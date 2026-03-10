La ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias, en imágenes

10 fotosATAQUE CONTRA IRÁNLa ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias, en imágenesSiguen los ataques en el undécimo día de conflicto. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí han informado de bombardeos, mientras Israel ha atacado Teherán y LíbanoEl País10 mar 2026 - 11:56Actualizado: 10 mar 2026 - 12:52CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceImagen distribuida por el U.S. Central Command en una zona sin identificar, este martes. U.S. CENTRAL COMMAND (EFE)Un miembro de los equipos de rescate de la Media Luna Roja iraní trabaja junto a los escombros de un edificio dañado tras un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en la plaza Resalat en Teherán (Irán). DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)Carros de combate israelíes permanecen desplegados en el lado israelí de la frontera con Líbano, este martes.Amir Cohen (REUTERS)Un hombre reacciona frente a un edificio destruido que albergaba una sede de Qard al Hassan, una institución financiera no bancaria gestionada por Hezbolá, alcanzada por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, los suburbios del sur de Beirut (Líbano),este martes. Hussein Malla (AP)Los servicios de emergencias acordonan la zona alrededor de la pancarta de Greenpeace con el mensaje “No a la guerra”, instalada en la Puerta del Sol de Madrid este martes.César Vallejo Rodríguez (Europa Press)Una pancarta con la imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en un edificio de Teherán, este martes. Majid Asgaripour (via REUTERS)Un marinero paquistaní opera un arma a bordo de un buque de la Marina que escolta a un mercante durante la operación Muhafiz-ul-Bahr, puesta en marcha para proteger el 90% del comercio marítimo del país. La imagen fue difundida el 9 de marzo de 2026 desde un lugar no identificado.ISPR (via REUTERS)Varios jóvenes juegan con un balón en un refugio subterráneo mientras las sirenas alertan de la llegada de misiles balísticos cerca de la playa, en Tel Aviv (Israel), este martes. ABIR SULTAN (EFE)Edificio dañado por un ataque con drones iraníes, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Seef, Manama (Baréin), este martes. Stringer (REUTERS)La fragata española Cristóbal Colón permanece atracada en la base naval de la bahía de Souda, en la isla de Creta (Grecia), este martes. Makis Kartsonakis (REUTERS)