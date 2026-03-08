El feminismo “antifascista” y en “contra de la guerra” se echa a las calles en el 8M

Por qué se manifiestan en este 8M: contra la guerra, la brecha salarial y el machismo

Miles de personas han marchado por las principales calles de España con el foco puesto en el crecimiento de la ultraderecha internacional y de los conflictos bélicos

El clamor de miles de personas en las calles de España este 8M ha sido, como siempre, por la igualdad, contra la brecha salarial y la violencia machista. Pero este año, también con fuerza, contra la guerra y el fascismo. El feminismo ha respondido al llamamiento global para no dar pasos atrás en derechos adquiridos que, denuncia el movimiento, pueden peligrar con el auge de la extrema derecha en el mundo.

Aunque la división del feminismo continúa desde hace un lustro en algunas de las grandes ciudades españolas ―Madrid, Barcelona, Sevilla― por cuestiones como la ley trans o el modelo legal para abordar la prostitución, las marchas ―la mayoría han comenzado alrededor de las 12.00― han compartido el leit motiv en un 2026 marcado por la guerra en Irán, que se suma a la de Ucrania o al genocidio en Palestina.

“Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes”. “Que tiemble el fascismo, aquí está el feminismo”, se repetía en los altavoces y coreaban las presentes en la manifestación de la comisión 8M, de las partidarias de la ley trans y la más concurrida en Madrid. “Esta es una manifestación donde cabemos todas y todes”, añadían.

“Las manifestaciones del 8 de marzo no son un rito ni una conmemoración, son un espacio vivo donde se lucha y se reivindica”, ha declarado la portavoz Laura Aparicio. “Este 8 de marzo llega con un contexto belicista y de auge de la ultraderecha; ese grupo de poderosos que piensan que son los dueños de nuestros cuerpos y autonomía, pero somos más y estamos en todas partes”, ha sentenciado.

En esa misma manifestación marchaban Marisa y María José, de 68 y 69 años, y amigas desde hace medio siglo. Se conocieron en la universidad, cuando cursaban juntas el grado en Psicología. Ambas recordaban las épocas en las que los derechos de las mujeres eran solo un sueño y advertían de riesgos de un retroceso: “Hemos vivido muchos procesos, desde la no democracia en absoluto, y yo siempre me creí que los logros duraban para siempre, pero no es verdad. Ni la democracia ni los logros de las mujeres son para siempre y tenemos que ser conscientes porque es muy fácil perder lo que muchos años nos ha costado ganar”, señalaba Marisa.

A pocos metros, en la marcha del Movimiento Feminista de Madrid, mucho menos numerosa, proclamaban: “Las antibelicistas y abolicionistas de la prostitución decimos no a las bombas”. También gritos contra la ley trans, que las distingue de la otra manifestación: “Mi opresión no es tu identidad”, “Ser mujer no es un sentimiento”. Asimismo, se oían lemas contundentes contra la prostitución y los vientres de alquiler: “Ni se vende ni se alquila mi vientre y mi vagina”.

Manifestación del 8M en Bilbao. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Ana de Blas, de 58 años, y miembro de la asociación convocante, rechazaba “cualquier forma de violencia contra las mujeres” y se mostraba preocupada por la escalada bélica que atraviesa Oriente Próximo y carga contra las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en la región. “El feminismo está por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Nosotras decimos no a las bombas de los bárbaros del patriarcado. Desde los despachos de Trump y Netanyahu se ordenan bombardeos que caen sobre hospitales. Eso es una violación del derecho internacional y son crímenes de lesa humanidad”, decía.

Para ella hay “otros muchos contextos que no conviene olvidar” en la lucha feminista, como la “abolición de la prostitución”: “El feminismo no puede olvidarse de todas las mujeres que están sufriendo violencia por causa de que siga siendo legítimo en nuestro país el uso sexual de mujeres por precio”.

Esta misma división, con similares desencuentros y proporciones ―mucho más numerosas las transinclusivas— se ha repetido en otras grandes ciudades, como Barcelona, Sevilla o Bilbao.

