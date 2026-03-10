Costa discrepa de Von der Leyen sobre el ataque a Irán: “La UE debe defender el orden internacional basado en normas”

El orden internacional basado en reglas está herido de muerte por la guerra de Rusia contra Ucrania, la de Israel en Gaza y el conflicto lanzado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu en Irán. Quizá está finiquitado. Y en el seno de la Unión Europea se debate si trabajar para reconstruirlo, o darlo por muerto, seguir adelante y reformarlo. Este martes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha insistido en que la Unión Europea debe seguir trabajando para defender las normas globales. Y que estás todavía sirven a la UE. “Los europeos debemos defender el orden internacional basado en normas. Debemos defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, tal como se describen en nuestros Tratados”, ha afirmado. El portugués, encargado de dirigir a los jefes de Estado y de Gobierno para establecer las prioridades de la UE y de la representación de la Unión en el exterior, ha contradicho así a la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que el lunes dio por finiquitado el orden global, aseguró que Europa ya no puede seguir siendo su guardián y llamó a reformarlo.

La conservadora alemana, que en 2019, cuando empezó su primer mandato, se comprometió a liderar una Comisión Europea “geopolítica”, enfrenta cada vez más críticas por su postura cercana a Estados Unidos (o por su falta de reacción fuerte a los ataques de Donald Trump) y su defensa de la agresión de EE UU e Israel contra Irán; como ya hizo con su respaldo el Gobierno de Benjamín Netanyahu y su falta de condena a las violaciones de derechos humanos en la guerra de Gaza. Ahora, Von der Leyen acumula también críticas por invadir las competencias en política exterior, que son, en realidad de los Estados miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, este lunes en Bruselas. ALEXANDROS MICHAILIDIS (EUROPA PRESS)

Este martes, en la resaca del discurso en el que la jefa del Ejecutivo comunitario, ante decenas de embajadores europeos, lanzó que Europa ya no puede confiar en un sistema basado en reglas para proteger los intereses del continente, también ha discrepado con ella la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera, comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva y encargada de Competencia. “Es muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse el derecho internacional o la necesidad de trabajar al margen del derecho internacional. No creo que esa fuera su intención [de Von der Leyen], pero no me parece acertada la forma en la que se expresó”, ha dicho en una entrevista con Onda Cero. “Es fundamental que hoy Europa defienda con entereza el valor del derecho internacional”, ha añadido Ribera, el contrapeso socialista en una Comisión Europea muy derechizada.

Que el mundo está en una situación de extrema turbulencia, que Donald Trump y su agresiva política exterior lo han convertido en una olla presión en la que ya se cocinaba la guerra contra Ucrania lanzada por Vladímir Putin es indudable. La pregunta ahora es cómo debe responder la UE. “Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales. No esferas de influencia donde la política de poder reemplaza al derecho internacional”, ha remarcado António Costa este martes, en el mismo foro en el que ayer intervino Von der Leyen. “Conocemos la nueva realidad: una realidad en la que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en normas”, ha dicho este martes ante los enviados diplomáticos de la UE en todo el globo.

Costa ha sido muy claro sobre la guerra que han emprendido Netanyahu y Trump contra Irán, una guerra lanzada el pasado 28 de febrero sin ninguna resolución de Naciones Unidas y que se ha extendido por toda la región, y está teniendo, además, repercusiones también para Europa, con un incremento de los precios de la energía y más inestabilidad. “No se deben aceptar las violaciones del derecho internacional, ni en Ucrania, Groenlandia, América Latina, África, Gaza ni en Oriente Medio. No se deben tolerar las violaciones de los derechos humanos, ni en Irán, Sudán ni Afganistán”, ha dicho.

“La guerra en Oriente Medio es de suma importancia. Irán es responsable de las causas profundas de esta situación. Pero el unilateralismo nunca puede ser el camino a seguir. Los ataques de Irán y sus aliados, como Hezbolá, contra sus vecinos, incluido Chipre, un Estado miembro de la Unión Europea, deben cesar”, ha insistido el también ex primer ministro portugués, que ha llamado a trabajar con la comunidad internacional y con Naciones Unidas y a reforzar el orden multilateral que, en cambio, Trump desprecia. “Nos interesa garantizar que el mundo siga estando basado en normas y sea cooperativo. Nos interesa evitar una mayor fragmentación mundial. Esta es la mejor manera de ayudar a Ucrania a lograr una paz justa y duradera. Es esencial para la seguridad y la prosperidad de Europa”, ha dicho.

El lunes, Von der Leyen —como había apuntado el canciller alemán, Friedrich Merz, hace unos días antes de cambiar de postura— recalcó que no es el momento en Europa de plantearse si la guerra contra Irán contraviene o no la legalidad internacional. Y afirmó que “no se debe llorar por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo. Y que ha causado devastación y desestabilización en toda la región a través de sus aliados armados con misiles y drones”. Este martes, tras ese discurso que también ha generado críticas a la jefa del Ejecutivo comunitario por parte de varios Estados miembros, entre ellos, Francia, Costa ha advertido: “La libertad y los derechos humanos no se pueden lograr con bombas. Solo el derecho internacional los defiende. Proteger a los civiles, garantizar la seguridad nuclear y respetar el derecho internacional es crucial”.