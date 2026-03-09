La inflación en México se acelera por encima del 4% al finalizar febrero de 2026

El aumento generalizado de precios se ubicó en 4,02%, su nivel más alto desde junio de 2025 y supera el objetivo del Banco de México

La inflación continúa su aceleración en México. Al finalizar febrero, el aumento generalizado de precios se ubicó en 4,02% a tasa anual, de acuerdo al reporte publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al finalizar este mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance mensual de 0,50%, dejando atrás el objetivo del Banco de México (Banxico) de ubicar la inflación en un rango entre un punto porcentual arriba o debajo del 3%.

Se observan varias presiones en torno a los precios que enfrentan los bolsillos de los consumidores en el país. La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,50% a tasa anual al finalizar febrero.

Dentro de este índice, los precios de las mercancías mostraron un aumento de 4,55%, en tanto que el costo de los servicios mostró una aceleración del 4,65%. Al interior de las mercancías, las que muestran mayor variación anual son los alimentos, bebidas y tabaco, con una tasa anual de 6,20% . En el caso de los servicios, los educativos mostraron el mayor incremento, al ubicarse en 6,04% a tasa anual.

Por otro lado, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, se ubicó en 2,44%. Al interior de este indicador, se observa que el precio de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se incrementó en 0,02%, pero destaca que el costo de las frutas y verduras ascendieron 4,94% en el último mes, la tasa más alta para un mes igual desde 1992.

“Además de los riesgos con los que cerró la inflación en México en 2025, se agregan ahora las presiones inflacionarias sobre energéticos (por la guerra) y sobre mercancías (por el paquete económico 2026)”, refiere Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base.

El dato ha quedado por arriba de lo esperado por los analistas financieros. La encuesta de expectativas de Citi vaticinaba que en febrero la inflación se ubicaría en 3,95%, pero anticipaba ya una presión en la inflación subyacente.

Los productos que más influyeron en el alza en los precios en México fueron el jitomate, con un aumento de 22,51%, la papa y otros tubérculos con una subida de 20,86%, el limón, con un incremento de 25,97% y el tomate verde con un alza de 18,89%.

El dato de este lunes coloca más presión sobre las decisiones de política monetaria que toma el banco central mexicano. En febrero, la Junta de Gobierno de Banxico decidió pausar sus recortes de tasa de interés, dejándola en 7%, bajo la premisa de evaluar el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año.

Sin embargo, el impacto que ha tenido la intervención militar en Irán y el aumento en el precio del barril de petróleo, podría determinar el rumbo al alza de la inflación en el país. “La tasa de interés en México se ubica en terreno neutral, donde no se estimula ni se restringe la actividad económica, pero tampoco se combate activamente a la inflación que ya repuntó a 4% en febrero”, concluye Siller.