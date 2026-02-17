La izquierda del Congreso arropa a la exedil de Móstoles en su denuncia mientras el PP guarda silencio

PSOE y Sumar han cerrado filas en apoyo a la querella presentada por la exedil de Móstoles ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la localidad contra el alcalde, el popular Manuel Bautista, y contra el propio PP por presunto acoso sexual y laboral. La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser “una encubridora de abusadores sexuales”. Este martes, en una rueda de prensa en el Congreso, ha denunciado que se trata de “un caso más de hipocresía” en el PP. “Ayuso, cuando tiene algún tipo de polémica, como es tener un acosador entre sus filas, lo que hace es gritar mucho e inventar polémicas. Hay que tener la capacidad de poder señalar lo que sucede. Hay que decirlo alto y claro: la señora Ayuso es una encubridora de abusadores sexuales”, ha señalado la diputada.

Vidal ha hecho estas declaraciones tras la información de EL PAÍS sobre la exedil de Móstoles que, durante meses, reclamó al Partido Popular medidas frente al acoso que denunciaba sufrir por parte de Bautista. La querella se compone de 93 folios en los que se detallan presuntos delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. La líder de los Comunes ha recriminado a Ayuso que cuando tiene algún tipo de caso que va “directamente a la línea de flotación de unos mínimos de decencia” política, como la gestión del PP ante la denuncia interna que elevó la exconcejal, su respuesta es elevar el tono y “salir con otra polémica”.

El caso también ha consternado a la diputada de Sumar por Más Madrid, Tesh Sidi, que ha sostenido que “el PP debería preocuparse también por las mujeres en sus filas, como es la exconcejal, a la que damos todo nuestro apoyo”. Sidi ha dicho que la exedil “ha dado un paso adelante” denunciando al alcalde de Móstoles y también pidiendo que declaren como testigos 11 personas, entre ellas, Isabel Díaz Ayuso. Sobre la actuación del PP ha afirmado que “han encubierto una realidad y no han tendido la mano a una víctima que pedía socorro en varias reuniones al PP y en la sede de Génova”.

La diputada también ha criticado al partido por respaldar la propuesta de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, y ha vinculado ese posicionamiento con los valores que, a su juicio, refleja una formación cuya exedil denunció la falta de apoyo. “Hoy el PP, de la mano de la extrema derecha, va a votar esta tarde una norma de Vox. El mismo PP que no tiene ninguna respuesta, ni ninguna garantía, para una víctima como es la concejala del PP en Móstoles”, ha asegurado Sidi.

Según la versión de la exedil, su caso comenzó al recibir proposiciones sexuales explícitas y no deseadas por parte de Bautista y continuó con la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación entre ambos. En una denuncia interna, la concejala afirma haber sufrido acoso sexual, en un primer momento, y acoso laboral y trato degradante después. Para la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, “lo que toca es denunciar, dentro del partido, pero también a los órganos que toquen. Ya ha tardado en hacerlo”. Micó se ha expresado así para mostrar su apoyo total a la exedil popular.

El PSOE, por su parte, ha ido más allá y ha pedido este martes el cese de la “cúpula del PP” que ha “estado tapando” la acusación de la exconcejal. Lo ha hecho la secretaria de Organización del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera, en declaraciones a los medios de comunicación en las que ha añadido que “lo que aplican es, como siempre, la ley del silencio”. “Intentaron que esa denuncia que acaba de presentar la exconcejala del Partido Popular por un presunto acoso sexual nunca llegara a ejercerse”, ha argumentado Acera. “Hoy Móstoles sigue gobernada por lo que todos tenemos cada vez más claro, que es un presunto acosador sexual”, ha rematado.

El PP no se ha pronunciado sobre el caso y este martes tampoco ha celebrado la habitual rueda de prensa de su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz. Sí salió en nombre del partido hace unas semanas el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que sostuvo que estudiarían acciones legales contra la exedil por “prefabricar pruebas” contra la formación.