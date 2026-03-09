Von der Leyen: “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido”

La presidenta de la Comisión Europea llama a reformar el sistema internacional basado en normas y lanza: “No se debe llorar por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo”

El viejo orden global, el de un sistema internacional basado en reglas, ha desaparecido. Ha estallado por los aires con la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por el ruso Vladímir Putin, con la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán y con las amenazas contra la enorme isla ártica europea de Groenlandia del mandatario norteamericano, Donald Trump. Y la Unión Europea debe buscar su sitio en ese nuevo escenario convulso. “Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y ya no volverá”, ha advertido este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha vuelto a reclamar a los Estados miembros más gasto militar.

Von der Leyen, que acumula críticas por invadir las competencias de los Estados miembros en política exterior, ha llamado a una revisión profunda de la doctrina, las instituciones europeas y la toma de decisiones del bloque comunitario, diseñadas en un mundo de posguerra de estabilidad y multilateralismo muy diferente al tablero geopolítico de hoy.

En la conferencia global de embajadores europeos, en Bruselas, en una sala llena de diplomáticos destinados a distintos puntos del globo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha advertido que, en ese contexto turbulento, la UE ya no puede confiar en las normas de siempre y debe buscar su sitio. “Siempre defendimos y defenderemos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas que enfrentamos”, ha declarado. “Por lo tanto, necesitamos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperación con nuestros socios”, ha añadido la conservadora alemana.

En ese nuevo escenario tormentoso, Von der Leyen ha justificado de nuevo el ataque lanzado por Trump y por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre Irán y contra el régimen de los ayatolás, pese a que la agresión carece de mandato de Naciones Unidas. “Escucharán diferentes puntos de vista sobre si el conflicto en Irán es una guerra elegida o una guerra necesaria. Pero creo que este debate, en parte, no capta la esencia. Europa debe centrarse en la realidad de la situación, para ver el mundo tal como es hoy”, ha dicho la presidenta de la Comisión.

“Quiero ser clara: no se debe llorar por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo. Y que ha causado devastación y desestabilización en toda la región a través de sus aliados armados con misiles y drones”, ha apuntado Von der Leyen, que ha sido muy criticada por su postura sobre la guerra.

“Muchos iraníes, tanto dentro del país como en toda Europa y el mundo, han celebrado la muerte del ayatolá Jameneí. Al igual que muchas otras personas en toda la región. Esperan que este momento abra el camino hacia un Irán libre. El pueblo iraní merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, incluso si sabemos que esto estará plagado de peligros e inestabilidad durante y después de la guerra”, ha añadido.