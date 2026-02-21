El ruido de las nueces de Mañueco: la campaña del PP de Castilla y León tropieza en las redes

Una nuez azul, un fondo blanco y la silueta de Alfonso Fernández Mañueco defendiendo al PP de Castilla y León con su lema “Menos ruido y más nueces”. El vídeo de campaña, con su líder y sus cabezas de lista provinciales enumerando valores del partido en transiciones audiovisuales, suscitó sorna en redes sociales por su apariencia anticuada. La secuencia, publicada el 14 de febrero, llevaba hasta este viernes 780.000 visualizaciones en la red social X, antes Twitter.

Tres días más tarde de publicar el primer vídeo, los populares difundieron una vídeo de réplica. Con el título “Manda nueces”, ironizaban con el primer contenido, lo calificaban “de los ochenta” y de cebo para atraer al público hacia su programa electoral. El segundo vídeo no ha alcanzado ni de lejos la difusión del primero y solo sumaba hasta este viernes 175.000 vistas.

El primer vídeo, seguido por otros como el del PP de Burgos con sus candidatos pasándose nueces de unos a otros, despertó un aluvión de críticas de las redes. La réplica de unos días después jugaba con el “ruido” donde es imposible ubicar mensajes elaborados: por eso el PP, que gobierna la comunidad desde 1987, decidió exponerse a cambio de notoriedad. “Llevamos seis meses queriendo contar nuestro proyecto, colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades y que aquí somos más de nueces que de ruido, pero había mucho ruido en la política y nadie nos hacía caso”, explica una voz de fondo, entre memes, recortes de vídeo, imágenes con inteligencia artificial y nueces. “Todo el mundo hablaba de otras cosas, así que tiramos del manual de comunicación política de los ochenta e hicimos una nuez gigante azul y al final superamos el ruido. Ahora en serio, si esto ha servido para que conozcas nuestro proyecto de colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir, nos alegramos. Y si no, por lo menos esperamos que te hayas echado unas risas”, zanjan.

La polémica, entre suspicacias de si estaba planeada o si ha sido una reacción rápida ante el jaleo, revela la importancia de estos formatos en un contexto conservador como el castellano y leonés que, no obstante, también usa las redes.

Consultados expertos en campañas de comunicación política en redes, estos denostan los intentos de replicar métodos antiguos en ecosistemas modernos y destacan que Vox ha sabido adaptarse mejor a los nuevos medios que el PP.

La consultora política y profesora en la Universidad de Valladolid Alicia Gil-Torres ve que “el PP quiere trasladar el viejo mitin a los reels [vídeos cortos, verticales y entretenidos para su difusión en redes], reproducen un argumentario cerrado en un entorno que premia la conversación, es una estética digital apoyada en una narrativa institucional rígida, con comunicación vertical en formatos horizontales”. La académica distingue entre “presencia” y “conexión” y percibe que muchos partidos “no entienden el ecosistema digital, usan herramientas del siglo XXI con lógicas del XX”. Esos vídeos “sin alma” pueden reforzar a su votante, pero no seducen al indeciso, a quien “transmiten falta de renovación y pueden generar desconexiones; si no dominas el lenguaje del presente, proyectas que no entiendes el presente”.

Para Gil-Torres “afianza la desigualdad comunicativa con Vox, que se adapta a los códigos con mensajes directos, ritmos y estética de nativos digitales, han entendido el envoltorio digital. La emoción viaja más rápido que el programa”. Vox ha difundido clips con música de tono fúnebre que muestran a su aspirante a la presidencia autonómica, Carlos Pollán, en la reciente voladura de una central térmica leonesa, y al diputado José María Figaredo afeando su destrucción. Sin embargo, con Vox en la Junta no se protegió esa instalación ni como bien cultural ni tampoco se impulsaron reindustrializaciones.

El también consultor Eduardo Bayón ve un “problema habitual en dirigentes que no usan las redes al no adaptar el lenguaje al público, el algoritmo o las dinámicas”. El experto destaca que “ya van 10-15 años” sin que los partidos las expriman más allá de externalizarlas a “agencias de publicidad y marketing sin lenguaje político”. El PSOE tampoco brilla, con vídeos formales y alguna intervención de Carlos Martínez, su líder, en visitas a fábricas o actos de partido en TikTok, donde Mañueco sale visitando pastelerías o sirviendo cañas de cerveza. “No ejecutan los códigos de vídeos cortos y directos, emocionales, no por edad, sino por usuario. Un señor de pueblo parece que no ve ese contenido, pero si es usuario ya está adaptado al código”, desgrana Bayón, crítico con quienes buscan milagros “pese a no haber creado comunidad”. “Hay que innovar en elaboración y en formas, sobre todo la oposición, Vox maneja esa efectividad de viralizarse por su componente emocional y crispado”, remacha, incidiendo en la “economía de la atención”.

La también consultora política y directora de la agencia Amazonas, Inma Aguilar, cree que el PP “se esfuerza por incorporar nueces nuevas, formatos fáciles, vídeos cortos, de consumo rápido, pero convive con un problema estructural de mensajes poco emocionales y anclados en comunicación vertical, las redes no son canales, sino ecosistemas”. Aguilar aprueba el lema pero con matices: “Lo de menos ruido y más nueces apela al pragmatismo, es coherente, pero la ejecución es demasiado explicativa y no se entiende, no hay tensión narrativa porque la metáfora está cerrada, refuerza la sensación de desfase digital y se cede el terreno a actores más adaptados”. Pese a la eventual estrategia de lanzar primero contenido vetusto y luego modernizarlo, el diálogo se centra en lo “desfasado o viejuno”, fallo comunicativo: “Cuando una pieza se viraliza desde la ironía se mueve el significado original”.