Ambiente festivo

Mujeres se manifiestan en la marcha mayoritaria de Barcelona por el 8M. Carles Ribas

En la capital catalana, la marcha principal, convocada por Assemblea 8M, ha reunido a unas 22.000 personas. Ha transcurrido de modo alegre, con música y bailes, desde Jardinets de Gràcia hasta el Arc de Triomf pasando por el paseo de Gràcia, plaza Catalunya y Ronda Sant Pere. Con el lema Delante del imperialismo colonial y fascista, lucha transfeminista, la convocatoria principal ha puesto el énfasis en el embate reaccionario que se extiende a nivel global y que atenta contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres, lesbianas, personas trans, no binarias y todas las disidencias sexuales y de género.

La marcha ha contado con personas de todas las edades, con carteles y pancartas, donde predominaba el color lila, que se repiten cada año, contra la violencia machista o las discriminaciones por razón de género, pero también se han visto muchos mensajes contra las guerras y la ultraderecha.

Martina Espot Terribas, de 15 años y estudiante del instituto público Jaume Balmes, situado en el Eixample, ha participado acompañada de su padre, Jordi Espot. Cree que el machismo avanza entre los jóvenes. “Veo que cada vez va a peor. Hay compañeros que hacen comentarios muy inoportunos y cuando alguien se lo recrimina predominan más los comentarios de cachondeo. Incluso hay quien acusa a la defensora de ‘feminazi”, ha lamentado.

Celebración del 8M en el centro de Madrid. INMA FLORES

También han marchado separadas las feministas en Sevilla, donde, sin embargo, han compartido las consignas del “No a la guerra” y la preocupación por el auge del machismo entre los más jóvenes.

Marina, de 22 años, lleva una década participando en las manifestaciones del 8M. “Llevo desde los 12 viniendo, y no voy a dejar de hacerlo, menos ahora que sube tanto la ultraderecha”, dice, mientras eleva la voz sobre la batucada y las consignas que lanzan las distintas agrupaciones congregadas en la manifestación mayoritaria de Sevilla.

Manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla con motivo del 8M. PACO PUENTES

En San Sebastián, la convocatoria ha sido unitaria, impulsada por el movimiento feminista de Euskal Herria y otras organizaciones de mujeres de la ciudad y de Gipuzkoa. La columna de gente ha alcanzado más de un kilómetro de longitud, desde la pancarta que encabezaba la misma con el lema Otro mundo desde el feminismo hasta los que cerraban la manifestación. Los participantes han coreado gritos a favor de la lucha feminista y en contra de los ataques a las mujeres y de su explotación, así como consignas como “¡Cuidado, cuidado!, puedes tener un putero a tu lado” o “Machirulo, escucha: pim, pam, pum” en euskera.

Uno de los gritos más coreados por la mayoría ha sido el clásico “¡Aquí estamos las feministas!”. Las instituciones vascas han acordado, con motivo de este día, el lema “Dale espacio a la igualdad” y defendido “la necesidad de impulsar la igualdad en todos los ámbitos” ante los discursos “alentados por la ultraderecha que niega la desigualdad entre hombres y mujeres y desprecia el feminismo”.

“Violencia vicaria, violencia silenciada”, “Aquí estamos, nosotras no matamos”, proclama la cabecera de la marcha del 8M en Las Palmas de Gran Canaria organizada por la Red Feminista de Gran Canaria a su paso por el teatro Pérez Galdós. “La ofensiva patriarcal y fascista avanza”, sostenía una portavoz de la organización. “Pretende erosionar la democracia, vaciar de contenido los derechos humanos y cuestionar conquistas que creíamos consolidadas. Y ese retroceso golpea directamente a mujeres y niñas”.

Manifestación convocada por el Secretaria das Mulleres, por las calles de Santiago de Compostela (A Coruña). ÓSCAR CORRAL

“No a la guerra”

En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha ido en la misma línea antibelicista: “Este 8M es un día de celebración, pero especialmente en este 2026 es un día de reivindicación, reivindicación porque estamos hablando de igualdad y está en riesgo por la violencia, una violencia creciente. Nada de lo que ocurre a una mujer en el mundo nos puede ser ajeno”.

La titular de Igualdad se ha referido “a las mujeres de Irán, que están sufriendo la violencia de la guerra. Antes sufrían con el régimen de los ayatolás, pero ahora siguen sufriendo bajo las bombas”. Redondo se ha referido “a las mujeres afganas que están en esa cárcel en la que todos sus derechos están reprimidos, a las mujeres ucranias que llevan cuatro años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel o a las mujeres que en distintos puntos del planeta siguen sufriendo la violencia y la raza y el rechazo a sus derechos”.

