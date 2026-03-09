Ir al contenido
Sociedad
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Diez neonazis detenidos por desórdenes en la manifestación del 8M en Madrid

Son militantes de Núcleo Nacional que alteraron el funcionamiento de la marcha feminista

La Policía Nacional disuelve una concentración en contra de la manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, con el lema "Amigas, al fascismo lo paramos las feministas", en Madrid este domingo. Mariscal (EFE)
EFE
Madrid -

La Policía Nacional detuvo este domingo alrededor de las 15.00 horas a diez personas del grupo neonazi Núcleo Nacional por un delitos de desordenes públicos al alterar el normal funcionamiento de la manifestación del 8M en Madrid.

Fuentes policiales han informado a EFE este lunes de la detención de esas diez personas, que son militantes de Núcleo Nacional, según ha difundido en redes sociales el propio grupo ultraderechista. Las fuentes policiales han precisado que a uno de los diez detenidos se le ha imputado también un delito de atentado a la autoridad.

Agentes del distrito de Centro en colaboración con efectivos de la Brigada de Información de Madrid procedieron estos arrestos, que ha adelantado eldiario.es. Al término de la manifestación convocada por la Comisión 8 de marzo en Madrid, un grupo de entre seis y ocho personas de ideología neonazi irrumpieron en la marcha, golpeando a los asistentes. Agentes de la Policía Nacional intervinieron y los detuvieron. Uno de ellos intentó colarse en el escenario que estaba montado para la lectura del manifiesto y también fue detenido.

Las convocantes explicaron lo ocurrido, desde el escenario: “Hemos sufrido una agresión fascista, es lo que pasa cuando legítimas a la extrema derecha, pero no tenemos miedo”.

