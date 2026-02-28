Operación Furia Épica: qué se sabe del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Una imagen satelital muestra una columna de humo negro y graves daños en el complejo residencial del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras los ataques de Estados Unidos e Israel este sábado.

Los bombardeos dinamitan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y ponen en estado de alerta a todo Oriente Próximo

La ofensiva militar lanzada este sábado contra Irán tiene dos nombres: Estados Unidos la ha llamado Operación Furia Épica; Israel, Operación Rugido del León. Pero los dos países han atacado juntos, con el objetivo declarado de derrocar al régimen iraní. Esto es lo que se sabe hasta ahora:

¿Quién ha lanzado el ataque?

Estados Unidos e Israel, por primera vez de forma conjunta. Ambos países ya habían bombardeado Irán el pasado junio, pero en aquella ocasión lo que hizo Washington fue sumarse a la ofensiva israelí; ahora van de la mano desde el primer momento. Además, el ataque de hace ocho meses fue más selectivo, destinado específicamente a destruir las instalaciones nucleares del régimen teocrático (lo consiguió solo a medias). Esta vez se trata de una auténtica ofensiva bélica, que ha afectado a infraestructuras y ciudades y cuyo objetivo es provocar una crisis interna en Irán que acabe derrocando al régimen.

Horas después de que comenzara la operación, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha afirmado, en una declaración televisada, que el Reino Unido no había participado en el ataque; pero ha añadido que aviones británicos estaban “en el aire”, participando en “esfuerzos defensivos coordinados para proteger los intereses del país y sus aliados”, sin aclarar con quién está coordinado y qué implica esa coordinación.

¿Hay víctimas mortales?

Hay, al menos, 63 muertos en el bombardeo que ha destruido una escuela de niñas de primaria en el sur de Irán; muchos de los fallecidos son alumnas del colegio, según la agencia de noticias IRNA. En Irán el sábado es día lectivo, por lo que, hasta que las autoridades han decretado el cierre de escuelas y universidades, los colegios estaban llenos.

En Sweida (Siria) se han registrado también cuatro muertos por el impacto de un misil, aunque no está clara la autoría del ataque; y hay una víctima mortal en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) por los bombardeos de represalia lanzados por Irán contra intereses estadounidenses en la zona.

Captura de un vídeo de los momentos posteriores al bombardeo de Estados Unidos e Israel contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab (Irán). EFE

¿Hay víctimas entre las autoridades iraníes?

Periodistas de medios israelíes que cubren información militar han informado a primera hora de que entre los objetivos de los ataques estaban los principales dirigentes iraníes: el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y el presidente de la república, Masoud Pezeshkian, pero se desconoce el efecto de esos ataques.

Fuentes cercanas a la operación y una tercera fuente regional sí han asegurado a Reuters que el ministro iraní de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammed Pakpour han muerto bajo las bombas israelíes, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

¿Cómo ha respondido Irán?

Poco después de ser atacado, Irán ha bombardeado, en represalia, bases militares de Estados Unidos y otras instalaciones en al menos cinco países de Oriente Próximo: Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí. Además, a primera hora de la tarde, Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz al paso de barcos internacionales, según fuentes de la misión naval de la Unión Europea (Aspides), aunque el régimen iraní no lo ha confirmado.

¿Qué implica el cierre del estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo: conecta a los mayores productores de petróleo del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Es, por tanto, un punto crítico para el suministro energético mundial. Teherán lleva años amenazando con bloquear este paso, un movimiento que golpearía al comercio internacional y que coincide, además, con las restricciones al petróleo ruso por la guerra de Ucrania.

Vista satelital del Estrecho de Ormuz. Gallo Images (Gallo Images via Getty Images)

¿No estaban negociando EE UU e Irán?

Sí. Estados Unidos e Irán estaban en plenas negociaciones para intentar firmar un acuerdo que pusiera coto al plan nuclear iraní, el motivo que esgrimía Washington para considerar a Irán una amenaza para el mundo. La jornada de conversaciones del pasado viernes había terminado con “buenos avances”, según dijo el jefe de la representación iraní, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, que añadió que la negociación continuaría el próximo lunes en Viena (Austria). Pocas horas después, Estados Unidos lanzaba el bombardeo masivo contra Irán.

¿Qué dice la comunidad internacional?

La Unión Europea ha reaccionado de forma contenida ante el ataque militar contra Irán. El presidente del Consejo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han pedido en un comunicado conjunto a Estados Unidos e Israel “pleno respeto al derecho internacional”, y han instado “a todas las partes” a que actúen con “máxima moderación”. “Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes”, señalan, sin condenar expresamente los bombardeos. Costa y Von der Leyen sí cargan en tono muy duro contra el “régimen asesino de Irán”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado la “escalada militar en Oriente Próximo”: tanto “el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel” como “la posterior respuesta de Irán”. Guterres ha pedido el “cese inmediato de las hostilidades” y ha avisado del riesgo para “la paz y la seguridad internacionales” si no se reconduce la situación. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este sábado a las 16.00, hora local de Nueva York (las 22.00 en la España peninsular).

Rusia ha afirmado que Estados Unidos e Israel están “hundiendo a Oriente Próximo en un abismo” con el ataque de este sábado.