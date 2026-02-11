Trump apuesta por seguir negociando con Irán pese a la presión de Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este miércoles en la Casa Blanca para tratar sobre Irán y las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear del régimen de los ayatolás, en una conversación que el republicano ha descrito como “muy buena” pero sin conclusiones “definitivas”.

En la conversación, de cerca de dos horas y media, la séptima cara a cara entre los dos mandatarios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se esperaba que el israelí presionase al estadounidense para que asuma las posiciones israelíes y que, como parte de esas negociaciones, obligue a Teherán a limitar el alcance de sus misiles. Netanyahu no parece haber persuadido a su interlocutor.

“No se ha alcanzado nada definitivo, salvo que he insistido en que continúen las negociaciones con Irán para ver si puede cerrarse un acuerdo o no. Si es posible, le he hecho saber al primer ministro que esa sería nuestra opción preferida. Si no lo es, tendremos que ver cuál es el resultado”, ha escrito Trump en un mensaje en su red social, Truth.

“La última vez, Irán decidió que le convenía más no llegar a un acuerdo y fue golpeado con la operación Midnight Hammer (la operación militar estadounidense que atacó las instalaciones nucleares de la República Islámica); aquello no les salió bien. Esperemos que esta vez actúen con más sensatez y responsabilidad”, ha agregado el presidente estadounidense.

Como ha ocurrido en las últimas visitas de personalidades internacionales a la Casa Blanca, Netanyahu no accedió al ala Oeste por la entrada ceremonial, el pórtico norte, ni se le agasajó con un desfile de banderas y una guardia de honor. Tampoco acudió el presidente a la puerta a recibirle. Al no tratarse de una visita oficial, el primer ministro llegó por una puerta lateral, la misma por la que fueron recibidos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en sus respectivas reuniones la semana pasada y en enero.

La visita de Netanyahu, que se vio por última vez cara a cara con Trump el 29 de diciembre en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense, se produce mientras la tensión no deja de aumentar entre Washington y Teherán, pese a la primera ronda de negociaciones entre los dos gobiernos en Mascate (Omán) el pasado viernes y el compromiso de continuar los contactos, probablemente la semana próxima.

Las negociaciones preliminares tratan de establecer un marco de negociación, pero incluso en ello las posiciones están aún tan distanciadas que las diferencias parecen insalvables. Estados Unidos reclama que Irán entregue el uranio enriquecido que se encuentra en su territorio, muy especialmente el enriquecido al menos al 60% y que ya tiene calidad casi equivalente a la necesaria para la fabricación de bombas nucleares. Además, quiere imponer límites al alcance de los misiles iraníes para que no puedan atacar Israel, y que Teherán retire su apoyo a los grupos radicales islamistas que apadrina en Oriente Próximo.

Teherán, por su parte, está dispuesta a negociar su programa nuclear, gravemente dañado en los ataques israelíes y estadounidenses del pasado junio, pero se niega en redondo a incluir en el debate su programa de misiles balísticos, que considera el último elemento disuasorio que aún le queda frente a Israel. Es una posición que repetía en vísperas del encuentro en la Casa Blanca: “La capacidad de misiles de la República Islámica no se negocia”, aseguraba el miércoles un consejero de Ali Jameneí, el líder supremo iraní, Ali Shamjaní. La República Islámica también sostiene que su programa nuclear solo tiene propósitos pacíficos, no la fabricación de armamento. Netanyahu teme que Estados Unidos pueda ceder y limitar las conversaciones indirectas únicamente al programa atómico iraní, algo que considera que dejaría en peligro a su país.

Un manifestante muestra un cartel de protesta contra la presencia de Benjamín Netanyahu en Washington Aaron Schwartz (REUTERS)

Trump ha presumido en público de que Teherán está “deseosa” de llegar a un acuerdo. Y advierte que, si no se cierra un pacto, recurrirá a la fuerza. Por su parte, el Gobierno iraní ha advertido que responderá en caso de ataque con mucha más violencia que en su moderadas represalias de junio, lo que desata los temores de que el conflicto pudiera extenderse por toda la región.

El estadounidense, que considera que Irán se encuentra en un momento de debilidad tras los ataques del pasado junio y los golpes a sus guerrillas aliadas -Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los grupos hutíes en Yemen- que Washington debe aprovechar, ya amenazó con la fuerza para acudir en auxilio de los manifestantes que protestaban en las calles iraníes contra el régimen en enero. Finalmente aquellas protestas quedaron violentamente sofocadas -el número de muertos aún es incierto, con cálculos que oscilan desde los 3.000 a los 30.000-, sin que Estados Unidos llegase a intervenir.

En una medida similar a los meses previos a la intervención militar estadounidense en Venezuela el 3 de enero, cuando ordenó el despliegue de la mayor flotilla de su país en décadas en aguas del Caribe, el mandatario estadounidense ha ordenado el envío a aguas de Oriente Próximo de lo que describe como una “bonita Armada”, que incluye el portaaviones Abraham Lincoln y los destructores armados con misiles dentro de su grupo de escolta. Además, Trump ha apuntado que se plantea el traslado de un segundo portaaviones si las negociaciones no progresan como él desea, en una entrevista para el digital Axios.

En una entrevista grabada el lunes y emitida el martes, Trump aseguraba que el acuerdo que desea con Teherán prevé que ese régimen no tenga “ni armas nucleares ni misiles” de largo alcance.

“Voy a plantear al presidente nuestras percepciones sobre los principios (que deben guiar) las negociaciones”, declaraba Netanyahu antes de volar hacia Estados Unidos.

Los dos mandatarios tenían previsto tratar también sobre Gaza y el acuerdo de alto el fuego para la Franja, una semana antes de que se celebre en Washington la primera reunión de la “Junta de Paz” creada por Trump para el territorio. Inicialmente estaba previsto que Netanyahu viajara a la capital estadounidense con ocasión de ese acto, pero decidió adelantar su visita ante las negociaciones en Omán.

Momento de una protesta frente a la Casa Blanca contra la presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Aaron Schwartz (REUTERS)

El primer ministro israelí aterrizó en Washington después de que este domingo su Gobierno se otorgase poderes más amplios en Cisjordania, una medida que abre el camino a la ampliación de los asentamientos en ese territorio, y que ha recibido duras condenas internacionales. “Estoy contra la anexión”, declaraba Trump a Axios. “Ya tenemos bastantes cosas en las que pensar”.

“Hemos abordado los enormes progresos en Gaza y la región en general. Hay una verdadera paz en Oriente Próximo”, ha escrito Trump.

En una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Blair House, el edificio frente a la Casa Blanca donde el Gobierno estadounidense acoge a los líderes visitantes, Netanyahu firmó este miércoles su adhesión a la Junta de Paz. Su reunión con Rubio precedió a la de la Casa Blanca con Trump.