La UE exige a Israel y EE UU “pleno respeto al derecho internacional” tras el ataque a Irán

Costa y Von der Leyen califican a Teherán de “régimen asesino” y recuerdan que Bruselas ya ha calificado como terrorista a la Guardia Revolucionaria

La UE exige a Estados Unidos e Israel “pleno respeto al derecho internacional” apenas unas horas después de que ambos países hayan lanzado un ataque contra Irán. Las dos máximas autoridades de la Unión, António Costa y Ursula von der Leyen, han lanzado un comunicado conjunto en el que reclaman “a todas las partes a que ejerzan la máxima moderación, protejan a los civiles” y respeten las normas de la comunidad internacional. “Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes”, apuntan.

El presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión recuerdan, en un tono muy duro, que “la UE ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y de la Guardia Revolucionaria [iraní]”. De hecho, las últimas medidas en este sentido se acordaron el pasado 29 de enero cuando se decidió incluir a este cuerpo militar del régimen iraní en la lista europea de grupos terroristas.

No obstante, también recuerda que desde Bruselas se “han promovido constantemente esfuerzos diplomáticos encaminados a abordar los programas nucleares y balísticos mediante una solución negociada”.

“Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes”, empiezan por decir los máximos representantes de la UE tras el ataque desencadenado este sábado a primera hora por Estados Unidos e Israel con el argumento de que Teherán busca obtener armas nucleares. “Reafirmamos nuestro firme compromiso de salvaguardar la seguridad y la estabilidad regionales”, continúan.

Costa y Von der Leyen han hablado poco después de que la alta representante de la UE para la Política Exterior, la estonia Kaja Kallas, informara de que ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, “y otros ministros de la región”. También ha señalado que la Unión está retirando al “personal no esencial” de la región y que la misión naval europea en el mar Rojo, Aspides, “permanece en alerta máxima en el mar Rojo y está preparada para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo”.

En este sentido, Chipre, el país que preside el Consejo de la UE durante este primer semestre de 2026 y el más cercano de los 27 a la zona, ha activado su plan nacional especial de emergencias, que permite la “evacuación segura” de ciudadanos de la UE y de terceros países de zonas de crisis cercanas en Oriente Próximo a través de Chipre.

Las primeras reacciones al ataque de Estados Unidos e Israel han llegado antes desde Noruega. Su ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, se ha mostrado crítico con la agresión: “El ataque es descrito por Israel como un ataque preventivo, pero no está en línea con el derecho internacional. Los ataques preventivos requieren una amenaza inminente e inmediata”, ha declarado a la agencia Reuters.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, por su parte, ha pedido rebajar la tensión con una llamada a desdescalar la situación y “retomar el diálogo” en busca de una solución negociada. “Lo más importante ahora es detener los ataques y posibles contraataques lo antes posible. Finlandia considera fundamental retomar el diálogo y la diplomacia para encontrar una solución duradera a la situación en Irán”, ha dicho el jefe de Gobierno finlandés en un mensaje en X.

Ha seguido esta línea la primera ministra letona, Evika Silina, quien ha subrayado la importancia de “ evitar una escalada descontrolada del conflicto” porque, ha recordado, la situación en esta explosiva región del mundo “tiene repercusiones en la seguridad global”. “En el marco de la Unión Europea, llevamos mucho tiempo intentando conseguir una solución diplomática y un cambio en las acciones agresivas del régimen iraní, que desde hace tiempo amenazan la seguridad de la región de Oriente Medio y de Europa”, ha dicho la letona, que asegura estar en contacto con sus pares europeos y otros países. Silina también ha recordado que el régimen iraní es uno de los aliados clave de Moscú: “El régimen iraní sigue apoyando la agresión de Rusia en Ucrania, además de seguir oprimiendo a su propio pueblo”, ha subrayado.