Terremoto en Educación: un portavoz del PP anuncia su marcha y adelanta la de varios cargos de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de reconocimiento a los centros públicos de Arte de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España).

La presidenta lleva a cabo un proceso de remodelación de la consejería de Educación tras el fracaso de su diálogo con los rectores de las universidades públicas

La remodelación en la educación madrileña está siendo profunda y de calibre grueso. El portavoz del PP encargado de esa cartera en la Asamblea de Madrid, Pablo Posse, ha anunciado su dimisión este martes, según testigos han relatado a EL PAÍS, y ha anticipado la renuncia de varios de los directores generales que rodeaban al antiguo consejero, Emilio Viciana, que fue ayer fulminado por Isabel Díaz Ayuso tras perder su confianza.

La presidenta de Madrid había mostrado su disgusto en privado con el trabajo del consejero, al que criticaba por no lograr llegar a acuerdos con los rectores de las universidades públicas. No ha habido manera de sacar adelante con ellos una ley con el nuevo modelo de financiación, un asunto que la presidenta consideraba prioritario. Los rectores no tenían ninguna sintonía con Viciana, el consejero, y esa desconfianza se extendía a parte de su equipo. Una vez fuera de la ecuación Viciana, Posse ha asegurado en corrillos en la Asamblea que se marcha por “coherencia”.

A esta hora, el equipo de Ayuso no tiene constancia de la decisión del diputado. “No sabemos que se haya producido. Habíamos escuchado rumores, pero no más que eso”, dicen en Sol. “Deberá comunicárselo al grupo y presentar su renuncia”, explican. En cualquier caso, la salida de Posse se produce de forma intempestiva.