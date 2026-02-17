Irán anuncia un “entendimiento” con Estados Unidos en las negociaciones para un acuerdo nuclear

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbás Araghchi, ha anunciado este martes tras tres horas y media de negociaciones para un acuerdo nuclear, que su país y Estados Unidos han alcanzado un “entendimiento sobre los principales principios rectores” de un posible pacto, aunque ha puntualizado que “aún queda trabajo por hacer”. Tras una segunda ronda de conversaciones entre ambos países en Ginebra, Araghchi ha declarado a medios iraníes que “el progreso no significa que se alcance un acuerdo pronto, pero el camino ya ha comenzado”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un “cambio de régimen” podría ser lo mejor que podría suceder en Irán, mientras que el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jameneí, ha declarado que cualquier intento de Estados Unidos de derrocar a su gobierno fracasaría.

El mismo día que se celebraban las negociaciones, Irán ha anunciado el cierre parcial del estrecho de Ormuz. El motivo oficial de este cierre son unas maniobras de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria iraní, ha informado la agencia Fars, vinculada con ese poderoso ejército paralelo. “Partes del estrecho de Ormuz permanecerán cerradas durante varias horas hoy para cumplir con los principios de seguridad y navegación durante el ejercicio ‘Control Inteligente del estrecho de Ormuz’”, señala el tuit de Fars. La agencia no ha especificado cuáles son esas zonas ni durante cuánto tiempo permanecerá cerrada la vía marítima por la que transita el 20% del petróleo mundial. Las maniobras navales comenzaron el pasado lunes con buques de guerra, helicópteros, drones y misiles, con el objetivo de una “reacción rápida” frente a “conspiraciones contra la seguridad”.

En numerosas ocasiones, la República Islámica ha amenazado con el cierre del Estrecho, una medida que, de prolongarse, podría impactar en los precios del combustible y alterar los mercados internacionales de crudo. El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, el almirante Alireza Tangsiri, que se encuentra en el lugar supervisando los ejercicios, ha asegurado: “La decisión de cerrar el estrecho de Ormuz corresponde a las máximas autoridades del sistema, y yo, como soldado, digo que estamos listos para hacerlo cuando nuestras autoridades lo ordenen”.

Las negociaciones en Ginebra se han dado bajo las amenazas estadounidenses de intervenir militarmente la República Islámica si no se llega a acuerdo. Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Próximo y ha ordenado el envío del USS Gerald R. Ford, para presionar a Teherán. Esto ocurre tras semanas de protestas en la República Islámica donde murieron miles de personas que se manifestaban en contra del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.