La ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias, en imágenes

6 fotosATAQUE CONTRA IRÁNLa ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias, en imágenes Siguen los ataques en el duodécimo día de conflicto. Las autoridades marítimas del Reino Unido han alertado este miércoles de tres nuevos ataques a barcos que transitaban por el estrecho de OrmuzEl País11 mar 2026 - 14:18CETUna columna de humo rodea al carguero 'Mayuree Naree' tras ser atacado en el estrecho de Hormuz, este miércoles.ROYAL THAI NAVY (via REUTERS)Personal de rescate trabajan entre los restos de un bloque de viviendas bombardeado por Israel en Beirut (Líbano), este miércoles. Hussein Malla (AP)Explosión sobre un edificio tras un bombardeo israelí sobre Beirut (Líbano), este miércoles.Hassan Ammar (AP)Una anciana camina entre los escombros de un edificio bombardeado en Beirut (Líbano), este miércoles. Adri Salido (Getty Images)Miles de personas participan en la ceremonia fúnebre en Teherán por los comandantes militares iraníes fallecidos en los recientes ataques en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, este miércoles. Majid Asgaripour (via REUTERS)Daños causados en varios vehículos tras una ataque aéreo israelí a un bloque de apartamentos en Beirut (Libano), este miércoles.Emilie Madi (REUTERS)