“Por eso hoy también desde este 8M reivindicamos la paz y el no a la guerra”, ha insistido Redondo en referencia al discurso de Pedro Sánchez en un marco preelectoral en Castilla y León, con elecciones el siguiente domingo.

Mientras, muchas dirigentes socialistas estaban en la manifestación mayoritaria de Madrid. En una de las cabeceras marchó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y la presidenta del PSOE de Madrid, Paquita Sauquillo.

Asistentes a la manifestación del 8M en Barcelona. Carles Ribas Pancarta de la marcha convocada por la Comisión del 8M a su paso por Cibeles en Madrid. Jaime Villanueva Una mujer con la cara pintada, con el signo femenino, asiste a la marcha en Barcelona. Carles Ribas Manifestación convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla con motivo del 8M, este domingo. PACO PUENTES Una mujer con la cara pinta con el 'No a la guerra' participa en una de las manifestaciones de Madrid. INMA FLORES Manifestación convocada por el Secretaria das Mulleres, por las calles de Santiago de Compostela (A Coruña), este domingo. ÓSCAR CORRAL Varias manifestantes sostienen una pancarta que denuncia los feminicidios durante la manifestación de Barcelona.” Carles Ribas Asistentes a la manifestación de la Comisión 8M en Madrid por el Paseo del Prado. Jaime Villanueva Asitentes a la manifestación de la Comisión 8M en el Paseo del Prado de Madrid. Jaime Villanueva La ministra de Igualdad, Ana Redondo (tercera por la izquierda), durante una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid por el Día de la Mujer. Photogenic/Claudia Alba (Europa Press) Una manifestante grita consignas en la protesta en Santiago de Compostela (A Coruña), este domingo. ÓSCAR CORRAL Ambiente en la protesta de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla con motivo del 8M, este domingo. PACO PUENTES Asistentes a la marcha de Madrid portan un pancarta con el lema "Hasta romper la última cadena". Jaime Villanueva La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y la ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen participan en la manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer. Mariscal (EFE) Ambiente de la manifestación del 8M en Barcelona a su paso por el Passeig de Gràcia. Carles Ribas Varias asistentes a la manifestación convocada por la Plataforma 8M en Toledo en el Día Internacional de la Mujer. Ángeles Visdómine (EFE) La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (en el centro), y la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra (a la derecha), se fotografían con una manifestante en la marcha convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, este domingo en Madrid. Jaime Villanueva Ambiente de la manifestación del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrada en Barcelona. Carles Ribas Manifestantes en la plaza Ernesto Erkoreka de Bilbao (Bizkaia). FERNANDO DOMINGO-ALDAMA Algunos de los carteles que han portado en la manifestación convocada por la Plataforma 8M de Toledo en el Día Internacional de la Mujer en Toledo. Ángeles Visdómine (EFE) Ambiente de los asistentes de la marcha del 8M en Madrid. Jaime Villanueva Una niña muestra un cartel con el lema "Voy a ser la mujer que me de la gana de ser", en la protesta convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla con motivo del 8M. PACO PUENTES Pintadas de una para de autobús de Barcelona mientras se celebra la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Carles Ribas Una de las pancartas de la manifestación convocada por el Secretaria das Mulleres, por las calles de Santiago de Compostela (A Coruña). ÓSCAR CORRAL El movimiento feminista de Vitoria se manifiesta con motivo del Día de la Mujer con el lema 'Otro mundo desde el feminismo. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización'. L. Rico (EFE) "Los cuerpos de las mujeres no son mercancías" es uno de los carteles que han portado las manifestantes en la marcha de Madrid. INMA FLORES Ambiente de la manifestación convocada por el movimiento Asturies Feminista 8M en Villaviciosa (Asturias). Paco Paredes (EFE) Cabecera de la manifestación 8 de Marzo en Bilbao convocada por el Movimiento Feminista de Eukal Herria. