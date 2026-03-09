Diez neonazis detenidos por desórdenes en la manifestación del 8M en Madrid
Son militantes de Núcleo Nacional que alteraron el funcionamiento de la marcha feminista
La Policía Nacional detuvo este domingo alrededor de las 15.00 horas a diez personas del grupo neonazi Núcleo Nacional por un delitos de desordenes públicos al alterar el normal funcionamiento de la manifestación del 8M en Madrid.
Fuentes policiales han informado a EFE este lunes de la detención de esas diez personas, que son militantes de Núcleo Nacional, según ha difundido en redes sociales el propio grupo ultraderechista. Las fuentes policiales han precisado que a uno de los diez detenidos se le ha imputado también un delito de atentado a la autoridad.
Agentes del distrito de Centro en colaboración con efectivos de la Brigada de Información de Madrid procedieron estos arrestos, que ha adelantado eldiario.es. Al término de la manifestación convocada por la Comisión 8 de marzo en Madrid, un grupo de entre seis y ocho personas de ideología neonazi irrumpieron en la marcha, golpeando a los asistentes. Agentes de la Policía Nacional intervinieron y los detuvieron. Uno de ellos intentó colarse en el escenario que estaba montado para la lectura del manifiesto y también fue detenido.
Las convocantes explicaron lo ocurrido, desde el escenario: “Hemos sufrido una agresión fascista, es lo que pasa cuando legítimas a la extrema derecha, pero no tenemos miedo”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.