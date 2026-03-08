¿Qué ha pasado en Irán? Una semana de guerra sobre el mapa

Los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán geolocalizados provienen de la base de datos que mantiene el centro estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), y están actualizados con la versión del 6 de marzo. Los ataques de Irán incluyen los drones y misiles lanzados tanto por el país como por sus aliados, como por ejemplo los proyectiles lanzados desde Líbano por la milicia chií Hezbolá hacia Chipre.