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA Una mujer coloca una rosa morada a otra en la marcha de Sevilla. PACO PUENTES Un manifestante porta una pancarta con el lema "No dejaremos que el pasado avance" en la protesta por Valladolid. Photogenic/Claudia Alba (Europa Press) Cabecera de la marcha convocada por el movimiento feminista con motivo de la conmemoración del 8M, este domingo en San Sebastián (Gipuzkoa). Javier Etxezarreta (EFE) Una manifestante sujeta una pancarta convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla con motivo del 8M, este domingo. PACO PUENTES Ambiente de la manifestación en Barcelona del 8M. Kike Rincón (Europa Press) Decenas de personas durante una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid por el Día de la Mujer. Photogenic/Claudia Alba (Europa Press) Jóvenes participan en la manifestación del 8M en Bilbao (Bizkaia), este domingo. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA Una de las pancartas de la protesta convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla, este domingo. PACO PUENTES Carteles de la marcha del 8M en Barcelona. Carles Ribas La manifestación de Barcelona avanza junto al cartel de un vehículo que hace referencia a la prostitución en España. Carles Ribas Una niña sujeta una cartel con la palabra "Fuerte" en Sevilla. PACO PUENTES Varias mujeres colocan un cartel con el número de agresiones sexuales de niñas en España y México, antes de la protesta en Madrid. Jaime Villanueva Dos jóvenes muestra unas pancartas durante la marca por la calle Alcalá de Madrid. INMA FLORES Asistentes a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla con motivo del 8M, este domingo. PACO PUENTES Vista de la manifestación del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrada en Barcelona. Carles Ribas Una niña sostiene el cartel con el lema "Gracias por ser mi ejemplo" en un momento de la manifestación de la Comisión del 8M en Madrid. INMA FLORES Vista general de la plaza de Zocodover de Toledo tras la manifestación. Ángeles Visdómine (EFE) Unas seiscientas personas se han manifestado por las calles de Teruel en conmemoración del 8M. EFE/Antonio garcia (EFE) Un manifestante muestra el cartel con el lema "Si no eres feminista, eres el problema" durante la protesta en Barcelona. Carles Ribas Manifestación celebrada este domingo en Málaga con motivo del 8 de marzo. Álex Zea (Europa Press) Una mujer sostiene un calendario en el que todos los días aparecen marcados como 8M, durante la manifestación de este domingo en Barcelona. Carles Ribas Manifestación celebrada este domingo en Málaga con motivo del 8 de marzo. Álex Zea (Europa Press) Miles de personas se han manifestado esta mañana en Zaragoza con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con distintos gritos y eslóganes han llegado hasta la plaza de El Pilar. JAVIER BELVER (EFE) Dos jóvenes con la cara pintada participan en la protesta de Barcelona. Carles Ribas Cabecera de la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid a su paso por Cibeles. INMA FLORES Miles personas recorren las calles de la ciudad con motivo de la manifestación del 8M, este domingo en Córdoba. Salas (EFE) Pancarta del grupo feministas socialistas que transcurre por la calle Alcalá de Madrid. INMA FLORES El movimiento feminista de Vitoria se manifiesta con motivo del 8M con el lema 'Otro mundo desde el feminismo. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización'. L. Rico (EFE)

En la misma marcha, en otro punto se concentraban las dirigentes de Más Madrid. Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento, se ha referido al acoso que viene sufriendo después de que se difundiera su dirección, con hombres que llaman a su puerta para pedir pagar por sexo, y ha dicho que se ha sentido apoyada por sus amigas y su organización política.

“Hoy, en días en los que mujeres que deciden dar la cara tienen que sufrir el acoso misógino de algunos matones de la derecha, es un día para decirles a todos ellos que no van a poder, que no van a pasar, que somos más fuertes, que estamos juntas, que somos valientes, que el feminismo no da ni un paso atrás y que aquí estamos las feministas”, ha dicho Maestre, escoltada por Mónica García, ministra de Sanidad, y Manuela Bergerot, portavoz en la Asamblea.

En todas las manifestaciones se ha recordado a las víctimas de violencia machista. “En lo que va de año, ya han sido asesinadas 10 mujeres en España por violencia machista, dos niños y niñas. Por ellas. Por todas las mujeres asesinadas por el machismo”, ha concluido la marcha la portavoz en Las Palmas de Gran Canaria.