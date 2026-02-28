El ataque a Irán, en imágenes

14 fotosATAQUE A IRÁNEl ataque a Irán, en imágenes El País28 feb 2026 - 09:58Actualizado: 28 feb 2026 - 10:51CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosColumna de humo en Teherán tras el bombardeo conjunto de EEUU e Israel sobre Irán, este sábado. Associated Press/LaPresse (APN)Varias columnas de humo sobre Teherán este sábado tras el bombardeo conjunto de EEUU e Israel sobre Irán. Anadolu (Anadolu via Getty Images)Columna de humos sobre Teherán, Iran, este sábado tras el bombardeo conjunto de EEUU e Israel. Getty Images (Getty Images)Vista panorámica de Teherán, con un columna de humo tras el bombardeo de EEUU e Irán sobre la capital iraní este sábado. Mehrnews (EFE)Un grupo de mujeres corre por una calle de Teherán tras registrarse las primeras explosiones en la capital iraní. Majid Asgaripour (REUTERS)Varios motociclistas hacen cola para rellenar los depósitos de sus motos en Teherán, momentos después del bombardeo de EEUU e Israel. El sábado es día laboral en Irán. Majid Asgaripour (via REUTERS)Columna de humo en una calle de Teherán. SOCIAL MEDIA ( via REUTERS)Columna de humo sobre Teherán, este sábado. SOCIAL MEDIA ( via REUTERS)Una pareja se refugia en un garaje de Tel Aviv tras la alerta lanzada por Israel en espera de la represalia iraní. Ohad Zwigenberg (AP)Humo negro sobre Teherán, este sábado. Anadolu (Anadolu via Getty Images)Horas después de los bombardeos sobre Teherán, se registran atascos en la capital iraní. Majid Asgaripour (via REUTERS)Captura de vídeo del discurso de Trump anunciando el ataque sobre Irán este sábado. Anadolu (Anadolu via Getty Images)Israelíes se refugian en un búnker en Haifa tras la alerta emitida por las autoridades israelíes de un posible ataque iraní sobre su territorio. Rami Shlush (REUTERS)Civiles permanecen en un refugio tras activarse las alarmas que anunciaban un ataque sobre Israel, en Ramat Gan, este sábado.Oded Balilty (AP)