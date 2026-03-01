La cifra de muertos en el ataque a una escuela de niñas en Irán asciende a 148
La mayoría de fallecidas son estudiantes que estaban en clase en el momento del bombardeo, además de padres y funcionarios del centro
El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh ha causado al menos 148 muertos y 95 heridos en Minab, una ciudad de la provincia de Hormozgan al sur de Irán. El gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, ha informado este domingo que la mayoría de fallecidas son niñas, según comunica la agencia oficial IRNA, a las que se suman padres y varios miembros del personal escolar. Las labores de socorro y retirada de escombros continúan en el centro educativo, en manos de trabajadores humanitarios, ha añadido el gobernador.
Tras el ataque, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, compartió en su cuenta de X: “El edificio destruido es una escuela primaria para niñas en el sur de Irán. Fue bombardeado a plena luz del día, cuando estaba lleno de alumnas”. El delegado de exteriores añadió que los crímenes contra el pueblo iraní “no quedarán impunes”.
The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026
Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.
These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm
Una serie de imágenes difundidas en redes muestran la escuela parcialmente destruida y útiles escolares desparramados en el suelo, manchados con sangre. Según la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, hubo un segundo ataque a un centro educativo en el este de Teherán donde habrían muerto otros dos estudiantes.
Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Sanidad de Irán, se sumó a condenar el ataque que catalogó como “la noticia más amarga” en una publicación en la red social X: “Solo Dios sabe cuántos cadáveres de niños más sacarán de entre los escombros”.
Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, llamó al ataque contra la escuela un “crimen flagrante”. El portavoz ha hecho un llamado al Consejo de seguridad de las Naciones Unidas a tomar medidas. Desde Estados Unidos, el portavoz del Mando Central, el capitán Tim Hawkins, confirmó que el ejército estadounidense tenía conocimiento del “daño no intencionado” producido por el bombardeo al centro educativo y aseguró que “estaban investigando esas informaciones”. El militar aseguró que Estados Unidos “no ataca civiles”.
Por su parte, el ejército de Israel ha negado cualquier responsabilidad en el ataque aéreo denunciado sobre la escuela de la provincia de Hormozgán. “No tenemos conocimiento de ningún ataque israelí ni estadounidense en ese lugar hasta el momento”, ha afirmado el portavoz militar israelí, Nadav Shoshani, informa Europa Press. El portavoz añadió que Israel dispone de capacidad operativa para actuar a larga distancia. “Estamos eliminando objetivos situados a más de 1.500 kilómetros”, señaló.
El desmentido se produce después de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresara su “profunda preocupación” por los ataques registrados en Irán. “Hay informes de bombardeos contra escuelas en Irán, incluida una escuela de niñas en Minab”, ha declarado este domingo en Colonia, la oficina alemana de la agencia. “Los ataques contra civiles y bienes de carácter civil, incluidas las escuelas, constituyen una violación del derecho internacional”, ha añadido UNICEF.
