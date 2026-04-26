Última hora del intento de atentado contra Trump, en directo | El FBI acordona la casa del hombre detenido por el ataque
Los líderes internacionales condenan el asalto y denuncian el clima de violencia política
Los agentes del FBI han acordonado la casa de Cole Allen, el hombre detenido por el ataque durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca que obligó a la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Primera Dama Melania y de todo su Gabinete . La vivienda se encuentra en el área de Los Ángeles. Según The New York Times, por el momento se desconoce si los agentes federales han accedido ya a la casa. El atacante, de nombre Cole Allen, es un hombre de 31 años, natural de California. Vive y ejerce como maestro de escuela en Torrance. Esta localidad, situada al sur de Los Ángeles, cerca del gran puerto de Long Beach, es corazón del transporte marítimo estadounidense. El ataque ha sido condenado al unísono por amigos del mandatario, socios internacionales e incluso sus críticos de la oposición. Entre las primeras reacciones, como cabía esperar dada su amistad con el mandatario, se encuentran las del presidente de Argentina, Javier Milei, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes han celebrado que el presidente haya resultado ileso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como su jefa diplomática, Kaja Kallas, han reiterado a este respecto que “la violencia política no tiene cabida en una democracia” y que un evento “destinado a honrar la libertad de prensa jamás debería convertirse en un escenario de miedo”.
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Von der Leyen expresa a Trump su "solidaridad"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para transmitirle su “solidaridad” tras el “intento de atentado” ocurrido en Washington el sábado.
“Acabo de hablar con Donald Trump para expresarle mi solidaridad a él y a (la primera dama, Melania Trump) tras el intento de atentado”, ha dicho la mandataria europea a través de redes sociales.
“Gracias a los servicios de seguridad, nadie ha resultado gravemente herido y el agente de policía herido se ha estado recuperando. Hemos subrayado que la violencia política no tiene cabida en nuestras democracias”, ha añadido.
El incidente ha ocurrido anoche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que han asistido Trump y altos miembros del gobierno.
El Servicio Secreto ha evacuado al presidente, a su esposa y a otros miembros del Gobierno estadounidense, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth, tras haberse escuchado disparos cuando el atacante ha intentado irrumpir en la sala donde se ha celebrado la gala, en el Hotel Hilton de Washington. (Efe)
Los repetidos intentos de asesinato del presidente estadoundiense, Donald Trump. merecen una repulsa tajante en una sociedad democrática.
El FBI acordona la casa del hombre detenido por el ataque
Los agentes del FBI han acordonado la casa de Cole Allen, el hombre detenido por el ataque durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. La vivienda se encuentra en el área de Los Ángeles. Según The New York Times, por el momento se desconoce si los agentes federales han accedido ya a la casa.
El atacante, de nombre Cole Allen, es un hombre de 31 años, natural de California. Vive y ejerce como maestro de escuela en Torrance. Esta localidad, situada al sur de Los Ángeles, cerca del gran puerto de Long Beach, es el corazón del transporte marítimo estadounidense.
Javier Milei condena el "nuevo intento de asesinato" contra Trump
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha condenado este sábado lo que ha calificado como un “nuevo intento de asesinato” contra el mandatario de EE.UU., Donald Trump, tras el tiroteo ha sido registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.
“La Oficina del Presidente ha expresado su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que ha iniciado su regreso a la Casa Blanca”, ha señalado la Presidencia argentina en un comunicado publicado en sus redes sociales.
El Gobierno de Argentina ha celebrado que Trump, la primera dama Melania Trump y el resto de asistentes al evento hayan resultado ilesos y que el atacante haya sido detenido “antes de que haya podido cometer su atentado y asesinar a alguien”. (Efe)
Israel condena "en los términos más enérgicos" tiroteo que obligó a la evacuación de Trump
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha condenado este domingo “en los términos más enérgicos posibles” el tiroteo que se ha registrado anoche en el hotel donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha participado junto con la primera dama y varios miembros de su Gobierno en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
“He condenado el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que ha asistido el presidente Trump, y he felicitado a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política”, ha escrito Saar en una publicación en X.
En dicho ‘post’ también ha añadido que “Israel ha apoyado incondicionalmente a Estados Unidos y al presidente Trump”.
El director del FBI, Kash Patel, ha indicado este sábado que el tirador que ha irrumpido en el hotel de Washington donde ha estado cenando Trump y ha obligado a que el mandatario haya sido evacuado, ha portado un arma larga al ser detenido por el Servicio Secreto presidencial. (Efe)
Sheinbaum denuncia que "la violencia no es el camino"
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado este sábado su respeto al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su esposa, Melania Trump, tras el tiroteo registrado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, y ha afirmado que “la violencia no debe ser nunca el camino”.
