Mañueco entra en campaña con el campo como prioridad para frenar a Vox

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha recorrido Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca como previa al inicio oficial de la campaña electoral autonómica, que comienza la medianoche de este jueves. Mañueco ha instado a la ciudadanía a confiar en el proyecto de un PP que lleva al mando de la región desde 1987 y con él al frente desde 2019, primero con Ciudadanos, luego con Vox y en minoría desde 2024. El aspirante al tercer mandato ha prometido gobernar “para todos, nos apoyen o no” y ha reclamado la máxima “movilización”, con muchos guiños al campo, pues el PP teme que una baja participación y una explosión de la extrema derecha en el medio rural pueda comprometer su probable victoria el 15 de marzo.

“Comienza algo más que una campaña, el mejor capítulo de la historia que escribimos juntos en esta tierra que es nuestro futuro y nuestra memoria, seguimos aquí y aquí nos quedamos”, ha comenzado el mandatario, prometiendo recorrer “cada rincón de los 2.248 ayuntamientos que tiene nuestra comunidad y no de turismo electoral, sino para mirar a los ojos de nuestros paisanos”.

“Dicen que no somos nuevos, pretenden lanzarlo contra nosotros pero es una medalla porque el PP no llegó ayer, esta tierra forma parte de nuestra historia y nosotros de ella con letras de oro”, ha afirmado, haciendo gala de ganar a la izquierda “con hechos y votos”, y arrogándose ser quienes mejor representan a la comunidad. Mañueco ha reprobado a quienes abogan por “gritar” o acuden a los “extremos para combatir al sanchismo copiando sus vicios, nosotros creemos en lo contrario, no necesitamos levantar la voz o insultar, somos firmes”, ha expresado, defendiendo los “frutos” de su “eficacia” desde el Gobierno “mientras otros solo hablan”.

El dirigente ha reivindicado el sistema educativo o la atención a la dependencia para alabar su programa, así como cuestiones sanitarias, y ha aludido a la “ambición de que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España en comunicaciones, vivienda, transportes…”. “Hoy la política se hace con un micrófono y cuatro titulares”, ha censurado el exalcalde de Salamanca, promulgando “la política para recoger al que se cae y empujar al que quiere soñar”. Mañueco ha sostenido que “la política no es un corte de 30 segundos para las redes sociales, sino la herramienta más poderosa para cambiar la sociedad y decidir nuestro destino” y ha ensalzado sus “certezas”, clave de su campaña, “en un tiempo de incertidumbre y promesas vacías”. El presidente ha prometido cumplir la legislatura, con críticas veladas a Vox por romper la coalición en 2024, gobernando “para todos, nos apoyen o no”, dejando caer en alusión al PSOE que otros lo hacen “para alimentar a los separatistas o enfrentar a los españoles”.

El candidato del PP ha enumerado algunos de sus compromisos electorales, como la gratuidad de la primera matrícula del primer curso en las universidades públicas para los empadronados, bonos para los autónomos, y ha reiterado medidas sobre la agricultura y la ganadería, sector donde el PP teme una fuga de votos a Vox. “Somos el partido del campo, nunca les hemos fallado ni fallaremos, otros se fueron [Vox] y nosotros nos quedamos”, ha proclamado, reivindicando que “pagamos la PAC más rápido que nadie”, si bien son fondos finalistas de origen europeo donde las autonomías solo tienen que distribuir los recursos. Mañueco ha insistido en las 1.000 medidas que presentó hace unos días en León y sobre el que cimenta su afán por un tercer mandato. El alto cargo ha instado a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ocupe “cuanto antes La Moncloa para defender nuestros intereses en Europa y controlar las fronteras, que no haya competencia desleal para que nuestros agricultores y ganaderos compitan en igualdad de condiciones”.

El candidato conservador, en esta “pegada de carteles virtual” antes de iniciar la campaña en su Salamanca natal, ha reiterado compromisos para la gratuidad del transporte público, bajadas de impuestos, la sanidad, desarrollo de suelo industrial, medidas para apoyar a los jóvenes en la compra de vivienda. De este modo, el presidente autonómico ha refrendado su propósito de mejorar los servicios públicos a la par que reduce impuestos, sin aclarar cómo sufragará esas prestaciones sin los ingresos no recibidos por el descenso de la tributación.

“Nuestra palabra es un contrato y la vamos a cumplir como hemos hecho siempre”, ha zanjado, asegurando que el 15 de marzo, fecha electoral, “hablarán los castellanos y leoneses y habrá claridad, un gobierno al servicio de la gente, no tengáis la menor duda”. “Ya sabéis quién soy, no soy una incógnita, he dado la cara en los buenos y en los malos momentos, no soy de los que desaparece cuando viene la tormenta: aquí, certezas”, ha indicado, antes de agradecer “la atención de nuestros adversarios, somos el listón que quieren alcanzar y nunca llegan, si tenemos algo que decir, no necesitamos hablar de nadie, tenemos ideas propias”. Mañueco ha pedido la ayuda, “os necesito a todos”, para llegar “a cada pueblo y a cada barrio con nuestras certezas, necesitamos una movilización total”, algo clave esta campaña: el PP teme que una baja movilización, lo cual prevén en todos los partidos, beneficie a Vox por su capacidad de atracción del voto de castigo o crítico con los 38 años del PP en la comunidad. “¿Queréis promesas, gritos o ruidos o queréis resultados?”, ha exclamado, aplaudiendo sus “certezas frente a la incertidumbre y frente al ruido nueces, muchas nueces”, en alusión a su lema electoral.