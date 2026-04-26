Ascienden a 20 los fallecidos y a 36 los heridos por el atentado de la Vía Panamericana

El número de fallecidos por el brutal atentado en el Cauca sigue ascendiendo. Según el último reporte del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, publicado a las 11 de la mañana, hora local, ya son 20 los muertos tras la explosión en la Vía Panamericana; 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad. La institución ha trasladado a la escena del crimen seis equipos interdisciplinarios de médicos forenses, odontólogos y antropólogos, entre otros, para poder identificar lo antes posible a las víctimas y adelantar la entrega de los cadáveres a sus familiares. El mandatario regional informó de 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en UCI, y 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro.

Una de las fallecidas es la reconocida activista social del Cauca, Patricia Mosquera, líder afrodescendiente, integrante del Consejo Comunitario del Puro y perteneciente al Mecanismo Especial de Consulta (MEC) de la subregión Alto Patía Norte del Cauca. Con ella, según Indepaz, el número de líderes asesinados en lo que va de 2026 asciende a 48.

En un tuit, Guzmán informó de que se encuentran en Consejo de Gobierno, definiendo medidas de seguridad, acompañamiento, auxilios humanitarios, atención psicosocial y apoyo integral a las víctimas, así como para restablecer la vía afectada. “El cráter, de aproximadamente 200 metros cúbicos, está siendo intervenido y se estima que en un lapso de seis horas se restablezca el paso”, explicó. También, afirmó haber avanzado en la atención de familias que requieren auxilio funerario, “especialmente en la vereda Pedregosa, Cajibío, donde residían 11 de las víctimas”. Guzmán declaró tres días de duelo en memoria de “la población civil a la que le fue arrebatada la vida a causa de la violencia”. Se espera que en próximos días se realice un acto simbólico por las víctimas.

Desde la tarde del sábado, cuando empezaron a conocerse las imágenes del ataque, orquestado por alias Marlon, uno de los jefes de la disidencia de las extintas FARC que comanda Iván Mordisco, los vecinos del municipio de Cajibío mantuvieron la respiración hasta saber que los suyos no estaban entre la lista de muertos o los casi 40 heridos. Las autoridades prohibieron a los vecinos el uso de motocicletas en la noche, las reuniones o aglomeraciones y la venta y el consumo de alcohol a partir de las 6 de la tarde, y se dispuso de un sistema de recompensas para quien suministre información sobre lo ocurrido.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 5.000 millones de pesos, alrededor de 1,2 millones de euros, por información que lleve a la captura de Marlon.“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente”, dijo el sábado desde Palmira.

Para Mario Guerrero, agricultor de la vereda Quílamo, en el municipio de Piendamó, los recuerdos de la explosión aún son difusos y dolorosos. Él viajaba junto a un acompañante el sábado para recoger unos tanques para la recolección de café cuando de pronto, según contó a El Tiempo, sintió cómo el vehículo se levantó del suelo. “La camioneta salió volando. Yo caí golpeado contra la parte de arriba de la cabina. Pensé que era el final. Le pedí a Dios otra oportunidad”, cuenta. Sobrevivió con apenas un rasguño en la mano.

El gobernador Guzmán concedió una rueda de prensa a última hora del sábado para trasladar la información que se tenía de los hechos hasta el momento. “Gente pobre, gente humilde; campesinos, indígenas, comerciantes, transportadores... No tiene absolutamente ninguna interpretación que generen un retén y luego detonen una carga explosiva para matar a más de 13 inocentes”, explicó cuando aún no se conocían los últimos datos de Medicina Legal. “Es un alienado mental el que hace eso, alias Marlon, las estructuras de las disidencias de Iván Mordisco. Esos son los enemigos del pueblo”. El funcionario pidió a la población que identificaran a los miembros de esta organización que llevan años atemorizando a los vecinos del Cauca. “La paz la construimos entre todos, sin doblegarnos”.