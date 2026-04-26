Última hora del intento de atentado contra Trump, en directo | El FBI acordona la casa del hombre detenido por el ataque

Los agentes del FBI han acordonado la casa de Cole Allen, el hombre detenido por el ataque durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca que obligó a la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Primera Dama Melania y de todo su Gabinete . La vivienda se encuentra en el área de Los Ángeles. Según The New York Times, por el momento se desconoce si los agentes federales han accedido ya a la casa. El atacante, de nombre Cole Allen, es un hombre de 31 años, natural de California. Vive y ejerce como maestro de escuela en Torrance. Esta localidad, situada al sur de Los Ángeles, cerca del gran puerto de Long Beach, es corazón del transporte marítimo estadounidense. El ataque ha sido condenado al unísono por amigos del mandatario, socios internacionales e incluso sus críticos de la oposición. Entre las primeras reacciones, como cabía esperar dada su amistad con el mandatario, se encuentran las del presidente de Argentina, Javier Milei, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes han celebrado que el presidente haya resultado ileso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como su jefa diplomática, Kaja Kallas, han reiterado a este respecto que “la violencia política no tiene cabida en una democracia” y que un evento “destinado a honrar la libertad de prensa jamás debería convertirse en un escenario de miedo”.

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