“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se hayan encontrado bien, tras los recientes acontecimientos. Le hemos enviado nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, ha escrito la mandataria mexicana en su cuenta de X.
El mensaje de Sheinbaum se ha producido después de que Trump y la primera dama hayan sido evacuados del hotel Hilton de Washington, donde se ha celebrado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), tras haberse escuchado detonaciones de arma fuera del salón de baile.
El Servicio Secreto ha informado de que Trump, Melania Trump y otros altos cargos evacuados se han encontrado bien, y de que ha investigado, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad del hotel.
Trump ha escrito posteriormente en su red Truth Social que “el tirador ha sido detenido” y que ha recomendado que el evento no haya sido suspendido, aunque ha precisado que se guiarían “completamente por las autoridades”. (Efe)
Sánchez, sobre el intento de atentado: “La violencia nunca es el camino”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha sumado a la condena por el intento de atentado contra su homólogo estadounidense, Donald Trump. En un mensaje en la red social X, Sánchez ha asegurado que “la violencia nunca es el camino” y ha recalcado que “la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”.
Meloni expresa su "plena solidaridad" con Trump tras el tiroteo en Washington
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado su solidaridad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el intento de atentado sufrido anoche en Washington y ha advertido de que “ningún odio político” debe tener cabida en las democracias.
“Deseo expresar mi plena solidaridad y más sincera cercanía al presidente Trump, a la primera dama Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a todos los presentes por lo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca de ayer por la noche”, ha afirmado la mandataria italiana en un mensaje en su cuenta de la red social X.
Y ha añadido: “Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos al fanatismo envenenar los lugares del libre debate y de la información”. Por último, Meloni ha apelado a la defensa de la “civilización del diálogo” como un “dique infranqueable contra cualquier deriva intolerante”. (Efe)
Macron considera "inaceptable" el tiroteo y muestra a Trump todo su apoyo
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha considerado “inaceptable” el tiroteo en el acto con la prensa al que ha asistido el sábado por la noche Donald Trump y ha manifestado al presidente estadounidense todo su apoyo.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron ha señalado que “el ataque armado de anoche contra el presidente de los Estados Unidos es inaceptable. La violencia no ha tenido nunca cabida en democracia”. El jefe del Estado francés ha concluido ese mensaje enviando a Donald Trump “todo (su) apoyo”.
El tiroteo se ha producido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se ha celebrado en el hotel Hilton del centro de Washington, en la que ha participado Trump, que ha ido acompañado de su esposa, Melania, del vicepresidente, J.D. Vance, y otros miembros del Gobierno estadounidense, y han sido evacuados rápidamente por el Servicio Secreto. (Efe)
Los líderes internacionales condenan el ataque y denuncian clima de violencia política
El ataque de esta madrugada durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que obligó a la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Primera Dama Melania y de todo su Gabinete ha sido condenado al unísono por amigos del mandatario, socios internacionales e incluso sus críticos de la opoisición. Entre las primeras reacciones, como cabía esperar dada su amistad con el mandatario, se encuentran las del presidente de Argentina, Javier Milei, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes han celebrado que el presidente haya resultado ileso. “Nos alivia saber que el Presidente y la Primera Dama se encuentran bien y a salvo”, ha manifestado Netanyahu en su nombre y en el de su mujer, Sara.
Acompañando a los mensajes de apoyo, los líderes internacionales han aprovechado para condenar un nuevo episodio de violencia política en torno a Trump, como ya ocurrió durante el intento fallido para acabar con su vida en 2024, en un mitin en Pensilvania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como su jefa diplomática, Kaja Kallas, han reiterado a este respecto que “la violencia política no tiene cabida en una democracia” y que un evento “destinado a honrar la libertad de prensa jamás debería convertirse en un escenario de miedo”.
Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete fueron evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense. Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de “lobo solitario” y “persona con graves problemas” en una rueda de prensa posterior a lo sucedido.
Horas más tarde, el propio Trump ha compartido imágenes a través de sus redes sociales donde se pueden apreciar al sospechoso bajo custodia poco después de ser neutralizado. Según las autoridades, el atacante portaba varias armas y actuó solo. Instantes después de la evacuación, el mandatario ha querido quitar hierro al asunto con una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que ha agradecido el “fantástico trabajo” del servicio secreto de su Administración.