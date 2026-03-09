Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Irán y Líbano mientras Teherán ataca los países del Golfo

Una nueva oleada de bombardeos iraníes vuelve a sacudir a los países del Golfo

Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait y Bahéin han confirmado durante la madrugada de este lunes haber puesto en funcionamiento sus defensas antiaéreas tras ser objetivo de múltiples ataques con drones y misiles por parte de Irán, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

En Baréin, la agencia estatal de noticias han informado de que un ataque con drones ha causado al menos 32 heridos en la zona de Sitra, mientras que otro ataque ha causado un incendio en una instalación en Maamer, que ha causado daños, pero no heridos.

El Ministerio de Defensa de Qatar ha asegurado en un breve comunicado difundido en redes sociales que sus “Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar”. Lo mismo ha hecho el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Por otro lado, el Ejército kuwaití ha afirmado estar respondiendo a “ataques con misiles y drones” y la Guardia Nacional de Kuwait ha anunciado la interceptación de un dron en un breve mensaje recogido por la agencia estatal KUNA, si bien las autoridades no han difundido información alguna acerca de otros impactos o interceptaciones.

El Gobierno de Arabia Saudí, por su parte, ha confirmado a través de sus redes un flujo de proyectiles mayor que los registrados en sus países vecinos desde medianoche. En concreto, ha afirmado que sus fuerzas han interceptado y destruido dos misiles balísticos lanzados contra la base aérea Príncipe Sultán y 11 drones, nueve de ellos dirigidos contra el yacimiento de Shaibá, que produce un millón de barriles diarios, el mismo día en el que el crudo ha superado los 100 dólares el barril, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que el precio caerá rápidamente, cuando logre “la destrucción de la amenaza nuclear”. (Agencias)