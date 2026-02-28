Feijóo, a Vox: “No aceptaremos lecciones de quienes nunca han gobernado y que, cuando gobernaron, se fueron”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apoyado a su candidato para la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su búsqueda del tercer mandato en la comunidad. “Menos ruido y más Mañuecos”, ha dicho. El líder de la oposición ha acudido este sábado a Ávila para reivindicar la “gestión” de su dirigente y cargar contra el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE), a quien ha acusado de verse rodeado de “corrupción” en una España donde “todo funciona peor”. Su partido dirige el territorio desde 1987, hegemonía que Feijóo ha abogado por mantener entre las “lecciones” de Vox, a quien ha criticado por la ruptura de la coalición en 2024, dejando al PP en solitario. Mañueco ha reiterado sus líneas de campaña y ha prometido “un sobresaliente en gestión”.

Feijóo se ha pronunciado en clave nacional porque “lo mejor para Castilla y León es lo mejor para España, una victoria del PP y de Mañueco es la garantía del cumplimiento de la Constitución”. El gallego ha subrayado la “trazabilidad y los trienios” de Mañueco. “Los gobiernos de España no son el Gobierno de Sánchez, que pasará y será un mal recuerdo. Castilla y León es una excepción que muestra la política que necesita España, servir a los ciudadanos”, ha comenzado.

El presidente nacional del partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (2d), y el candidato de esta formación a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (3i), este sábado. RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)

Feijóo ha rechazado a quienes critican que el PP lleve tantos años gobernando: “Nos dan lecciones de democracia quienes perdiendo están en el Gobierno”. El líder de la oposición ha abundado en esa línea pese a que Mañueco se inició perdiendo contra el PSOE, si bien gobernó gracias a Ciudadanos en 2019. “Vamos a pedir el voto para gobernar. Si no ganamos nos vamos a la oposición, pero si ganamos, ¿por qué no nos dejan gobernar? En eso consiste la democracia. El ruido puede estar de moda pero no arregla problemas”, ha apostillado: “No hemos pactado con los herederos de una banda terrorista ni la separación de una parte de España para presidir el Consejo de Gobierno, estamos en la oposición con honor y ellos en el Gobierno después de perder con deshonor”.

El líder de la oposición se está volcando en Castilla y León, comunidad muy conservadora, en su empeño por revalidar la Junta y alejarse de un Vox que ya estuvo fuerte en 2022 y que aspira a incrementar su influencia. Mañueco formó ya una coalición con Vox en 2022. Poco después, llegó el cisma en el PP que desembocó en la salida de Pablo Casado y el nombramiento de Feijóo, quien no asistió a la investidura de Mañueco con los votos de los ultras.

El presidente del PP ha condenado “un escándalo cada día” en España y ha mencionado directamente a Pedro Sánchez “y no a la mujer, al hermano o a los que están en la cárcel”, comparando esos presuntos casos de corrupción frente a la familia de Mañueco. Feijóo ha acusado al Ejecutivo de mentir “usando a los mayores como rehenes” por unir la subida de las pensiones con medidas de vivienda que finalmente se han troceado en decretos independientes: “Dieron a elegir a los mayores entre subirles las pensiones y que no les okupen la casa, el Gobierno mintió como siempre y el PP cumplió, el Gobierno ha demostrado que no tiene mayoría para gobernar y que los españoles no se merecen la agonía de un Gobierno acabado”.

“Todo funciona peor”, ha resumido, sugiriendo “pasar página” y centrarse en “cómo seguir mejor en Castilla y León, es la política que vale la pena frente a los privilegios”. El expresidente de la Xunta de Galicia ha nombrado también al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero -“veremos cómo acaba Zapatero”- y ha continuado en referencia a los independentistas. “¿Creéis que un candidato de Sánchez se le podrá enfrentar por la financiación?”, ha preguntado, añadiendo que los socialistas encarnan el “descontrol migratorio peor de nuestra historia” y dudando de quién elegirá “a un PSOE que nos ha subido los impuestos frente a un Mañueco que los ha bajado”.

Feijóo también se ha centrado en la sanidad, cuestión clave en el envejecido electorado de la comunidad: “Esto no va de territorios, va de personas”. Además, ha reprobado al ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, porque “hay políticos que saben más de redes sociales que de redes ferroviarias, hay que tener coraje para decir que el tren vive el mejor momento de la historia con 47 muertos [en el accidente ferroviario de Córdoba]”.

“No aceptaremos lecciones de quienes nunca han gobernado y que cuando gobernaron se fueron”, ha pronunciado Feijóo hacia Vox, sin mencionarlos, porque rompieron con el Mañueco en 2024. “Que vengan a dar lecciones en el medio rural es sorprendente”, ha afeado, erigiéndose como defensor de los ganaderos y de los agricultores con la PAC, “eso es lo que importa junto a un Mercosur con garantías”.

Las previsiones de unas elecciones muy ajustadas tienen en Ávila un ejemplo clave: reparte siete procuradores y en la anterior cita el PP recabó tres, con dos para el PSOE y uno para Vox y el partido local Por Ávila. Esta circunscripción, de marcado carácter agrario, se erige como una donde la extrema derecha puede engordar al capitalizar el voto rural.

Mañueco, que ha intervenido antes de su líder, ha recitado sus propuestas leyendo literalmente el discurso de actos de días anteriores. “Si llegamos a acuerdos con otras formaciones políticas los haremos cumplir, nuestra palabra es contrato”, ha planteado, ante la previsible necesidad de pactos, con Vox como probable aliado.

“Aquí habrá un gobierno del PP una vez más, que quede claro”, ha exclamado, antes de definirse como “una persona tímida pero no soy de los que desaparece cuando viene la tormenta, puedo pedir el voto con la conciencia tranquila”. El dirigente ha agradecido a sus rivales “la atención cuando hablan constantemente de nosotros” porque a su juicio es “lógico, somos el listón al que quieren llegar pero nunca lo van a conseguir”.

El candidato del PP ha solicitado el voto “con nuestras certezas, es el momento de la verdad”. “Creemos en la política, en Castilla y León y en el proyecto del PP para esta tierra”, ha apuntado, pidiendo “que nadie se quede en casa, veo muchas ganas y tenemos que ir con todo el alma e ilusión”. “¿Qué queréis para vuestro futuro, promesas vacías o resultados concretos? ¡La respuesta está en las urnas, certeza frente a incertidumbre, proyecto frente al vacío y frente al ruido, nueces!”, ha cerrado.