Mañueco presenta 1.000 medidas y promete bajar impuestos y mejorar los servicios públicos

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato por el PP a su tercer mandato, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este miércoles su programa electoral. El dirigente ha aludido a 1.000 medidas distribuidas en 10 ejes que ha desgranado en León, provincia clave para el desarrollo electoral ante el impulso del leonesismo y las críticas a la gestión autonómica de los incendios veraniegos. Las líneas del PP, que está al frente de la comunidad desde 1987, se centran en bajar los impuestos y, a la par, mejorar los servicios públicos. El lema elegido para esta campaña es “Mejores” y hace continuas alusiones a los mayores y al campo. “No son ocurrencias ni muchos gritos, hablamos de los problemas de la gente y también de soluciones”, ha esgrimido Mañueco, con críticas veladas al PSOE por “un Gobierno que zigzaguea” y a Vox: “Hay quienes vienen a señalar problemas y levantar la voz, prometiendo revoluciones que no llegan, con mucho ruido, muchas banderas y cero soluciones”, ha apuntado.

Mañueco, que acudirá a las urnas el 15 de marzo tras apurar al máximo la legislatura que inició con la extrema derecha en 2022, se ha rodeado por la cúpula de su partido en León. Ha sido presentado por Juan Carlos Suárez-Quiñones, que era consejero de Medio Ambiente durante las olas de incendios y que no figura en las listas pese a presidir la gestora que administra el partido en la provincia de León.

En el acto, el presidente de la Junta ha escuchado a un empresario, una agricultora, un universitario y una asistente a domicilio de mayores para luego defender su programa de 1.000 medidas: “Es un momento en que la política se ha acostumbrado a comprimir proyectos complejos en frases rápidas y lapidarias, gobernar con una pancarta, pero las ideas políticas útiles no caben en un eslogan ingenioso, necesitan desarrollo”. El mandatario ha apelado a la “responsabilidad” y no al “impulso” para reivindicar su presencia “en el pódium” de “educación, servicios sociales, sanidad o dependencia” en el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística ha revelado que Castilla y León fue la segunda comunidad con peor saldo vegetativo en 2025, con 12.649 nacimientos y 28.967 muertes.

“No es casualidad, sino años de buena gestión del PP. No nos conformamos, queremos a Castilla y León entre las tres mejores. No hay resignación, sino carácter, sin pedir privilegios pero exigiendo oportunidades”, ha defendido el salmantino, antes de presentar 10 ejes centrados en la reducción impositiva pero asegurando la mejora de los servicios públicos. Para ello ha recordado la supresión anterior del Impuesto de Sucesiones entre familiares directos y ha prometido extenderlo, planteando una reducción global del IRPF pese a estar ya en tipos mínimos para la media española, con ayudas “de 300 euros” para los autónomos o “impuestos cero al medio rural para transmitir primera vivienda, locales o explotaciones”.

Mañueco ha garantizado apoyo a la vivienda pública y al alquiler, ha reiterado su intención de hacer gratuito el primer año en la universidad pública, una “sanidad más cercana, resolutiva y humana” o un mejor respaldo a los mayores con el cambio de la bañera por el patio de ducha o redes de apoyo y bonos de nacimiento. También ha aludido a bonificar los peajes a conductores recurrentes o subvenciones hasta 2030 a los bonos de Avant y a los teletrabajadores, a medidas para el campo en forma de agilizar el pago de las subvenciones europeas de la PAC o a políticas para “proteger el patrimonio natural” aumentando las inversiones contra incendios, pese a que en verano sostuvo que el dispositivo era adecuado y achacara la crisis del fuego a las condiciones meteorológicas. El mandatario ha clamado por “proteger el patrimonio histórico, que es una seña de identidad y de riqueza” a pesar de los múltiples daños patrimoniales en bienes protegidos en los últimos meses y respaldar el “reto vital de los jóvenes” con ayudas específicas.

Mañueco ha aludido también a la política nacional en un discurso que ha renegado de un “Gobierno zigzagueante” que cada semana gobierna “según las redes sociales” y hace “políticas de selfie sin alma ni proyecto”. Además, ha criticado a quienes “cambian de principios como de chaquetas”. “Es una mala gestión que pagan las familias, los paisanos, que pedimos que quien gobierne sepa adónde quiere ir. Nuestra comunidad no puede entrar en esa dinámica, el 15 de marzo hay que evitar esa situación” sobre una tierra que demanda, en su opinión, “estabilidad, claridad y certezas”.

El político ha deslizado ataques contra Vox, sus aliados entre 2022 y 2024 y ahora muy críticos con la Junta y el PP: “Hay quienes vienen a señalar problemas y levantar la voz, prometiendo revoluciones que no llegan, con mucho ruido, muchas banderas y cero soluciones”. “Pido confianza para un método eficaz”, ha sostenido el candidato del PP, quien en 2019 gobernó junto a Ciudadanos y en 2022 necesitó a Vox, pues nunca ha liderado el Ejecutivo autonómico con mayoría suficiente de su partido. “El 15 de junio, perdón, el 15 de marzo vamos juntos a por la victoria”, ha concluido Mañueco.