es, que no está claro de qué bando provienen. El ataque más grave lo ha sufrido el granelero con bandera tailandesa Mayuree Naree, alcanzado a unas 11 millas náuticas (20 km) al norte de Omán. La autoridad británica de comercio martítimo UKMTO ha informado de que el buque ha sufrido un incendio a bordo, pero que ha sido extinguido sin causar daños medioambientales. La tripulación, a excepción de los marineros esenciales, ha sido evacuada.