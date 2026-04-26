Álex Márquez recuerda quién es el subcampeón: “El deporte es así, tiene poca memoria”

“¡Este es tu circuito, pisha!”. Es lo primero que escuchó Álex Márquez, vigente subcampeón del mundo de MotoGP, nada más pisar el aeropuerto de Jerez. A toro pasado, parecía que los amables aficionados tenían razón, vista su aplastante victoria en el GP de España este domingo por segundo año consecutivo. Él no las tenía todas consigo ni era tan optimista. “Ganas un año y la gente se piensa que el trazado ya es tuyo”, pensaba para sus adentros. Después de un arranque mediocre en la temporada 2026, llegó a la cita con un cambio de mentalidad muy estudiado: empezar a pilotar por encima de los problemas y no tomarse las carencias técnicas como excusa. La fórmula funcionó de perlas en el trazado andaluz y sirvió como aviso a navegantes.

“Llegando aquí, no me sentía como para ganar, no podía ni imaginarlo. El viernes me sentí cómodo, fluido sobre la moto, y eso me dio alas. Jerez tiene algo mágico”, apuntó el primer piloto capaz de romper el dominio del líder Marco Bezzecchi y las Aprilia esta campaña. La anterior victoria mundialista de Ducati fue suya también, en el GP de Malasia de finales de curso pasado, donde confirmó además el subcampeonato.

Álex Márquez durante el Gran Premio de España, este domingo. Jose Breton (AP)

En medio de un arranque sin podios para el equipo oficial de Ducati —una racha inédita desde 2014 de nueve grandes premios sin cajón—, Álex demostró en pista que merecía ser valorado para la tropa roja de cara a 2027. Ante una oferta que jamás llegó, lo que más duele en el entorno cercano del piloto, el pequeño de la saga familiar de campeones tiene ya cerrado su futuro con la fábrica austríaca KTM, donde contará con un contrato de fábrica que nunca ha tenido con los italianos y condición de líder de proyecto.

“El deporte es así, tiene poca memoria. Da igual lo que hiciste el año pasado. Si arrancas con tres malas carreras, sin luchar por el podio, es normal [que te olviden]”, reflexionaba el piloto a sus 30 años, siempre diplomático ante los micrófonos. No quiere ni necesita escudos, acostumbrado a todo tipo de ataques por su condición eterna como hermano de. “Aquí hay que ganarse el pan cada día, agachar la cabeza y no escuchar ni los elogios ni las críticas. Basta con rodearte de los tuyos. Si trabajas duro, la recompensa termina llegando”, concluía.

Márquez analizará ahora con los técnicos de Ducati y el equipo Gresini las claves de este renacimiento, más allá de su clic mental. La idea es entender qué le ha hecho recuperar su mejor forma para buscar la regularidad que le llevó a ser el único rival mínimamente serio del heptacampeón Marc Márquez el año pasado. “Daba gusto ver su telemetría aquí. Ha pilotado de manera increíble, rodando tan rápido como siempre las curvas de derechas e igualando mi rendimiento en las de izquierdas”, le elogiaba el defensor de la corona, que cayó tanto el sábado como el domingo tras verse adelantado por él.

Quienes han estado siempre a la vera del bicampeón de las categorías pequeñas recuerdan, precisamente, esos dos títulos de Moto3 y Moto2, olvidados constantemente cada vez que el pequeño de los Márquez sacaba la cabeza y destacaba en el pasado. Es importante precisar que solo tres pilotos de la actual parrilla han llegado a MotoGP tras ganar las otras dos categorías mundialistas: los dos Márquez Alentà y Pedro Acosta. “Por algo será”, reivindica uno de sus íntimos. Y echa cuentas tiene ya 16 victorias y 56 podios mundialistas, cuatro y 18 en la categoría reina.

Además, es de sobras conocida la naturaleza diésel del número 73. El propio protagonista justificó así su ascensión a la primera línea el año pasado, cuando por fin encontró en la Desmosedici GP, tras seis temporadas en la élite, una moto fuerte y adaptable a sus fortalezas. Tarda en llegar, pero siempre llega. En Jerez, la misma historia.