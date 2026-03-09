Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Irán y Líbano mientras Teherán ataca los países del Golfo
Los ministros de Finanzas del G-7 se reúnen para debatir sobre la puesta en circulación de parte de las reservas estratégicas de petróleo en un intento por contener los precios
El ejército israelí ha lanzado en la madrugada una nueva oleada de ataques contra el centro de Irán, a la vez que ha golpeado varios lugares supuestamente relacionados con la milicia chií Hezbolá en Beirut, capital de Líbano. En el golfo Pérsico, Baréin, donde un dron ha causado 32 heridos, Emiratos Árabes y Qatar han vuelto a denunciar ataques. Además, este lunes, los ministros de Finanzas del G-7 tienen prevista una reunión virtual para debatir sobre la puesta en circulación de parte de las reservas estratégicas de petróleo coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía, en un intento por contener los precios, según informa el diario Financial Times.
Una nueva oleada de bombardeos iraníes vuelve a sacudir a los países del Golfo
Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait y Bahéin han confirmado durante la madrugada de este lunes haber puesto en funcionamiento sus defensas antiaéreas tras ser objetivo de múltiples ataques con drones y misiles por parte de Irán, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.
En Baréin, la agencia estatal de noticias han informado de que un ataque con drones ha causado al menos 32 heridos en la zona de Sitra, mientras que otro ataque ha causado un incendio en una instalación en Maamer, que ha causado daños, pero no heridos.
El Ministerio de Defensa de Qatar ha asegurado en un breve comunicado difundido en redes sociales que sus “Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar”. Lo mismo ha hecho el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Por otro lado, el Ejército kuwaití ha afirmado estar respondiendo a “ataques con misiles y drones” y la Guardia Nacional de Kuwait ha anunciado la interceptación de un dron en un breve mensaje recogido por la agencia estatal KUNA, si bien las autoridades no han difundido información alguna acerca de otros impactos o interceptaciones.
El Gobierno de Arabia Saudí, por su parte, ha confirmado a través de sus redes un flujo de proyectiles mayor que los registrados en sus países vecinos desde medianoche. En concreto, ha afirmado que sus fuerzas han interceptado y destruido dos misiles balísticos lanzados contra la base aérea Príncipe Sultán y 11 drones, nueve de ellos dirigidos contra el yacimiento de Shaibá, que produce un millón de barriles diarios, el mismo día en el que el crudo ha superado los 100 dólares el barril, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que el precio caerá rápidamente, cuando logre “la destrucción de la amenaza nuclear”. (Agencias)
Irán ha elegido al clérigo Mojtaba Jameneí para suceder a su padre, el fallecido Ali Jameneí, como líder supremo del país, han anunciado este domingo a última hora varios medios oficiales iraníes. La designación de quien ya es el tercer máximo dirigente en los 47 años de historia de la República Islámica constituye todo un desafío al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hace días tildó su posible elección como “inaceptable”. Horas antes de que se confirmara el nombramiento, el mandatario había advertido de que el nuevo líder iraní “no duraría mucho” si no contaba con su aprobación. Israel ha amenazado también con acabar con el sucesor de Ali Jameneí, el jefe de Estado de 86 años al que su ejército mató con un bombardeo en Teherán el 28 de febrero, el primer día de la guerra.
Trump asegura que la decisión de terminar el conflicto con Irán se tomará “en conjunto” con Netanyahu
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que la decisión de cuándo poner fin a la guerra con Irán se tomará “en conjunto” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Así lo ha explicado en una conversación telefónica con el diario The Times of Israel.
“Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento adecuado, pero se tendrá todo en cuenta”, ha afirmado Trump. (Reuters)
El barril de petróleo rebasa ya los 100 dólares en el mercado de futuros, una frontera tan temida como impensable hasta hace bien poco. Los precios tanto del West Texas, la versión estadounidense, como del Brent, la referencia europea, escalaron en la noche de este domingo más allá de esa barrera psicológica en la apertura del mercado de futuros, con repuntes superiores al doble dígito en ambos casos, colocándolos así en unos niveles que no se veían desde 2022, el año de la invasión rusa de Ucrania, y situando al mundo frente al abismo de una nueva crisis energética que amenaza con dañar el crecimiento económico y disparar la inflación.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto en Oriente Próximo, marcado este lunes por las fuertes subidas del precio del petróleo y las caídas de las Bolsas por los ataques llevados a cabo por Israel e Irán contra infraestructuras energéticas. Durante la noche, Israel ha lanzado nuevas oleadas de ataques contra Teherán y Beirut, mientras que Irán ha disparado contra Baréin, donde un dron ha causado 32 heridos, Emiratos Árabes y Qatar.
Además, este lunes, los ministros de Finanzas del G-7 tienen prevista una reunión virtual para debatir sobre la puesta en circulación de parte de las reservas estratégicas de petróleo coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía, en un intento por contener los precios, según informa el diario Financial Times.
