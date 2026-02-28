FC Barcelona - Villarreal en directo, el partido de LaLiga en vivo
Los culés necesitan los tres puntos para mantener su ventaja respecto al segundo clasificado, el Real Madrid
El Barcelona busca ante el Villarreal mantener o aumentar la ventaja en el liderato respecto al Real Madrid, segundo clasificado de LaLiga. Los de Flick recuperaron el liderato liguero la pasada jornada ganando al Levante en el Camp Nou y aprovechando la derrota de los blancos por 2-1 en El Sadar. El Villarreal por su parte quiere asentarse todavía más en puestos de Champions (va tercero en una de sus mejores temporadas de siempre). En el primer partido entre ambos equipos esta temporada el Barça se impuso en La Cerámica por 0-2.
El colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos, perteneciente al Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha, será el encargado de impartir justicia. El daimieleño acumula más de 100 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2020/21. Estará asistido en el VAR por Mario Melero López (Comité de Árbitros de Andalucía).
El Barça es el rival contra el que más veces ha perdido Marcelino García Toral como entrenador entre todas las competiciones, perdiendo en 20 de los 32 enfrentamientos oficiales (5V 7E).
Hansi Flick alcanza hoy los 100 partidos entre todas las competiciones como entrenador del Barcelona con un porcentaje del 75% de victorias (74V 9E 16D). De los técnicos en la historia blaugrana con más de 50 partidos dirigidos, es el segundo con el mejor porcentaje de triunfos, solamente superado por Luis Enrique (76% en 181 encuentros).
El 'submarino amarillo' es el equipo de LaLiga que más goles ha marcado al contragolpe (9) este curso liguero. Solo el Bayern de Munich (10) ha conseguido marcar más contragolpeando en las cinco principales ligas europeas.
Los culés son el único equipo de las cinco principales ligas europeas con pleno de victorias como local esta temporada al ganar los doce enfrentamientos que ha disputado entre el Olímpico Lluís Companys y el Camp Nou. Ha sumado 36 puntos como local en este curso, el mejor registro de Europa.
Los 'groguets' han ganado en tres de sus cuatro últimos enfrentamientos como visitante ante el equipo azulgrana, tantos como en los anteriores 21 duelos (14V 4E).
El Barcelona ganó el partido de la primera vuelta contra el Villarreal (0-2 en La Cerámica) y no gana el doble enfrentamiento en un mismo curso desde la campaña 2022/23 (3-0 en el Camp Nou y 0-1 en La Cerámica).
¡¡¡¡MARCELINO GARCÍA TORAL REPITE ALINEACIÓN!!!! El técnico asturiano opta por los mismos once jugadores que ganaron en la última jornada el derbi valenciano contra el Valencia. La reciente lesión de tobillo de Rafa Marín, ocupando hoy el banquillo, mantiene a Pau Navarro en el eje de centrales junto a Renato Veiga.
¡¡¡¡PEDRI SE QUEDA FUERA DEL ONCE TITULAR!!!! Tras tener sus primeros minutos contra el Levante en la última jornada después de recuperarse de una lesión muscular, Hansi Flick no quiere riesgos con el canario a tres días del decisivo duelo copero contra el Atlético de Madrid. El técnico alemán apuesta por Marc Bernal en la sala de mandos ante la baja por lesión de Frenkie de Jong, de la misma manera que recurre a Ferran Torres por delante de Robert Lewandowski como referencia ofensiva.
Por su parte, Marcelino García Toral comenzará con los siguientes once jugadores (4-4-2): Luiz Junior - Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona - Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro - Ayoze Pérez y Georges Mikautadze.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Hans-Dieter Flick pone en liza la siguiente alineación (4-2-3-1): Joan García - Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde - Marc Bernal, Dani Olmo - Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha - Ferran Torres.
Las victorias en los dos derbis valencianos, uno ante el Valencia (2-1) y otro ante el Levante (0-1), han servido al conjunto de Castellón para remontar el vuelo, sumando diez puntos de los últimos 15 posibles.
Sin Copa del Rey ni Champions League, no hay nada que distraiga al Villarreal en una Liga donde persigue ser el tercer clasificado, aguantando la persecución del Atlético de Madrid. El colchón de puntos para garantizar el billete hacia la Liga de Campeones del curso que viene es de hasta nueve puntos con respecto al Real Betis, quinto clasificado.
Es una semana clave para los blaugranas, que en menos de siete días van a tener que exprimirse al máximo para no volver a entregar el liderato en el campeonato doméstico y a pelear por levantar una renta en contra de cuatro goles en Copa del Rey para aspirar a estar en la final.
Recuperado el liderato de nuevo con el tropiezo del Real Madrid en su visita a Pamplona en la última jornada, el Barcelona quiere hacerse fuerte en la primera plaza de LaLiga y trasladar la presión a su principal perseguidor que tiene únicamente un punto de desventaja.
Un Barcelona invicto como local en LaLiga defiende el liderato en el Camp Nou frente a un Villarreal en la buena ola, cogiendo moral y energía con dos triunfos consecutivos con los que se aferra a la tercera plaza.
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Villarreal Club de Fútbol, correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (16:15h)!
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.