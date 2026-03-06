La escuela en Irán donde murieron decenas de niñas fue bombardeada junto a varios objetivos en un ataque masivo

A la izquierda, la escuela primaria femenina Shajarah Tayyebeh, el 14 de mayo de 2024. A la derecha, el mismo lugar tras ser bombardeado el 4 de marzo de 2026.

Las imágenes satelitales muestran al menos media docena de inmuebles golpeados en torno al colegio Shajarah Tayyebeh. La mayoría de estos edificios pertenecen a la Guardia Revolucionaria. Estados Unidos investiga si fue responsable de la matanza

Imágenes satelitales difundidas este miércoles por la empresa estadounidense Planet, con sede en San Francisco, arrojan algo de luz al ataque que hizo saltar por los aires el pasado sábado la escuela de primaria Shajarah Tayyebeh, en la localidad iraní de Minab, junto al estrecho de Ormuz. Según el último balance de la Media Luna Roja de Irán, al menos 175 personas perdieron la vida en el bombardeo, la mayoría alumnas menores de edad y personal del centro educativo. El análisis de las fotografías recogidas por los satélites de Planet y fechadas este mismo miércoles muestra al menos media docena de impactos sobre varios puntos del complejo en el que se ubica el colegio. Uno de ellos redujo a cenizas la mitad de la escuela situada en el ala oeste del inmueble. El Pentágono está investigando si fueron sus misiles los responsables de la matanza.

Las imágenes del Shajarah Tayyebeh grabadas por los satélites en los últimos meses, disponibles a través del historial del servicio de geolocalización Google Earth, sitúan la escuela en el vértice norte de una zona amurallada en la que se levantan otra docena de inmuebles, así como un campo de fútbol en la franja central. A través de estas fotos no se puede identificar el uso que se da a cada uno de los edificios junto al colegio. No obstante, un vídeo aficionado grabado tras el ataque por un ciudadano al otro lado del muro y recogido por The New York Times permite ver en dos ocasiones el símbolo del brazo y el fusil de la Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo armado pilar del régimen y uno de los principales objetivos de Estados Unidos e Israel en su ofensiva.

El derecho internacional humanitario, recogido a través de la Convención de Ginebra, prohíbe tanto el ataque a un centro educativo como el bombardeo de una zona en el que pueda haber víctimas civiles, incluso si cerca hay un objetivo militar. El sábado es día laboral en Irán, por lo que la escuela Shajarah Tayyebeh estaba en funcionamiento.

Las fotografías de Planet permiten reconocer al menos tres de los inmuebles completamente destruidos. De uno de ellos, de forma rectangular, no queda ni rastro. Otros dos presentan enormes agujeros en los tejados por donde penetraron los proyectiles. El bombardeo, por tanto, fue masivo e intencionado, aunque se desconoce, por el momento, si su autor sabía de la existencia del colegio o si fue un error de cálculo en el disparo de los misiles.

Las primeras informaciones sobre víctimas en la escuela llegaron de Ahmad Nafisi, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, donde se localiza Minab. El ataque tuvo lugar en torno a las 10.45, hora local (dos horas menos en la España peninsular). Hacía una hora que se había reportado el inicio de la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Ali Jameneí —a la postre muerto en un bombardeo— y su aparato militar. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra el Estado judío y los países del Golfo unas horas después.

Operación de rescate tras el bombardeo de la escuela iraní de Minab, el pasado 28 de febrero. Abbas Zakeri/Mehr News/WANA (via REUTERS)

Según el mapa mostrado este miércoles por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor estadounidense, en el que se localizan los objetivos en Irán de las 100 primeras horas de operaciones, la zona de Minab, punto estratégico a apenas 40 kilómetros de la costa frente al estrecho de Ormuz, está entre los lugares golpeados.

El ejército israelí no ha informado por el momento de ataques en esa zona desde el pasado sábado. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, comunicó este miércoles que su departamento había abierto una investigación sobre lo ocurrido. “Solo puedo decir que lo estamos investigando”, dijo Hegseth a las preguntas de los reporteros en Washington. “Por supuesto, nunca atacamos a civiles, pero estamos investigando”, continuó el jefe del Pentágono.

Dos mujeres lloraban el pasado martes la muerte de una de las víctimas en el ataque que golpeó una escuela iraní en Minab. Amirhossein Khorgooei (via REUTERS)

Un día después, la agencia Reuters informó, a partir de conversaciones con dos fuentes de la Administración norteamericana, de que una investigación preliminar señala al ejército de Estados Unidos como responsable del bombardeo. Las fuentes no aportaron detalles sobre estas primeras pesquisas. Este viernes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, ha pedido una investigación rápida y transparente sobre lo sucedido en la escuela Shajarah Tayyebeh. “Esperamos que haya responsabilidades porque está claro que se cometieron errores”, ha manifestado Türk. “Es una lección terrible y trágica a aprender cuando hay niñas muertas de esta manera”, ha proseguido el funcionario de la ONU, “que requiere una revisión de los procedimientos operativos”.