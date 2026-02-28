FC Barcelona - Villarreal en directo, el partido de LaLiga en vivo

Ferran Torres y Lamine Yamal, durante el entrenamiento previo al encuentro del Barça ante el Villarreal.

El Barcelona busca ante el Villarreal mantener o aumentar la ventaja en el liderato respecto al Real Madrid, segundo clasificado de LaLiga. Los de Flick recuperaron el liderato liguero la pasada jornada ganando al Levante en el Camp Nou y aprovechando la derrota de los blancos por 2-1 en El Sadar. El Villarreal por su parte quiere asentarse todavía más en puestos de Champions (va tercero en una de sus mejores temporadas de siempre). En el primer partido entre ambos equipos esta temporada el Barça se impuso en La Cerámica por 0-2.