¿Qué ha pasado en Irán? Una semana de guerra sobre el mapa
El ataque de EE UU e Israel ha sumido a Oriente Próximo en el caos
Hace nueve días que Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva coordinada contra Irán que ha sumido Oriente Próximo en la incertidumbre, con cruces de bombardeos y la paralización del transporte marítimo en la región. Repasamos sobre un mapa los principales hitos del conflicto.
Metodología
Los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán geolocalizados provienen de la base de datos que mantiene el centro estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), y están actualizados con la versión del 6 de marzo. Los ataques de Irán incluyen los drones y misiles lanzados tanto por el país como por sus aliados, como por ejemplo los proyectiles lanzados desde Líbano por la milicia chií Hezbolá hacia Chipre.